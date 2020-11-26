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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп

Правительство намерено сократить показатель дефицита в проекте государственного бюджета на 2021 год в редакции ко второму чтению на 30 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания, это значит минус более чем 30 млрд. грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП", - говорится в сообщении.

По словам Железняка, повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн в месяц планируется перенести на декабрь следующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина осталась без денег в этом году, в бюджете не хватает минимум 40 млрд, - зампредседателя финансового комитета Железняк

Автор: Богдан Гуньковський
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То шо денег в казне нету, то ерунда. хрен с ним. Что месяц еще не продержимся до Нового Года? Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4637
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26.11.2020 14:33 Ответить
наобещали всем золотые горы и теперь в кусты
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26.11.2020 14:34 Ответить
Какое ещё правительство? Это хор мальчиков-зайчиков.
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26.11.2020 14:37 Ответить
от мальчиков-зайчиков вреда нет. А вот от этих сплошные проблемы и неурядицы
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26.11.2020 14:45 Ответить
Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1234
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26.11.2020 14:41 Ответить
Вспомнил слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты😀
. А к концу года она утроится 😂
. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз.
Я это делал, я не какой-то там популист." 😏
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны.
А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить !!
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26.11.2020 14:46 Ответить
Всього навсього порізали дефіцит на 30лярдів, з-за вимоги МВФ зрізати сто десять? І що це дасть?
Траншу все-одно не буде.
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26.11.2020 14:51 Ответить
Если убрать на пожизненное содержание судей, это вполне возможно.Там на 3540 судей 51 ярд планируется, а на всех пенсов около 18.
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26.11.2020 14:54 Ответить
 
 