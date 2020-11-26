РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5143 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 485 14
Донбасс (26945) перемирие (1476) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)

План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау

Продвижение в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе в полном соответствии с Минскими соглашениями требует конструктивности и готовности к компромиссам.

Об этом заявила Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после заседания ТКГ 25 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она констатировала, что из-за различий во мнениях Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. "Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - заявила Грау.

Она отметила, что согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться. Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прогресса в разработке плана действий по Донбассу нет, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

"Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня", - акцентировала спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине.

Грау сообщила, что эти вопросы были в центре дискуссии Рабочей группы по безопасности относительно общей ситуации в зоне конфликта. Помимо этого, обсуждалось функционирование мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма по реагированию на его нарушения.

Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине также проинформировала, что Гуманитарная рабочая группа обсуждала условия будущего функционирования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

В дискуссиях также были затронуты вопросы поиска пропавших без вести, а также взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

По словам Грау, прогресс в данном вопросе накануне наступающих новогодних и рождественских праздников мог бы стать важным гуманитарным шагом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук

В центре внимания Экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, обсуждались проблемы экологии, а также вопросы выплаты пенсий и предоставления социальных и других услуг гражданам Украины, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщила Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау - Цензор.НЕТ 2971
показать весь комментарий
26.11.2020 12:17
+9
Тебя ограбили , убили. А ты найди с ним общий язык. Войди в его положение ! Может ему это надо было. Может денег не хватало. Может славы. В общем компромисссс
показать весь комментарий
26.11.2020 12:18
+5
Розповісте про компроміси, на які пішли загарбники? Ну хоч один?
Перестали стріляти? Віддали наших військвополонених, ..?
Про які компроміси постійно торочать ці закордонні, а особливо містечкові підкацапники?
показать весь комментарий
26.11.2020 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау - Цензор.НЕТ 2971
показать весь комментарий
26.11.2020 12:17 Ответить
Тебя ограбили , убили. А ты найди с ним общий язык. Войди в его положение ! Может ему это надо было. Может денег не хватало. Может славы. В общем компромисссс
показать весь комментарий
26.11.2020 12:18 Ответить
"...питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей," - госпожа Грау, іди на ...
показать весь комментарий
26.11.2020 12:29 Ответить
Самое большое, что мы можем добиться с террористами, это обмена пленныыми. Хотя я считаю всякие обмены пленными с террористами незаконнными.
показать весь комментарий
26.11.2020 12:39 Ответить
Розповісте про компроміси, на які пішли загарбники? Ну хоч один?
Перестали стріляти? Віддали наших військвополонених, ..?
Про які компроміси постійно торочать ці закордонні, а особливо містечкові підкацапники?
показать весь комментарий
26.11.2020 12:43 Ответить
я б хотів запитати у цієї "миротвориці",чи мало ще їй компромісів на які пішла Україна,розкрийте очі пані,й ще,якби московити нагло вдерлився в її країну,віджавши частину території,то на які компроміси пішла б вона та керівництво її країни,багато розумників та розумниць розвелося у Світі за рахунок України
показать весь комментарий
26.11.2020 12:44 Ответить
Компроміс між агресором і жертвою агресії? Ну-ну, з такими підходами можна побудувати безпечний і справедливий світ?
показать весь комментарий
26.11.2020 13:27 Ответить
Продвижение в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе в полном соответствии с Минскими соглашениями требует конструктивности и готовности к компромиссам.

Компроміси до тих хто вбивав у полоні наших добровольців, знімав з живих шкіру і скальпи і робив інщі сатанинські речі, компроміси?
Источник: https://censor.net/ru/n3233371
показать весь комментарий
26.11.2020 13:41 Ответить
Тьотя Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ Хайді Грау, ніяких від слова ЗОВСІМ кампрамісів зі зрадниками, тими, хто порушив прсягу, служив у , так званних, державних установах лднр-и, ПРИЙМАВ УЧАСТЬ У ЗАБОРОНЕНОМУ РИФИРЕНДУМІ, СЛУЖИВ І ВОЮВАВ З УКРАЇНОЮ...... etc. etc. etc.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:13 Ответить
Компромисс в войне??? Дебилы,б.
показать весь комментарий
26.11.2020 15:53 Ответить
""Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью"

""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
показать весь комментарий
26.11.2020 15:59 Ответить
 
 