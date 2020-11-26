Междугороднее сообщение могут перекрыть, если оно будет способствовать распространению коронавируса, - Аваков
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Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает запрета на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".
Министр отметил, что вопрос запрета междугороднего сообщения сейчас обсуждается.
"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - отметил глава МВД.
По словам Авакова, в Украине "нет ситуации, где где-то хорошо, а где-то плохо", поэтому локдаун в отдельных регионах вводить не будут.
Топ комментарии
+9 темний лорд
показать весь комментарий26.11.2020 12:20
+8 Mr Vice President
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+4 Богдан Влад
показать весь комментарий26.11.2020 12:14
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Этот ублюдок Авакян просто хочет уничтожить экономику Украины и вызвать беспорядки в стране
А схера тогда запрещать междугороднее сообщение?
Его нужно запрещать как раз тогда если *есть ситуация, где где-то хорошо, а где-то плохо* для того что бы развозили заразу из мест где плохо в места где хорошо
- Как вы успели послать столько душ в ад?
Старый дьявол:
- Через страх!
Молодой:
- Молодец! И чего они боялись? Войны? Голода?
Старый:
- Нет... Болезнь!
Молодой:
- Они не болели? Разве они не умирали? Разве не было лекарства?
Старый:
- .... заболели. Они умерли. Было лекарство...
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- Случайно решили, что единственное, что нужно хранить любой ценой - ЭТО ЖИЗНЬ!!!
Они перестали обниматься... Они перестали приветствовать друг друга!!! Они оставили все человеческие контакты.... Они оставили всё, что делало человека человеком!
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Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть.
Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили всему, что читают.
Они отказались от свободы.
Они больше никогда не выходили из дома. Они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными - добровольцами.
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Клайв Льюис
«Совет старого дьявола младшему».
Из книги «Письма Баламута».
Книга написана в 1941 году
Джо, тьфу, Клоун"?