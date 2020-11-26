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Голубовская предостерегает от фанатичного употребления витамина D и цинка при COVID-19: "Это не панацея"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Голубовская предостерегает от фанатичного употребления витамина D и цинка при COVID-19:

Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что при отсутствии дефицита витаминов не нужно принимать их более нормы.

Об этом Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если у человека нет дефицита витамина D, ей не надо его фанатично принимать. Кроме того, гипервитаминоз витамина D тоже весьма негативно сказывается на организме. Препараты цинка бездумно, по полгода, тоже принимать нельзя. Речь идет, возможно, о постконтактной профилактике - да, цинк есть в протоколах, имеет достаточно хорошую доказательную базу. Американцы его очень любят, и при всех респираторных вирусных заболеваниях он у них есть в схемах лечения, и действительно где-то смягчает симптомы. Для постконтактной профилактики группам риска возможно (нужно назначать витамины или цинк - ред.), но никакая это не панацея", - сказала Голубовская.

Она добавила, что в осенне-зимний сезон действительно часто может возникать дефицит определенных витаминов, особенно когда развивается заболевание, его тяжелые формы. В таком случае врачи назначают витамины в комплексе с другим лечением.

По словам врача, нет единой рекомендации, что делать, чем лечиться, что принимать при COVID-19. Голубовская добавила, что одной из особенностей этого заболевания является то, что человек к определенному момента чувствует себя хорошо, а потом развивается тяжелый процесс.

Врач сказала, что сейчас нет никакой доказательной схемы лечения COVID-19, но это не значит, что нет эффективных методов лечения, ведь есть около 200 препаратов, иногда давно известны, которые исследуются для лечения этого заболевания.

"Есть методы, которые тормозят этот шторм, и мы постепенно подключаем (различные методы лечения - Ред.), но здесь важен временной фактор", - отметила Голубовская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок"
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Топ комментарии
+11
Американские протоколы - недокозательны. Наших - нет, но вы держитесь. Витамины не пейте, грызите асфальт. Очень "бодрят" такие рекомендации.
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26.11.2020 14:25
+8
Витамин D, хоть и жирорастворимый, но далеко не так опасен в больших количествах, как А или Е. К тому же, у 90% населения после 35-40 лет наблюдается нехватка вит D. У нескольких процентов - острый дефицит. Хоть ты под солнцем 6-7 месяцев в году, хоть ты печень трески ешь регулярно, а вот тенденция такая...

И корона тут непричем, вит D нужно употреблять зачастую дополнительно, в том числе и для нервной системы.
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26.11.2020 14:30
+6
Моей матери 75, из-за этой пандемии уже полгода почти не бывает на свежем воздухе или "на солнце"(5 этаж и ей тяжело туда-обратно бродить), - вот она полгода и принимает этот витамин D. А этот витамин - это и иммунка, и общее эмоциональное состояние в полном порядке. Жаль что не все знают о его пользе.
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26.11.2020 14:36
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т.е. Никто ничего не знает... Зашибись.
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26.11.2020 14:23 Ответить
Но "умняк включить" всегда можно.
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26.11.2020 14:26 Ответить
ВИпадок летальних ісходів через гіпервітаміноз А та Д був в Україні в 80-их роках !!)))
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26.11.2020 14:46 Ответить
Точно... Під Біляївкою, в Одеській області. Водій автоцистерни віз вітамін Д на завод. А він схожий зовні на олію... Так він по дорозі став "олійкою" приторговувать... Люди потруїлися... Знаю це від покійної бабки дружини - вона тоді там жила, у Дачному...
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26.11.2020 14:55 Ответить
Це саме цей випадок!! З Уманського вітамінного завода возили вітамін АД3Е в олії на Одеську птахофабріку !!!))))
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26.11.2020 14:58 Ответить
Померли здається до 10 людей !!))
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26.11.2020 15:02 Ответить
А Дачне там недалеко від траси Київ-Одеса. Вона якраз через Умань проходить. Ми, коли в гості їздили, то сідали на автобус в Умані, їхали. І, не доїжджаючи Одеси, сходили на трасі... А там, через лісопосадки - прямо на Дачне...
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26.11.2020 15:39 Ответить
Це між Хаджибєєм та Одесою !!!)))
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26.11.2020 15:41 Ответить
Американские протоколы - недокозательны. Наших - нет, но вы держитесь. Витамины не пейте, грызите асфальт. Очень "бодрят" такие рекомендации.
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26.11.2020 14:25 Ответить
Ніхто не каже, щоб не пили вітаміни. Кажуть, про шкоду, яку може нанести безконтрольний прийом без призначення лікаря.
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26.11.2020 14:30 Ответить
Гіпервітаміноз призводить до летальних випадків,особливо вітамінами А та Д !!!)))
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26.11.2020 14:48 Ответить
Якщо їх пити як горілку - то так.
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26.11.2020 15:25 Ответить
Ні ,на них смажили кортоплю !! Вітаміни розчинені в олії , ретінол,кальціферол,токоферол та т . ін. !!))
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26.11.2020 15:40 Ответить
тебе конкретно сказали-полгода подряд принимать цинк нельзя...хотя бы после трех месяцев сделай перерыв Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 696
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26.11.2020 16:45 Ответить
в сравнении с цинком, цианистый калий убивает вирус куда эффективние. и без побочных эффектов )
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26.11.2020 17:33 Ответить
цинк содержится во многих мультивитаминах.например немецкий Doppelherz
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26.11.2020 17:57 Ответить
Зараз на цьому вітаміні D і цинку якесь всенародне помішательство.
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26.11.2020 14:26 Ответить
Моей матери 75, из-за этой пандемии уже полгода почти не бывает на свежем воздухе или "на солнце"(5 этаж и ей тяжело туда-обратно бродить), - вот она полгода и принимает этот витамин D. А этот витамин - это и иммунка, и общее эмоциональное состояние в полном порядке. Жаль что не все знают о его пользе.
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26.11.2020 14:36 Ответить
Я не проти вітамінів, але при правильному харчуванні всі необхідні вітаміни поступають в достатній для організму кількості з продуктами. Вітаміну А багато у моркві, вітаміну С у чорній смородині, шипшині, лимоні, моркві, капусті, вітаміну D у риб'ячому жирі і особливо у печінці тріски.
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26.11.2020 15:26 Ответить
а антисептик тільки на руки, в рота не пирскати ))
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26.11.2020 14:30 Ответить
Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 8331
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26.11.2020 15:18 Ответить
Це дивлячись який антисептик. Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 2645
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26.11.2020 15:27 Ответить
можна...якщо антісептік із доброго самоперу Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 1906.саморобні маскі можна,і саморобний антісептік можна.перорально
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26.11.2020 16:47 Ответить
Витамин D, хоть и жирорастворимый, но далеко не так опасен в больших количествах, как А или Е. К тому же, у 90% населения после 35-40 лет наблюдается нехватка вит D. У нескольких процентов - острый дефицит. Хоть ты под солнцем 6-7 месяцев в году, хоть ты печень трески ешь регулярно, а вот тенденция такая...

И корона тут непричем, вит D нужно употреблять зачастую дополнительно, в том числе и для нервной системы.
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26.11.2020 14:30 Ответить
Есть в таблетках, Декап, 5000 ед в 1 таблетке. С сентября всей семьей пьём.)
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26.11.2020 14:39 Ответить
Острый дефицит витамина Д выявляется более, чем у 90% взрослого населения Украины, когда то писал статью на эту тему, задолго до Ковида.. Аквадетрим который в наших аптеках бесполезен, он не усваивается, ищите зарубежные форматы. Принимать вит Д нужно с ноября по май, летом лучше не принимать, организм его достаточно вырабатывает. Если пить в зимний период в рекомендованных дозах передоза не будет. Если единоразово выпить очень много витамина Д - ничего не будет, он опасен если принимамть в несколько раз больше рекомнедованого и долго (пол года) . Гипервитаминоз опасней чем дефицит витамина Д, поэтмоу паникерам лучше и не знать ничего про этот витамин)).
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26.11.2020 14:40 Ответить
У меня были проблемы с нервами, по спорту результативность низкая. Я в сентябре сдавал анализ на содержание вит D. Я не сижу на диетах, я летом 2-3 раза в неделю валяюсь на пляже, а вот выскочила цифра 18 - дефицит. Рассказал друзьям, те побежали делать анализы (они еще и с перепугу из-за этой короны)... у всех шестерых, что сдали анализ - либо дефицит, либо нехватка.
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26.11.2020 14:46 Ответить
а як нащот олідетрима? Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 5643
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26.11.2020 16:49 Ответить
Вибачайте не настількі в темі. Після того як поспилкувався з фахівцями, ми с жінкою вивчали тему вітаміну Д та дійшли висновку, що портібно приймати Вігантол Vigantol Oil (Німечина), але його в аптеках не знайдешь зараз, в Інетереті можно знайти до речі. Лабароторно підверджена дія, у жінки показник після зими минулої піднявся за 35, це, повітре, для України рідкість, хо це й нижче норми. Сестра приймає якійсь американский теж каже гарний. Знайти можливо було б бажання)
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26.11.2020 19:27 Ответить
Есть около 200-от препаратов которые исследуются из которых не названо ни одно. И есть 2 которые люди принимают, чтобы хоть как-то противостоять вирусу, которые доктор отговаривает принимать. Не ко всем приедет скорая, не все смогут попасть на лечение. Что нового или полезного сказала докторша? Что людям делать? Чем лечиться? Разгон непонимания, паники и страха.
Интересно что 200, уже известных препаратов проверяют и исследуют уже почти год и пока ничего не ясно, а вакцины, наколоченные и "исследованные" за то самое время продают миллиардами доз ещё до производства. Удивительное рядом.
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26.11.2020 14:45 Ответить
Єдине що може врятувати - це вентиляція робочих і житлових приміщень. Відкриті форточки на роботі і вдома. Тому що ніхто нікого рятувати не буде якщо сам не порятуєшься.
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26.11.2020 15:27 Ответить
А хто така "голубовська"? Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 4727
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26.11.2020 14:48 Ответить
цинк,це тяжкі метали,тому не варто перевищувати дозу та курс вживання.
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26.11.2020 14:51 Ответить
а взагалі краще замінити ці бади на щось натуральне,наприклад гарбузове насіння та горіхи де все збалансоване і корисне.
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26.11.2020 14:54 Ответить
Правильно и ещё многое другое и более доступное.
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26.11.2020 16:48 Ответить
тут треба дивитись,скільки того насіння чи горіхів треба з'їсти...може бистріше пігулку?
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26.11.2020 16:53 Ответить
Мы все состоим из таблицы Менделеева 😂 и цинка в нас всего 2-3 грамма - чаще всего его в организме не хватает .
Только принимая его желательно параллельно принимать железо и наоборот , если пьёшь железо, то надо пить и цинк. Так как железо и цинк "соперники" поэтому вместе их НЕ употребляют. Обычно 4 часа должно быть между приемами для лучшего усвоения. По поводу натурального , то не всегда цинк усваивается организмом и чтобы получить суточную дозу , надо оооочень хорошо покушать , а многим лишние калории вреды ...
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26.11.2020 15:37 Ответить
Там питання не про загальний цинк в організмі, а цинк в середені клітини, який блокує реплікацію вірусу. Але для нього ще потрібен "транспорт", який його туди доставить. Тож, пити його просто так реально немає сенсу.
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26.11.2020 15:55 Ответить
А у меня в комплексе иммунной поддержки в таблетках есть ferrous fumarate & zinc oxide...

"made in britain". Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 4153
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26.11.2020 18:43 Ответить
Докладаю.
Больше всего пострадали от этой типа "эпидемии" страны с избытком у населения витамина Д - Италия и Испания.
Нашим эпидемикам место в сортире!
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26.11.2020 14:52 Ответить
fyi: Статистика по Шотландии намного лучше, чем в Англии.
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26.11.2020 18:46 Ответить
а чому інших лікарів не питають. таке враження, що окрім комаровського та голубовської (євреї, нє?) всі тупі .
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26.11.2020 14:53 Ответить
якщо працюєш на себе, у приватній клініці, чому б себе і не порекламувати)
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26.11.2020 14:58 Ответить
тобто 2 лікарі, які рекламуються.
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26.11.2020 16:33 Ответить
Зараз не може не бути дифіциту вітаміну у D, як у людей, так і в аптеках. Його треба пити, та хоч якось підтримувати себе. Я п'ю добову норму 2000.
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26.11.2020 14:58 Ответить
ВітамінД-рибій жир,печінка трески та жирна риба !!)))
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26.11.2020 15:01 Ответить
Краще їсти печінку та жирну рибу !!)))
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26.11.2020 15:10 Ответить
Жирну рибу я теж їм, але ж не кожного дня, тому п'ю ще й окремо вітамін D.
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26.11.2020 15:16 Ответить
Рибні страви треба вживати не меньше ніж тричі на тиждень !! Згадай совкові рибні дні ,по всіх їдальнях СРСР !!!)))
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26.11.2020 15:44 Ответить
Вы наверное учителем в средней школе работаете?
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26.11.2020 15:25 Ответить
Подскажите, какое процентное содержание витамина D и цинка в асфальте ЗеМародера?
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26.11.2020 15:18 Ответить
Ну просто невыносимо огромное. Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 3956
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26.11.2020 15:26 Ответить
Интереная "врач-инфекционист". По слухам сексуальный партнер Возиановой (см. инет). Я процитирую: "Если у человека нет дефицита витамина D, ей не надо его фанатично принимать". Т.е. человеком является только типа "двужопое чудовище". А мужики туда не входят.
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26.11.2020 15:37 Ответить
ты ссылку видел?
или не догадался шо это может быть...... да! перевод. причем перевод с украинского. хотя, если ты руске, то все про двойные(чем больше = лучше) ж*пы и думаешь.
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27.11.2020 12:23 Ответить
Реально бездумне застосування медпрепаратів може дати протилежний від очікуваного результат. В данному протоколі лікування від ковіду цинк використовують виключно разом з гідроксихлорохином (синтетичний аналог хініну) при тому у порівняно невеликих дозах, один без другого не діє, як очікується. Гідроксихлорохин діє, як транспортний засіб для цинку. Ну, так сказав автор данного методу американський доктор Зеленко.
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26.11.2020 15:48 Ответить
ЗІ: і таки- да, без необхідності краще цим не зловживати. Можна звичайно і кисень видобувати вдома але як крайній засіб, якщо нема місця в лікарні.
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26.11.2020 15:52 Ответить
Ха!
Во времена Чернобыля тётя убедила моих родителей, что всем нужно съесть кусочек сахара, на который накапан йод. Потом три дня мой кал был белосгнежно белый....
Повторяю - БЕЛЫЙ, а не рыжий!
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26.11.2020 16:23 Ответить
Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея" - Цензор.НЕТ 7481 значит таки йод всосался без остатка,то есть был нужен
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26.11.2020 17:06 Ответить
Точно!
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26.11.2020 18:23 Ответить
чрезмерный приём цинка при жизни, способствует экономии на цинковом гробе при похоронах )
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26.11.2020 17:37 Ответить
Хоть кто то задаст вопрос этой фейковый докторше!!!??? А зарегистрированы случаи за последние годы передозировки витамина D??? ДЛя лечения дефицита есть уколы по 300 тысяч единиц и никакой передозировки нет! Оптимальный уровень витамина Д это 30-100 нг/мл а дефицит это меньше 30. Так вот в Украине средний уровень меньше 20.
Новы не увлекайтесь болейте и приходите к нам мы вас полечим нашими тупыми советами. Тупо твари(((((( Людям больным кислород продают а еще им дифирамбы поют ах какие у нас врачи герои))) Подонки и твари они а не врачи
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26.11.2020 18:14 Ответить
 
 