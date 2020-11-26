Кабмин намерен уменьшить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голоса" Железняк
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Правительство намерено сократить показатель дефицита в проекте государственного бюджета на 2021 год в редакции ко второму чтению на 30 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания, это значит минус более чем 30 млрд. грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП", - говорится в сообщении.
По словам Железняка, повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн в месяц планируется перенести на декабрь следующего года.
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. А к концу года она утроится 😂
. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз.
Я это делал, я не какой-то там популист." 😏
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны.
А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить !!
Траншу все-одно не буде.