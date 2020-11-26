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30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На столичной Оболони правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу. По данному факту следователи начали уголовное производство. За содеянное правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Около 22 часов в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение, что на Оболонском проспекте стрельба. На указанный адрес сразу выехали сотрудники уголовного отдела полиции и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители установили, что рядом с домом громко отдыхала компания мужчин. Житель дома из окна сделал им замечание, однако правонарушители начали агрессивно вести себя и не прекращали кричать. Далее один из компании достал оружие и начал стрелять. От противоправных действий мужчины никто не пострадал", - сказано в сообщении.

30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция 01

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 30-летний местный житель.

У правонарушителя изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и разрешение на него.

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Во время осмотра места происшествия полицейские также изъяли четыре гильзы.

30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
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Топ комментарии
+6
Агрессивный шизоид?
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26.11.2020 12:21
+6
Мент скорее всего, какое преступление, хулиганство?
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26.11.2020 12:38
+3
А чо морду героя замазали? Страна должна знать и гордится.
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26.11.2020 12:59
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Жодних сумнівів - пересічний виборець блазня діяв у відповідності до гасла свого кумира: "Какая разніца"... 30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция - Цензор.НЕТ 7993
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26.11.2020 12:20 Ответить
Це, був журналіст мєнт чи син судді. Навіть членам СН не видають так просто дозвлоли.
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26.11.2020 14:24 Ответить
та ладно ... 500 бакинских и он твой.. 30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція - Цензор.НЕТ 5826
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26.11.2020 15:47 Ответить
Агрессивный шизоид?
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26.11.2020 12:21 Ответить
Зарегистрированное оружие не используется в преступлениях. Но он об этом не знал.
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26.11.2020 12:22 Ответить
Мент скорее всего, какое преступление, хулиганство?
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26.11.2020 12:38 Ответить
АУЕшник скорее всего.
Пулять в ответ на замечание не преступление? Хулиганство не преступление?
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26.11.2020 12:49 Ответить
Почему не указано,на что похоже это устройство для отстрела?
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26.11.2020 12:25 Ответить
а зачем?
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26.11.2020 12:50 Ответить
По этой публикации так и не понятно кто и по кому стрелял...
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26.11.2020 12:26 Ответить
В Украине 80% такого бідла, которое в ответ на замечания начинает стрелять, угрожать, лезть в драку. Их много на дорогах, которіе в ответ на неуступку дороги, обгон или ещ' какую нибудь мелочь, будут гнаться, догонять, подрезать, тормозить и устраивать разборки.Дикий край, эта Украина.Какая к **#ням Европа. В джунгли, к диким племенам!
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26.11.2020 12:50 Ответить
Ну не 80, конечно, но и 20% достаточно.
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26.11.2020 14:26 Ответить
Оружие грязное,масла давно не видела...Это многое говорит о хозяине!
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26.11.2020 12:52 Ответить
А чо морду героя замазали? Страна должна знать и гордится.
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26.11.2020 12:59 Ответить
Скорее всего Кивин боевичек околожопник.
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26.11.2020 13:06 Ответить
Мавпа з компанії гібонів мало того, що порушила закон про тишу так ще й стріляла. Три роки відседить і подумає, а не сяде то у будь-якому випадку фінансово постраждає на хабарі для ссучених слідчих і суддів
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26.11.2020 13:34 Ответить
Пьяное бидло.
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26.11.2020 13:48 Ответить
Головне що, мав дозвіл. Цікаво це, мусор чи родич судді?
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26.11.2020 14:25 Ответить
Сидящий дома Судья Печерского района, не понравилась быдлота, сидящая около его дома и он в матерной форме предложил убраться на х всем громко и весело разговаривающим.
На что ему неоднократно предложили не вмешиваться в их праздник , но Судья не привык к такому не подчинению и не останавливался,в оскорблениях, вот ему и предложили спрятаться в свою нору.
А ведь ситуация могла выглядеть и так. И за воспитание, более психологическое , хлопушка на дурака, и за это нужно наказать оскорблённых( пострадавших) и от 3 до 7лет? Вы не пытались под таким углом посмотреть на ситуацию?
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26.11.2020 14:43 Ответить
бухой мусор 150%..
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26.11.2020 15:48 Ответить
 
 