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Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей (обновлено)

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад, сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг.

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.

Министр РБ пообещал "не будет оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".

"При этом они присоединяются к санкциям Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, через ужесточение взаимодействия со страной. Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Беларуси вызвал посла Украины Кизима из-за "антибелорусских акций в отношении посольства РБ в Украине"

Как сообщалось ранее, 26 ноября 2020 г. в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвали Посла Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+4
Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей - Цензор.НЕТ 5966
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26.11.2020 13:49
+3
В Белоруси, какой то хмырь, захватил власть. А Украина виновата в том, что не признаёт бандита и убийцу. Пасаны совсем берега потеряли. Это вы в Минске "фегуры", а в Украине вы говно. Изучите конституцию страны пребывания, или бандитам грамотность не нужна.... решалы хреновы, беспредельщики.
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26.11.2020 16:01
+1
И ножкой еще пусть топнут. Страшно, аж жуть.
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26.11.2020 16:26
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Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей - Цензор.НЕТ 5966
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26.11.2020 13:49 Ответить
Тю, поздно пить боржоми, бо беларусский народ опередил, насчет встречных санкций к бацьке.
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26.11.2020 13:54 Ответить
ЗЫ... это к зебику обращаццо.
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26.11.2020 13:55 Ответить
№1. Гриб.
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26.11.2020 15:07 Ответить
Ці ************* можуть тільки набрати повен рот гімна,та плюнути в наш бік. Оце і будуть їх санкції.
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26.11.2020 15:37 Ответить
ШтА?
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26.11.2020 15:43 Ответить
В Белоруси, какой то хмырь, захватил власть. А Украина виновата в том, что не признаёт бандита и убийцу. Пасаны совсем берега потеряли. Это вы в Минске "фегуры", а в Украине вы говно. Изучите конституцию страны пребывания, или бандитам грамотность не нужна.... решалы хреновы, беспредельщики.
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26.11.2020 16:01 Ответить
То есть теперь на курорты через Белорусь уже не полетают...
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26.11.2020 16:08 Ответить
Теперь некоторые официальные лица Украины будут лишены возможности покупать белорусские морепродукты. Это жестоко!
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26.11.2020 16:13 Ответить
И ножкой еще пусть топнут. Страшно, аж жуть.
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26.11.2020 16:26 Ответить
 
 