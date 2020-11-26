30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция. ФОТОрепортаж

На столичной Оболони правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу. По данному факту следователи начали уголовное производство. За содеянное правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Около 22 часов в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение, что на Оболонском проспекте стрельба. На указанный адрес сразу выехали сотрудники уголовного отдела полиции и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители установили, что рядом с домом громко отдыхала компания мужчин. Житель дома из окна сделал им замечание, однако правонарушители начали агрессивно вести себя и не прекращали кричать. Далее один из компании достал оружие и начал стрелять. От противоправных действий мужчины никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 30-летний местный житель.

У правонарушителя изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и разрешение на него.

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Во время осмотра места происшествия полицейские также изъяли четыре гильзы.



Фото: сайт полиции

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.