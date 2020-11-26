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Тарифы на электроэнергию (1906) электроэнергия (763) Юрий Бойко Минэнерго (8)

Дотации населению в цене на электроэнергию составляют 65-70 млрд грн в год, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Дотации населению в цене на электроэнергию составляют 65-70 млрд грн в год, - Минэнерго

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн, а действующий тариф даже не покрывает стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя.


Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко.


"Поставщики покупают электроэнергию для населения по рыночной цене, продавая населению себе в убыток. Ущерб - 65-70 млрд грн ", - сказал он.


По его словам, сегодня население платит за электроэнергию 1 коп. / кВт.час.


"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. / кВт.ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, растет на 7 коп. / кВт.ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели ", - сказал и. о. министра.


С нового года только стоимость транспортировки электроэнергии для населения в среднем по стране составит 1,37 грн / кВт.ч, а средневзвешенная стоимость кВт.ч, которую платит потребитель - 1,03 грн / кВт.ч.
"Поэтому безусловно подходы к формированию тарифа будут изменены, но дата, график, объем - это еще предмет дискуссий для поиска максимально сбалансированного решения", - добавил Бойко.


Бойко отметил, что на сегодняшний день средняя рыночная цена на электроэнергию составляет 1,4 грн / кВт.ч. С 1 января стоимость доставки вырастет до 1,37 грн / кВт.ч, таким образом полная оценочная рыночная стоимость электроэнергии будет составлять 2,77 грн / кВт.ч, при этом средний тариф для населения по Украине составляет 1,04 грн / кВт. ч.
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Топ комментарии
+12
ГОСУДАРСТВО ПОКУПАЕТ У АЕС ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ ПО 1 КОПЕЙКЕ. ДА, ВЫ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ ПО 1 КОПЕЙКЕ. СКАЖИТЕ А С КАКИХ ТАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВЫ ПРОДАЕТЕ ЕТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ УЖЕ ПО 1.7ГРН? И ПРИ ЕТОМ НАМ РАССКАЗЫВАЕТЕ О УБЫТКАХ.
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26.11.2020 12:59
+11
а за дотации коломойше **** молчит
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26.11.2020 12:49
+10
а действующий тариф даже не покрывает стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя.
Может потому и не покрывает из за того что крупные експортеры нашей енергии такие как Ахметов не платят НИ КОПЕЙКИ за транспортировку нашей же енергии. Тоесть у нас воруют ресурсы а мы еще и платим со своих карманов ворам за их транспортировку
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26.11.2020 12:53
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а за дотации коломойше **** молчит
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26.11.2020 12:49 Ответить
это конченная гнида, рассказывает за одну копейку??? курва ты знаешь сколько люди платят?? тварь конченная.
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26.11.2020 13:13 Ответить
а действующий тариф даже не покрывает стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя.
Может потому и не покрывает из за того что крупные експортеры нашей енергии такие как Ахметов не платят НИ КОПЕЙКИ за транспортировку нашей же енергии. Тоесть у нас воруют ресурсы а мы еще и платим со своих карманов ворам за их транспортировку
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26.11.2020 12:53 Ответить
каломоська рулит!це все має бути стріляне та пизжене
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26.11.2020 12:53 Ответить
Да где они увидели тариф 1,04 если 1,68. Да и вообще взяли и на ровном месте подняли в разы стоимость доставки и подняли крик что стало невыгодно производителям. А с какого перепуга подорожала доставка если столбы, провода и подстанции остались прежними.
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26.11.2020 12:56 Ответить
Я вот тоже не пойму, как ето *государство* продает нашу електроенергию на експорт по 90 копеек а нам рассказывает что терпит убытки, когда продает украинцам по 1.7грн. Даже не нужно быть дураком чтобы понять что Украиной правят наши враги.
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26.11.2020 13:02 Ответить
ГОСУДАРСТВО ПОКУПАЕТ У АЕС ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ ПО 1 КОПЕЙКЕ. ДА, ВЫ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ ПО 1 КОПЕЙКЕ. СКАЖИТЕ А С КАКИХ ТАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВЫ ПРОДАЕТЕ ЕТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЮ УЖЕ ПО 1.7ГРН? И ПРИ ЕТОМ НАМ РАССКАЗЫВАЕТЕ О УБЫТКАХ.
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26.11.2020 12:59 Ответить
Никак не нажрутся конченые собаки!
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26.11.2020 13:07 Ответить
судя по всему, готовится схема, как украсть из бюджета через Энергорынок, примерно 45-50 млрд грн.. вернулись схемы времен Януковоща..
участники схемы:
админ прикрытие: Зеленский, Ермак, Шифер, и.о МинЭнерго Бойко, Герус (Верх Рада)..
бизнес исполнители: Каламойский, братья Суркисы, Медведчук, Новинский, и другие владельцы облэнегрно..
Я вас поздравляю, Зебилы!.. Вас будут стричь!!!
З.Ы. пока мы не уничтожим всех перечисленных людей, в Украине ничего не поменяется..
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26.11.2020 13:07 Ответить
Об кормильце грешно вспоминать всуе?
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26.11.2020 17:59 Ответить
Расскажите суки лучше сколько дотаций Коломойскому и ему подобным. А то вякая про Зеленый тариф, забываете своим зедебилам рассказывать, что в разы больше дарите олигархам, за просто так.
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26.11.2020 13:10 Ответить
Зеленский, эти убытки на твоей совести. Учти.
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26.11.2020 13:20 Ответить
О каких дотациях эти твари говорят, если "Энергоатом" на свободном рынке не может продать электроэнергию по заявленной цене 1,30гр/кВт? Если по 1,30гр никому не нужно, то по 1,68гр/кВт для населения это конечно убытки.
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26.11.2020 13:42 Ответить
Дотації населенню в ціні на електроенергію становлять 65-70 млрд грн на рік, - Міненерго - Цензор.НЕТ 6750
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26.11.2020 13:46 Ответить
Т.к. Долар/евро вырос в Украине, а так как за зеленую електроенергию в Украине платят только в евро, естественно чтоб не накапливать миллиардные долги - будут оплату зеленщикам вешать на шею населения через повышение тарифов им, что мы сейчас и наблюдаем.
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26.11.2020 13:46 Ответить
Довели зедебилы страну. При Порошенко и бюджеты росли, и на Зеленый тариф государству хватало.
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26.11.2020 13:52 Ответить
Вот только не нудно про Порошенко. В данном конкретном случае мы пожинаем плоды его деятельности. Это именно при нем были приняты по которым зелёным инвесторам гарантировалась осень высокий неоправданный тариф на выкуп зелёной електроенергии. Именно поэтому в конце 2019 доля зелёной енергетики сильно возросла, те кто имел деньги и был в теме быстренько построили солнечные и ветровые станции. А теперь мы имеем дело со следствием. Государство просто не может себе позволить покупать такой обьем электроэнергии по таким космическим тарифам. Именно из-за подняли цену на транспортировку электроенергии, чтобы компенсировать оплату зелёной энергетики. А теперь из-за говорят о поднятии цен для населения. Соедините всю цепочку вместе. Так что Порошенко тут ни причем???
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26.11.2020 14:34 Ответить
не нужно крякать тут. При Порошенко Зеленый тариф как раз таки подвели под требования Запада, снизили намного, урегулировали правила подключения, и разрешили подключать Зеленый тариф простым людям, а не только олигархам со связями.
А до Петра Алексеевича Зеленый тариф подключали только братки Януковича по бешенным тарифам, а ты на панели мог бы только облизываться.
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26.11.2020 17:11 Ответить
Сирожа, ты лукавишь....
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26.11.2020 18:03 Ответить
в чем я лукавлю?
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26.11.2020 19:19 Ответить
Ви либо сознательно врете,либо вообще не владеете вопросом. Ничего при Порошенко не снижали, а наоборот все кто успевал до конца 2019 зарегистрировать свою станцию выработки зелёной енергетики гарантировали ее выкуп по очень высокому тарифу, в разы выше чем тариф в Европе или США.
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26.11.2020 21:37 Ответить
"Ничего при Порошенко не снижали, а наоборот"
Зеленый Тариф при Янкуовиче - в районе 0.45 евроцентов
Зеленый тариф при Порошенко - снижен сразу до 0.20 (частная), 0.17 (промышленная) и законом было утверждено постепенное снижение до 0.12/0.15 соответственно)))
Слив засчитан.

Все кто успевал до конца 2019 зарегистрировать свою станцию выработки зелёной енергетики гарантировали ее выкуп
Я тебя расстрою, но гарантируют выкуп не только тем кто успел до 2019, а и тем кто успеет вплоть до 2030 года)))) Ты можешь сейчас поставить солнечную станцию, и тебе будут гарантированы выплаты.
Слив засчитан.

в разы выше чем тариф в Европе или США
Чтобы нести этот бред от слуг Коломойского, тебе следовало бы сначала узнать следующее:
1. сколько раньше а не сейчас был зеленый тариф в США и ЕС
2. какая доля выработки ВИЭ в Украине, ЕС и США
3. почему в ЕС и США Зеленый тариф был намного выше чем сейчас в Украине, и почему он Снизился.

Ви либо сознательно врете,либо вообще не владеете вопросом.
Как я доказал уже выше - врешь тут только ты, либо не владеешь вопросом)))
А я уже 9-й год ставлю солнечные станции, и владею своей на 30кВт)))
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26.11.2020 22:18 Ответить
но справедливости ради нужно отметить, что даже если повысят тарифы из-за зеленки - там на копейки всего должно быть. Так что причина в другом - Команде Геруса -Коломойского просто бабла больше надо.
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26.11.2020 13:54 Ответить
Всі збитки завдані "управлінцями" від олігархів буде перекладено на побутових споживачів,готується рішення про підвищення тарифів!
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26.11.2020 13:49 Ответить
хотелось бы уточнить население какой страны и кому платит 1 коп за 1 квт/час? я лично плачу 1 грн и 68 коп за квт
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26.11.2020 13:54 Ответить
Тобто спочатку за останній рік необгрунтовано підняли тариф на доставку електроенергії у рази. Це зробили щоб компенсувати виплати по зеленій енергетиці. А потім розказуєте що побутові споживачі платять за електроенергію 1 копійку. Ні честі ні совісті ..
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26.11.2020 14:27 Ответить
Жертва Геруса и зекоманды - ты компенсируй сначала Золотой ключик Геруса, и субсидии Коломойскому)))
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26.11.2020 17:14 Ответить
Ви жертва Геруса? Подавайте заявление вас полицию пусть расследуют.
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26.11.2020 21:39 Ответить
ты школоло тупая, стрелочки переводишь?)))
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26.11.2020 22:05 Ответить
 
 