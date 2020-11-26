Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу
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Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу. Такие предложения не способствуют мирному урегулированию, необходимо, чтобы каждая страна выполняла свои обязательства.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя просьбу экс-главы офиса президента Украины к Владимиру Путину "сделать шаг назад", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.
"Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто", - заявил Песков.
По словам Пескова, которого цитирует ТАСС, это предложение Богдана "не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад".
Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Путину с просьбой "сделать шаг назад" : "Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад". По его словам, это якобы был бы "поступок сильного" и своего рода "победа".
Богдан уточнил, что шагом назад могло бы стать переподписание Минских соглашений.
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и шо, коцапы уже что-то отвели, или хотя бы перестали стрелять
Источник: https://censor.net/ru/n32333Ю93
«Эти люди, которые сейчас нами управляют, меряют ситуацию какими то такими категориями своего скудоумия и думают что путин, россия современная и будущая хочет с ними договориться. Они говорят о какой то дружбе, что все должны сделать шаг назад, в том числе и мы. Так я хочу тебе задать вопрос. Если мы сделаем шаг назад, где этот шаг назад должен закончиться, во Львлве, в Ужгороде, Будапеште, в Канаде? Когда он размышляет на тему: «Ну захватывать территории это же не выгодно сейчас, мы живем в 21-м столетии, это против интерессов россии, путину наверно неудобно». Кто вам это сказал, от чего вы делаете такие выводи? Это продолжение вот этой отрыжки дебильной «нужно просто перестать стрелять".
https://www.youtube.com/watch?v=Z6tgJDFSMOg
4-й пункт каже: вибори мають відбутися "за Українськими законами".
Забеспечуйте. Всіх ваших шавок - в українські буцигарні. (Або - в розшук.) Телебачення українське, кордон - під контролем України. Лад - під контролем поліції України. І т.д. і т.і.
Забезпечуйте Українські закони.