Чиновники "Укрзализныци" нанесли компании ущерб на 8,5 млн, незаконно подключив к ее электросетям сторонних потребителей

Работники аппарата директора экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" установили факты экономических правонарушений, нанесших компании более 8,5 млн грн убытков.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"В результате служебной проверки регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", филиала "Энергосбыт" и департамента электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" члены комиссии установили факты самовольного, безучетного и незаконного подключения сторонних потребителей к электросетям филиала "Энергосбыт", что повлекло ущерб на общую сумму более 8,5 млн грн", - заявили в "Укрзализныце".

Материалы служебной проверки "Укрзализныця" передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений было предложено привлечь к дисциплинарной ответственности 18 работников и еще двух - к административной, также было возбуждено ходатайство о соответствии занимаемым должностям в адрес трех работников.

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В компании также сообщили, что ранее сотрудники СБУ при попытке получить взятку задержали работника филиала "Энергосбыт".

Как сообщалось, сотрудники управления экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" при проведении проверок выявили факты, свидетельствующие об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании, в результате действий которых компании за период с 2018-го по 2020 год был нанесен ущерб на сумму свыше 203 млн грн. Факты нарушений были установлены в отношении 110 должностных лиц компании.