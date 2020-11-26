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Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу

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Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать

Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу. Такие предложения не способствуют мирному урегулированию, необходимо, чтобы каждая страна выполняла свои обязательства.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя просьбу экс-главы офиса президента Украины к Владимиру Путину "сделать шаг назад", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто", - заявил Песков.

По словам Пескова, которого цитирует ТАСС, это предложение Богдана "не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Минские соглашения выполнить невозможно, у нас начнется гражданская война

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Путину с просьбой "сделать шаг назад" : "Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад". По его словам, это якобы был бы "поступок сильного" и своего рода "победа".

Богдан уточнил, что шагом назад могло бы стать переподписание Минских соглашений.
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Топ комментарии
+23
Москва вообще ничего не намерена делать, только срать всем дальше. Пора заканчивать эту маструбацию по ОРДЛО.
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26.11.2020 13:25
+18
"Пожалуйста, Владимир Владимирович.." А богдан не хочет отсосать у путлера? Тьфу,слизняк.
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26.11.2020 13:26
+10
американці таки вміють касабам підкузьмити

Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу - Цензор.НЕТ 1184
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26.11.2020 13:25
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американці таки вміють касабам підкузьмити

Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу - Цензор.НЕТ 1184
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26.11.2020 13:25 Ответить
Москва вообще ничего не намерена делать, только срать всем дальше. Пора заканчивать эту маструбацию по ОРДЛО.
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26.11.2020 13:25 Ответить
"Пожалуйста, Владимир Владимирович.." А богдан не хочет отсосать у путлера? Тьфу,слизняк.
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26.11.2020 13:26 Ответить
Да правильно говорит Фарион, только украинские националисты способны отстоять Украину как государство. Только мокшандия так напугала украинских ватников термином "украинский национализм", что уж и не знаю...
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26.11.2020 13:30 Ответить
Так и где эти украинские националисты? Что-то особо не видать их в политической и общественной жизни страны.
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26.11.2020 13:32 Ответить
всякому овощу своё время... Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 6722
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26.11.2020 14:48 Ответить
Ну тогда и не нужно говорить что только националисты способны отстоять Украину. Ибо что-то особого рвения отстаивать у них покуда не наблюдается. Значит время еще их не пришло видать.
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26.11.2020 14:56 Ответить
роль Личности в Истории никто не отменял..
ждём..
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26.11.2020 17:40 Ответить
Ну и назовите мне пожалуйста эту самую личность на данный момент. КТО? Вот просто кто? Я даже не могу ни одной такой сколь нибудь известной личности назвать, которая проявляла бы хотя бы какую-то активность. Да бог с ней с активностью, но хотя бы на слуху у людей была. Раньше хотя бы Свобода с Тягнибоком вроде как националистами себя позиционировали, Корчинский периодически как черт из табакерки выпрыгивал. Сейчас то кто?
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26.11.2020 17:53 Ответить
я ж и говорю - ждём и надеемся
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26.11.2020 19:11 Ответить
Аааа. Ну надеяться можно вечно. Надежда вообще умирает последней. Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 396
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26.11.2020 19:29 Ответить
А що там каже Фаріон про коаліцію, шо створюється у Тернопільській та Івано-Франківській обласних радах у складі "Свобода", "Слуга народу" і "Батьківщина"?
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26.11.2020 14:12 Ответить
Фарион? Это которая член кпсс? Которая возглавляла научный кружок марксистко-ленинской эстетики?
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26.11.2020 14:40 Ответить
Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу - Цензор.НЕТ 2545
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26.11.2020 13:32 Ответить
Всем этим "решалам" и "специалистам по коррупционным договорнякам", ярчайшим представителем которых и есть Богдан, все время кажется, что они могут "порешать" все вопросы на свете. Богдан думал: "А че? Вон, Ермак, порешал же ... Стрелять перестали. Но я-то решала покруче. Ща мы тут ..."
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26.11.2020 13:33 Ответить
Тре вже зрозуміти одну просту істину - з ****** тре розмовляти тільки з позиціі сили або як мінімум на рівних , а ці всі сльозние просьби « до дупи
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26.11.2020 13:36 Ответить
>надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства

и шо, коцапы уже что-то отвели, или хотя бы перестали стрелять
Источник: https://censor.net/ru/n32333Ю93
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26.11.2020 13:38 Ответить
кацапи після таких слів "богданів" стали їх ще більше зневажати . "богдане", а в ср*ку цілувати кацапню не спробуєш? Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 4060
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26.11.2020 13:40 Ответить
Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 9387 ..Який ще- шаг назад , та похеру той Мінськ ,, він не діяв і хай собі далі -не діє ,, під санкціями за його невиконання , знаходится паРаша а не Україна , що ще треба .?? Все що потрібно це лише зачекати доки кацапія - " дійде до нужной кондиції" ,, щоб зрозуміти , що подальше протистояння з Україною - безперспективне ,і загрожує економічній безпеці самої ж недоімперї ...
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26.11.2020 13:46 Ответить
Только прицельное бомбометание по скоплениям ихтамнетов способно заставить Маскву задуматься. Не по сепарам местным бить а именно по ихтамнетам с видеофиксацией. Но зачем Маскве уступать когда у нас главком такое тупое ссыкло, готовое вставать на колени.
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26.11.2020 13:51 Ответить
Шаг вперед, часто является следствием хорошего пенделя под зад. Так что Песков, тебе просто дали под зад
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26.11.2020 13:53 Ответить
Москва может намерена выполнить Будапештский меморандум, гарантировать безопасность территориальную целость Украины. Или Москва только понимает, когда бьют по морде, как это имеет место в Нагорном Карабахе.
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26.11.2020 13:55 Ответить
а кто такой пупсик богдан что на его кукарек кукарекает голос хана на москве песьков Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 8084
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26.11.2020 13:56 Ответить
Журналіст Роман Цимбалюк про інтерв'ю Богдана:
«Эти люди, которые сейчас нами управляют, меряют ситуацию какими то такими категориями своего скудоумия и думают что путин, россия современная и будущая хочет с ними договориться. Они говорят о какой то дружбе, что все должны сделать шаг назад, в том числе и мы. Так я хочу тебе задать вопрос. Если мы сделаем шаг назад, где этот шаг назад должен закончиться, во Львлве, в Ужгороде, Будапеште, в Канаде? Когда он размышляет на тему: «Ну захватывать территории это же не выгодно сейчас, мы живем в 21-м столетии, это против интерессов россии, путину наверно неудобно». Кто вам это сказал, от чего вы делаете такие выводи? Это продолжение вот этой отрыжки дебильной «нужно просто перестать стрелять".
https://www.youtube.com/watch?v=Z6tgJDFSMOg
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26.11.2020 14:05 Ответить
Ну, недологий хлопчик хотів зобразити з себе реального політика але спочатку його опустила Собчак, а після неї Піськов. Думаю що, про цього болванчика потрібно забути взагалі, його всі опускають.
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26.11.2020 15:21 Ответить
Це інтерв'ю робилось у Туреччині. Не зрозуміло яка була мета і яка необхідність. Можливо путін шукає альтернативу Ваві, бо враховуючи результати місцевих виборів у медведчука шанси малі, а Зеленський очікування кремля не виправдав.
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26.11.2020 15:34 Ответить
Ніхто з тих українських керманичів,хто не зіллє Україну остаточно в обійми Орди,не виправдає надії кремляді, срати на їх надії, на їх сподівання та на них самих, навпаки, потрібно робити все для подальшого дістанціювання від азіопської паРаші, а не заглядати в рибячі, прищурені очі чи в "шоколадний глаз" ботоксному Сцарьку-педофілу,як це робить сраний віслюк з Зе-шоблою.
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08.12.2020 06:20 Ответить
Невдовзі, не тільки Богдан, а й прибиральниця буде робити подібні недолугі пропозиції. На жаль, це наша похмура реальність, при повному самоусуненні від своїх прямих обов'язків, президентові.
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26.11.2020 15:00 Ответить
Ну, очікувано, Піськов поводив Богдану по губах "мирною ініціативою".
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26.11.2020 15:19 Ответить
Альтернативы Минской группе ОБСЕ по Карабаху не существует заявил Лавров Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 1569
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26.11.2020 15:39 Ответить
И никто не заметил подвоха))) Ведь рашка все время "поет", что она не сторона конфликта)))
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26.11.2020 16:34 Ответить
Їх не треба переглядати, їх треба виконувати.
4-й пункт каже: вибори мають відбутися "за Українськими законами".
Забеспечуйте. Всіх ваших шавок - в українські буцигарні. (Або - в розшук.) Телебачення українське, кордон - під контролем України. Лад - під контролем поліції України. І т.д. і т.і.
Забезпечуйте Українські закони.
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26.11.2020 16:44 Ответить
 
 