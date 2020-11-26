Дотации населению в цене на электроэнергию составляют 65-70 млрд грн в год, - Минэнерго
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Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн, а действующий тариф даже не покрывает стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя.
Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко.
"Поставщики покупают электроэнергию для населения по рыночной цене, продавая населению себе в убыток. Ущерб - 65-70 млрд грн ", - сказал он.
По его словам, сегодня население платит за электроэнергию 1 коп. / кВт.час.
"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. / кВт.ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, растет на 7 коп. / кВт.ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели ", - сказал и. о. министра.
С нового года только стоимость транспортировки электроэнергии для населения в среднем по стране составит 1,37 грн / кВт.ч, а средневзвешенная стоимость кВт.ч, которую платит потребитель - 1,03 грн / кВт.ч.
"Поэтому безусловно подходы к формированию тарифа будут изменены, но дата, график, объем - это еще предмет дискуссий для поиска максимально сбалансированного решения", - добавил Бойко.
Бойко отметил, что на сегодняшний день средняя рыночная цена на электроэнергию составляет 1,4 грн / кВт.ч. С 1 января стоимость доставки вырастет до 1,37 грн / кВт.ч, таким образом полная оценочная рыночная стоимость электроэнергии будет составлять 2,77 грн / кВт.ч, при этом средний тариф для населения по Украине составляет 1,04 грн / кВт. ч.
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Может потому и не покрывает из за того что крупные експортеры нашей енергии такие как Ахметов не платят НИ КОПЕЙКИ за транспортировку нашей же енергии. Тоесть у нас воруют ресурсы а мы еще и платим со своих карманов ворам за их транспортировку
участники схемы:
админ прикрытие: Зеленский, Ермак, Шифер, и.о МинЭнерго Бойко, Герус (Верх Рада)..
бизнес исполнители: Каламойский, братья Суркисы, Медведчук, Новинский, и другие владельцы облэнегрно..
Я вас поздравляю, Зебилы!.. Вас будут стричь!!!
З.Ы. пока мы не уничтожим всех перечисленных людей, в Украине ничего не поменяется..
А до Петра Алексеевича Зеленый тариф подключали только братки Януковича по бешенным тарифам, а ты на панели мог бы только облизываться.
Зеленый Тариф при Янкуовиче - в районе 0.45 евроцентов
Зеленый тариф при Порошенко - снижен сразу до 0.20 (частная), 0.17 (промышленная) и законом было утверждено постепенное снижение до 0.12/0.15 соответственно)))
Слив засчитан.
Все кто успевал до конца 2019 зарегистрировать свою станцию выработки зелёной енергетики гарантировали ее выкуп
Я тебя расстрою, но гарантируют выкуп не только тем кто успел до 2019, а и тем кто успеет вплоть до 2030 года)))) Ты можешь сейчас поставить солнечную станцию, и тебе будут гарантированы выплаты.
Слив засчитан.
в разы выше чем тариф в Европе или США
Чтобы нести этот бред от слуг Коломойского, тебе следовало бы сначала узнать следующее:
1. сколько раньше а не сейчас был зеленый тариф в США и ЕС
2. какая доля выработки ВИЭ в Украине, ЕС и США
3. почему в ЕС и США Зеленый тариф был намного выше чем сейчас в Украине, и почему он Снизился.
Ви либо сознательно врете,либо вообще не владеете вопросом.
Как я доказал уже выше - врешь тут только ты, либо не владеешь вопросом)))
А я уже 9-й год ставлю солнечные станции, и владею своей на 30кВт)))