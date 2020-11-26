Голубовская предостерегает от фанатичного употребления витамина D и цинка при COVID-19: "Это не панацея"
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Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что при отсутствии дефицита витаминов не нужно принимать их более нормы.
Об этом Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если у человека нет дефицита витамина D, ей не надо его фанатично принимать. Кроме того, гипервитаминоз витамина D тоже весьма негативно сказывается на организме. Препараты цинка бездумно, по полгода, тоже принимать нельзя. Речь идет, возможно, о постконтактной профилактике - да, цинк есть в протоколах, имеет достаточно хорошую доказательную базу. Американцы его очень любят, и при всех респираторных вирусных заболеваниях он у них есть в схемах лечения, и действительно где-то смягчает симптомы. Для постконтактной профилактики группам риска возможно (нужно назначать витамины или цинк - ред.), но никакая это не панацея", - сказала Голубовская.
Она добавила, что в осенне-зимний сезон действительно часто может возникать дефицит определенных витаминов, особенно когда развивается заболевание, его тяжелые формы. В таком случае врачи назначают витамины в комплексе с другим лечением.
По словам врача, нет единой рекомендации, что делать, чем лечиться, что принимать при COVID-19. Голубовская добавила, что одной из особенностей этого заболевания является то, что человек к определенному момента чувствует себя хорошо, а потом развивается тяжелый процесс.
Врач сказала, что сейчас нет никакой доказательной схемы лечения COVID-19, но это не значит, что нет эффективных методов лечения, ведь есть около 200 препаратов, иногда давно известны, которые исследуются для лечения этого заболевания.
"Есть методы, которые тормозят этот шторм, и мы постепенно подключаем (различные методы лечения - Ред.), но здесь важен временной фактор", - отметила Голубовская.
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И корона тут непричем, вит D нужно употреблять зачастую дополнительно, в том числе и для нервной системы.
Интересно что 200, уже известных препаратов проверяют и исследуют уже почти год и пока ничего не ясно, а вакцины, наколоченные и "исследованные" за то самое время продают миллиардами доз ещё до производства. Удивительное рядом.
Только принимая его желательно параллельно принимать железо и наоборот , если пьёшь железо, то надо пить и цинк. Так как железо и цинк "соперники" поэтому вместе их НЕ употребляют. Обычно 4 часа должно быть между приемами для лучшего усвоения. По поводу натурального , то не всегда цинк усваивается организмом и чтобы получить суточную дозу , надо оооочень хорошо покушать , а многим лишние калории вреды ...
"made in britain".
Больше всего пострадали от этой типа "эпидемии" страны с избытком у населения витамина Д - Италия и Испания.
Нашим эпидемикам место в сортире!
или не догадался шо это может быть...... да! перевод. причем перевод с украинского. хотя, если ты руске, то все про двойные(чем больше = лучше) ж*пы и думаешь.
Во времена Чернобыля тётя убедила моих родителей, что всем нужно съесть кусочек сахара, на который накапан йод. Потом три дня мой кал был белосгнежно белый....
Повторяю - БЕЛЫЙ, а не рыжий!
Новы не увлекайтесь болейте и приходите к нам мы вас полечим нашими тупыми советами. Тупо твари(((((( Людям больным кислород продают а еще им дифирамбы поют ах какие у нас врачи герои))) Подонки и твари они а не врачи