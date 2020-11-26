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госбюджет (1156) Госказначейство (121) дефицит (292)

Дефицит Госбюджета-2020 в октябре составил 30,4 млрд грн, с начала года - 112 млрд грн, - Госказначейство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Дефицит Госбюджета-2020 в октябре составил 30,4 млрд грн, с начала года - 112 млрд грн, - Госказначейство

Дефицит Государственного бюджета в октябре 2020 года составил 30,44 млрд грн, а за январь-октябрь этого года Госбюджет сведен с дефицитом 112 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно ее данным, в октябре дефицит общего фонда Госбюджета составил 26,88 млрд грн, а за десять месяцев общий фонд Госбюджета сведен с дефицитом почти 120,5 млрд грн,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госказначейства, заимствования в октябре составили 20,9 млрд грн, а за 10 месяцев - почти 426,5 млрд грн (при плане в 567,146 млрд грн), при этом на внешние рынки заимствований Украина в октябре не выходила.

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Как следует из данных ГКСУ, погашения в октябре составили почти 7 млрд грн, а за 10 месяцев - 337,56 млрд грн, что на 13,4 млрд грн ниже плана. Погашения по внешним заимствованиям составили в октябре 1,3 млрд грн, тогда как в январе-октябре они достигли показателя в 136,05 млрд грн при ожидаемых 138,7 млрд грн.

Согласно материалам Госказначейства, приватизация в январе-октябре принесла 1,913 млрд грн, в октябре - 21 млрд грн.

В целом доходы Госбюджета за 10 месяцев составили 842,437 млрд грн при плане в 1,014 трлн, по общему фонду - 720,46 млрд грн при ожидаемых 722,096 млрд грн. Расходы за январь-октябрь составили 950,842 млрд грн, по общему фонду - 843,12 млрд грн, указало казначейство.

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В октябре расходы Госбюджета составили почти 107,6 млрд грн, в том числе по общему фонду - почти 92,47 млрд грн.

Доходы Госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).
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Топ комментарии
+15
гад шоколадный, - не мог больше денег оставить.
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26.11.2020 13:39
+9
Это прекрасно! Молодая команда реформаторов под управлением зеленого гоблина таки сумела за год "освоить" 130 лярдов гривасей и начали пробивать дно, обеспечивая отрицательный рост. )))
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26.11.2020 13:41
+8
выбирали-веселились!
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26.11.2020 13:42
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26.11.2020 13:38 Ответить
гад шоколадный, - не мог больше денег оставить.
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26.11.2020 13:39 Ответить
Это прекрасно! Молодая команда реформаторов под управлением зеленого гоблина таки сумела за год "освоить" 130 лярдов гривасей и начали пробивать дно, обеспечивая отрицательный рост. )))
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26.11.2020 13:41 Ответить
больше, нужно больше тратить на асфальт
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26.11.2020 13:41 Ответить
выбирали-веселились!
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26.11.2020 13:42 Ответить
зебуины за год все просерили что барыги и папередники накрали в бюджет, так держать
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26.11.2020 13:42 Ответить
Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х.
Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить

Helgi Sharp
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26.11.2020 13:48 Ответить
Дехто думав, що управляти Державою не складніше, ніж грати хером на роялі...
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26.11.2020 13:51 Ответить
Во всем виноваты ФОП. (с) Гетьманцев.
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26.11.2020 13:56 Ответить
Хм. И даже план по доходам у них с тенденцией к выполнению, даже с превышением:
842/10*12=1000к и более.
Но на хрена столько тратить? С дорогами-то можно и подождать...
Хотя о чем это я? План Рузвельта а-ля Украина в деле.
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26.11.2020 14:18 Ответить
А какой дефицит асфальта на дорогах? Или после великого будiвництва марадерства на дорогах профицит?
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26.11.2020 15:23 Ответить
Бюджет це, закон і його невиконання мало б передбачати наслідки.
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26.11.2020 15:33 Ответить
Порошенко виноват - мало грошей оставил.. Дефіцит Держбюджету-2020 на жовтень становив 30,4 млрд грн, з початку року - 112 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 4385
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26.11.2020 15:33 Ответить
Гниди зелені,обхезались,валіть нах,не добивайте Україну
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26.11.2020 16:57 Ответить
уже перестали возмещать ндс, значит бизнесу хана, все в тень идут. если не будет досрочных парламентских и президентских выборов думаю украины не будет
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26.11.2020 19:52 Ответить
 
 