Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу

Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу. Такие предложения не способствуют мирному урегулированию, необходимо, чтобы каждая страна выполняла свои обязательства.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя просьбу экс-главы офиса президента Украины к Владимиру Путину "сделать шаг назад", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто", - заявил Песков.

По словам Пескова, которого цитирует ТАСС, это предложение Богдана "не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад".

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Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Путину с просьбой "сделать шаг назад" : "Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад". По его словам, это якобы был бы "поступок сильного" и своего рода "победа".

Богдан уточнил, что шагом назад могло бы стать переподписание Минских соглашений.