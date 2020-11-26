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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евпатория (96) Крым (26018) ФСБ (1864)

Предатель Украины, "замглавы администрации" Евпатории Вавренюк задержан ФСБ сразу после увольнения с должности

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Предатель Украины,

Сегодня в Евпатории ФСБ задержан Кирилл Вавренюк, накануне уволившийся с поста "заместителя главы администрации" города. Ранее он работал в органах украинской прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, сейчас Вавренюк дает показания следователям ФСБ и следкома.

Информацию о задержании СМИ оккупантов подтвердил источник в правоохранительных органах.

"Действительно, он задержан, проходит по одному из уголовных дел", – сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.

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Вавренюк родился 22 октября 1981 года в г. Львов, с 1982 года проживает в Республике Крым.

В 2004 году окончил Национальную юридическую Академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста.

С 2004 по 2010 гг. работал в органах прокуратуры города Симферополя и в прокуратуре Автономной Республики Крым. В 2010-2014 гг. - прокурор города Евпатории.

С 2014 по 2017 гг. занимал должности в "прокуратуре" оккупантов.

В должности "заместителя главы городской администрации" Вавренюк работал с мая 2017 года.
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Топ комментарии
+15
ето г.вно тоже на обмен пойдет????? он у нас в прокуратуре восстановится
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26.11.2020 13:30
+9
На нары и отпетушить манкурта.
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26.11.2020 13:28
+7
Зрадника України, "заступника голови адміністрації" Євпаторії Вавренюка затримала ФСБ відразу після звільнення з посади - Цензор.НЕТ 2592
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26.11.2020 14:50
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На нары и отпетушить манкурта.
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26.11.2020 13:28 Ответить
Зрадника України, "заступника голови адміністрації" Євпаторії Вавренюка затримала ФСБ відразу після звільнення з посади - Цензор.НЕТ 2592
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26.11.2020 14:50 Ответить
ето г.вно тоже на обмен пойдет????? он у нас в прокуратуре восстановится
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26.11.2020 13:30 Ответить
наверно ему уже можно подавать на восстановление в наш суд, а чего время зря терять
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26.11.2020 16:13 Ответить
Коли затримаєте цього злочинця відправте його до буцегарні що у Львові..
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26.11.2020 13:37 Ответить
Взяточник просто жесть какой был.Гнида редкая.Наехал на жену ,хотел отжать бизнес.Да и бизнесом это назвать трудно,небольшой магазинчик.Так ему и надо.Сколько верёвочке не виться ......
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26.11.2020 13:40 Ответить
шо,візитку яроша знайшли?
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26.11.2020 13:42 Ответить
туди й йому дорога підо...су
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26.11.2020 13:54 Ответить
Если мы не наказываем, пусть хоть наши враги накажут наших врагов.
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26.11.2020 15:58 Ответить
Награда наконец нашла героя
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26.11.2020 16:19 Ответить
Якби років зо три тому переїхав у Київ, то в ГПУ відхапав би нормальну посаду.
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27.11.2020 09:59 Ответить
 
 