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задолженность (220) энергетика (2036) Минэнерго (217)

Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся, - врио министра энергетики Бойко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся, - врио министра энергетики Бойко

Вопрос с погашением догов, образовавшихся до введения новой модели энергорынка, в текущем году решить не удастся, заявил врио министра энергетики Юрий Бойко.

"В следующем году, надеюсь, мы вернемся к вопросу погашения долгов старой модели энергорынка, поскольку принятый в этом году закон мы объективно уже не сможем реализовать", – сказал он на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Верховная Рада в июне приняла в целом законопроект №2386 о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Ранее в пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности.

В соответствии с текстом документа, после увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана с него в соответствующем размере.

Списанию также подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика.

Помимо механизма списания, проект закона также предусматривает механизмы взаиморасчетов и уступки права требования.

Механизм взаимозачетов предусматривает погашение задолженности за э/э угольных предприятий, предприятий водоснабжения, находящихся/поставляющих услуги на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также задолженности, возникшей на оптовом рынке в связи с поставкой до 30 апреля 2015 года э/э потребителям на НКТ.

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При этом Рада отправила на доработку связанный с проектом закона №2386 проект закона №2389 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно мер, направленных на погашение задолженности, сформировавшейся на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).
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Топ комментарии
+3
Я думаю, ситуацию исправит демонстрация зебилов под домом Пороха. Как? Не знаю? Но стоит попробовать.😁
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26.11.2020 12:43
+3
я вот одного не могу понять. как же до 2019 года все работало, госпредприятия приносили прибыль миллиардную. Бизнес работал, люди жили, зарплаты росли. может дело в рукожопости зеленой власти? да нет. не может быть.. как же зеленский создал своим 95-ую империю если он при наличии денег и успешного "бизнеса" (страны) все просрал за год с небольшим. быть такого не может. не могут 73 % ошибаться
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26.11.2020 12:43
+1
Конечно. Тарифы же исчо не подняли! Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся, - врио министра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 5034
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26.11.2020 12:39
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Конечно. Тарифы же исчо не подняли! Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся, - врио министра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 5034
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26.11.2020 12:39 Ответить
какие долги??? а то что предприятиям бене дают задарма электричество на долги не влияет? ублюдочное правительство коломойши и чмо зе
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26.11.2020 12:43 Ответить
Я думаю, ситуацию исправит демонстрация зебилов под домом Пороха. Как? Не знаю? Но стоит попробовать.😁
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26.11.2020 12:43 Ответить
я вот одного не могу понять. как же до 2019 года все работало, госпредприятия приносили прибыль миллиардную. Бизнес работал, люди жили, зарплаты росли. может дело в рукожопости зеленой власти? да нет. не может быть.. как же зеленский создал своим 95-ую империю если он при наличии денег и успешного "бизнеса" (страны) все просрал за год с небольшим. быть такого не может. не могут 73 % ошибаться
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26.11.2020 12:43 Ответить
Случайные люди начинают править бал
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26.11.2020 12:44 Ответить
Конечно не смогут,ведь он еще не вернул свои убытки от наданых ему безвоздмездно Украиной газовых вышек приносящих доход кацапам.А это значит что украинцев ждут очередные поборы за электричество и газ.
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26.11.2020 12:52 Ответить
Це не той Бойко, але з того ж смітнику.
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26.11.2020 12:57 Ответить
Что интересно,что никто из тех кто искренне является патриотом Украины в Украине не может занять пост выше председателя сельсовета.
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26.11.2020 12:54 Ответить
Да мы уже и так обрезаны по самое ,,немогу,,.Раньше их ,,обрезали,,заставляя нашивать звезды а теперь они нас сношают заставляя наклеивать отметки под видом сетоотражающим налепкам.
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26.11.2020 13:18 Ответить
В этом мы сами виноваты,хватит быть терпилами.
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26.11.2020 13:23 Ответить
долги энергорынка/ Автора на сцену! Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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26.11.2020 13:08 Ответить
Це, якщо кредит отримають.
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26.11.2020 14:21 Ответить
 
 