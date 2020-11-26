Предатель Украины, "замглавы администрации" Евпатории Вавренюк задержан ФСБ сразу после увольнения с должности

Сегодня в Евпатории ФСБ задержан Кирилл Вавренюк, накануне уволившийся с поста "заместителя главы администрации" города. Ранее он работал в органах украинской прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, сейчас Вавренюк дает показания следователям ФСБ и следкома.

Информацию о задержании СМИ оккупантов подтвердил источник в правоохранительных органах.

"Действительно, он задержан, проходит по одному из уголовных дел", – сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.

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Вавренюк родился 22 октября 1981 года в г. Львов, с 1982 года проживает в Республике Крым.

В 2004 году окончил Национальную юридическую Академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста.

С 2004 по 2010 гг. работал в органах прокуратуры города Симферополя и в прокуратуре Автономной Республики Крым. В 2010-2014 гг. - прокурор города Евпатории.

С 2014 по 2017 гг. занимал должности в "прокуратуре" оккупантов.

В должности "заместителя главы городской администрации" Вавренюк работал с мая 2017 года.