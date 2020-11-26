Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей (обновлено)

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад, сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг.

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.

Министр РБ пообещал "не будет оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".

"При этом они присоединяются к санкциям Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, через ужесточение взаимодействия со страной. Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Беларуси вызвал посла Украины Кизима из-за "антибелорусских акций в отношении посольства РБ в Украине"

Как сообщалось ранее, 26 ноября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвали Посла Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - говорится в сообщении.