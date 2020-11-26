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Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав

Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по закупке вакцин COVID-19, а также оборудования для медучреждений на сумму около $100 млн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около $100 млн. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шаталова отметила, что на средства ВБ реализовали проект контакт-центра Минздрава по COVID-19, а также завершается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью около $215 млн.

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"В Виннице, например, строится новый лечебно-диагностический центр сердечно-сосудистой патологии, при этом за средства Всемирного банка закупят оборудование, и центр полностью обустроят. На Волыни строятся 28 новых полностью укомплектованных амбулаторий, в Днепропетровской области это реконструкция отделений "экстренки", диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики и закупка медоборудования. В Закарпатской области – строительство реперфузионного центра и закупка оборудования для лечения инфарктов и инсультов, оснащение автомобилей экстренной медпомощи",- сказала она.

По словам Шаталовой, во Львовской области создали шесть межрайонных центров для скрининга онкологии и онкопревенции. Для Полтавской области закупили большое количество кардиологического оборудования, оборудовали 35 автомобилей для сбора анализов. В Ривненской области – реконструкция 38 амбулаторий.

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"В целом Всемирный банк совместно с Минздравом реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию", - подытожила замминистра.
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Топ комментарии
+25
Не надо ни копейки давать, зебизяны всё покрадут.
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26.11.2020 14:56
+12
дорожники потирают руки
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26.11.2020 14:57
+7
интернет в самолете наконец обновят
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26.11.2020 14:58
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Правила форума Совет форумчан
Не надо ни копейки давать, зебизяны всё покрадут.
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26.11.2020 14:56 Ответить
та не, на дороги потратят
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26.11.2020 14:58 Ответить
интернет в самолете наконец обновят
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26.11.2020 14:58 Ответить
Ур-я-я-я-я!

асхвальту купим целую гору !!!!! Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8190
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26.11.2020 15:01 Ответить
Авакову дайте на восстановление Карабаха!!!
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26.11.2020 16:22 Ответить
Дать деньги зе-власти сейчас,это одинаково,что дать алкоголику во время запоя деньги на кодировку.Результат будет тот самый.
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26.11.2020 16:33 Ответить
дорожники потирают руки
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26.11.2020 14:57 Ответить
Кому что на дачах в Конча-Заспе заасфальтировать?
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26.11.2020 14:59 Ответить
Стырят. Как пить дать, стырят...
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26.11.2020 14:59 Ответить
Спасибо добрым людям. Только надо бы надзирателей к Зе-команде приставить. А то у них все не так и не туда. То крысы все сожрут, то бабки в асфальт закатают
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26.11.2020 15:00 Ответить
😀😀😀Зелёная ВЕСЕЛАЯ команда случайно не хочет экспериментировать с кацапской вакцинной?

А то хутин боится ею прививаться
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26.11.2020 15:00 Ответить
ЭТО ПЕРЛЫ ОТ КАЦАПСКИХ РАБОВ 😀😀😀
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931
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26.11.2020 15:03 Ответить
Получается,мертвечук с мертвечучкой были добровольцами?
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26.11.2020 16:35 Ответить
на асфальт?
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26.11.2020 15:00 Ответить
Грошима не давайте. Краще товаром. Є ймовірність, що не все вазеленскіє миші пожеруть.
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26.11.2020 15:01 Ответить
Эти твари и товар китайцам загонят, как маски.
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26.11.2020 15:02 Ответить
Якщо навіть товаром буде асфальт то і там вкрадуть...
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26.11.2020 15:04 Ответить
Ермак с братом проведут аукцион с собеседованием и выявят достойных вакцинироваться
первыми. Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9268
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26.11.2020 15:01 Ответить
как понять слово выделил / под какой процент
теперь просто нужно отчитаться за полученные деньги
до $1000
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26.11.2020 15:02 Ответить
І це після закатки в асфальт 30 лярдов власних грошей? Не верюююю!!!!
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26.11.2020 15:04 Ответить
Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9891
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26.11.2020 15:04 Ответить
Вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу. Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.

https://parlament.ua/news/vakczina-pfizer-koshtuvatime-dlya-es-155-evro-za-dozu/
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26.11.2020 15:05 Ответить
тест на ковид стоит 2,5 доллара США. И за сколько его делают частники? Бесплатного надо отсидеть в очереди и ждать результат 7-8 дней.
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26.11.2020 15:08 Ответить
Только вакциной и оборудованием. Инакше все піде на "Велике ЗЕлене крадівництво".
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26.11.2020 15:06 Ответить
Наконец-то Степанов прибарахлится , что и внукам его ещё хватит
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26.11.2020 15:09 Ответить
Зеля и эти 100 лямов в асфальт закопает.
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26.11.2020 15:13 Ответить
Пускай сразу переведут на оманский счет ЗеМародера.
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26.11.2020 15:14 Ответить
Ура! Можно еще 95 млн. украсть 1 км дороги положить!
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26.11.2020 15:15 Ответить
А сколько получит хозяин -- Коломойский??
" Каждая собака знает, кто её кормит "
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26.11.2020 15:17 Ответить
Еще на 10 км дороги.
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26.11.2020 15:21 Ответить
выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, которые зеленая труппа все равно просрет и разворует...
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26.11.2020 15:25 Ответить
Каналы из пула Медведчека активно пиарят российскую вакцину от коронавируса. При этом:
- эта "вакцина" ещё не прошла клинических испытаний;
- Медведчук почему-то себе эту вакцину не вколол;
- сопартиец Медведчука - Рабинович - себе вакцину не вколол, а предпочел заразиться короной;
- даже Вадим Вадимыч Хутин (как говаривал Азирив) и тот себе эту вакцину не вколол;
- многие "добровольцы" на россии, кому нечего было терять и вкололи себе вакцину от Ковида, таки заболели коронавирусом.

Я понимаю Медведчука и ко, которые пытаются отработать заказ из россии и хоть кому-то впарить московитску сыворотку. У них есть повод обвинять власть в геноциде, мол, Украина не закупает спасительное лекарство от святейшего Путина. На сыворотку им плевать, на войну плевать, на людей плевать. На бабло не плевать. На возможность пошатать страну не плевать... У них есть цель и они к ней, как на танке - напролом прутся.
Я не понимаю людей, которые на всё это - на дешевый популизм, на черный пиар, на ссанину в глаза в прайм-тайм - ведутся. Неужели настолько тупые? Неужели элементарный инстинкт самосохранения не срабатывает? Ведь те, кто пытаются эту вакцину впарить, сами почему-то ею брезгуют...Хотя, у нас в стране президент - Зеленский. И некоторые альтернативно умственно одаренные верят в чипизацию через вышки 5G. У них Обама Байден по подъездам гадит. И самолично Сорос виноват во всех проблемах. Тут удивительно, что я до сих пор людской тупости удивляюсь!

Алексей Фалин
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26.11.2020 15:27 Ответить
Росія:
- Украина! Берите нашу вакцину «Спутник»! Это лучшая в мире защита от коронавируса!
- А чого ваш президент нею не вакцинується?...
- Э-э-э… М-м-м… Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит"
- Ну, тоді спочатку ви її просертифікуйте, зробіть вакцинацію своєму президенту, і якщо він виживе, ви нас повідомте… А ми тоді подумаємо, що нам робить…
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26.11.2020 15:31 Ответить
зачем?

зеленский скажет что пустил всё на дороги а по факту украдёт..!
всем придётся эти вакцины покупать за своё счёт, как и тесты, зе барыга это барыга в квадрате!
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26.11.2020 16:01 Ответить
Олигархи нагреют свои офшоры!
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26.11.2020 16:07 Ответить
"У Вінниці, наприклад, будується новий ..." але Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології розпочав свою роботу з 01.07.2014 року. То їх буде два, чи знов брешуть?
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26.11.2020 17:15 Ответить
дорога-дорога
ты знаешь так много ))))
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26.11.2020 17:34 Ответить
До людей все равно ничего не дойдет. опять "зеленые мыши" все съедят
Світовий банк виділить Україні близько $100 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19 і устаткування для лікарень, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5248
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26.11.2020 17:48 Ответить
 
 