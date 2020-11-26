Дефицит Госбюджета-2020 в октябре составил 30,4 млрд грн, с начала года - 112 млрд грн, - Госказначейство
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Дефицит Государственного бюджета в октябре 2020 года составил 30,44 млрд грн, а за январь-октябрь этого года Госбюджет сведен с дефицитом 112 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).
Согласно ее данным, в октябре дефицит общего фонда Госбюджета составил 26,88 млрд грн, а за десять месяцев общий фонд Госбюджета сведен с дефицитом почти 120,5 млрд грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Госказначейства, заимствования в октябре составили 20,9 млрд грн, а за 10 месяцев - почти 426,5 млрд грн (при плане в 567,146 млрд грн), при этом на внешние рынки заимствований Украина в октябре не выходила.
Как следует из данных ГКСУ, погашения в октябре составили почти 7 млрд грн, а за 10 месяцев - 337,56 млрд грн, что на 13,4 млрд грн ниже плана. Погашения по внешним заимствованиям составили в октябре 1,3 млрд грн, тогда как в январе-октябре они достигли показателя в 136,05 млрд грн при ожидаемых 138,7 млрд грн.
Согласно материалам Госказначейства, приватизация в январе-октябре принесла 1,913 млрд грн, в октябре - 21 млрд грн.
В целом доходы Госбюджета за 10 месяцев составили 842,437 млрд грн при плане в 1,014 трлн, по общему фонду - 720,46 млрд грн при ожидаемых 722,096 млрд грн. Расходы за январь-октябрь составили 950,842 млрд грн, по общему фонду - 843,12 млрд грн, указало казначейство.
В октябре расходы Госбюджета составили почти 107,6 млрд грн, в том числе по общему фонду - почти 92,47 млрд грн.
Доходы Госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).
Пожалуйста, подождите...
Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить
Helgi Sharp
842/10*12=1000к и более.
Но на хрена столько тратить? С дорогами-то можно и подождать...
Хотя о чем это я? План Рузвельта а-ля Украина в деле.
будiвництвамарадерства на дорогах профицит?