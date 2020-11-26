Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав
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Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по закупке вакцин COVID-19, а также оборудования для медучреждений на сумму около $100 млн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около $100 млн. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Шаталова отметила, что на средства ВБ реализовали проект контакт-центра Минздрава по COVID-19, а также завершается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью около $215 млн.
"В Виннице, например, строится новый лечебно-диагностический центр сердечно-сосудистой патологии, при этом за средства Всемирного банка закупят оборудование, и центр полностью обустроят. На Волыни строятся 28 новых полностью укомплектованных амбулаторий, в Днепропетровской области это реконструкция отделений "экстренки", диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики и закупка медоборудования. В Закарпатской области – строительство реперфузионного центра и закупка оборудования для лечения инфарктов и инсультов, оснащение автомобилей экстренной медпомощи",- сказала она.
По словам Шаталовой, во Львовской области создали шесть межрайонных центров для скрининга онкологии и онкопревенции. Для Полтавской области закупили большое количество кардиологического оборудования, оборудовали 35 автомобилей для сбора анализов. В Ривненской области – реконструкция 38 амбулаторий.
"В целом Всемирный банк совместно с Минздравом реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию", - подытожила замминистра.
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асхвальту купим целую гору !!!!!
А то хутин боится ею прививаться
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931
первыми.
теперь просто нужно отчитаться за полученные деньги
до $1000
https://parlament.ua/news/vakczina-pfizer-koshtuvatime-dlya-es-155-evro-za-dozu/
еще 95 млн. украсть1 км дороги положить!
" Каждая собака знает, кто её кормит "
- эта "вакцина" ещё не прошла клинических испытаний;
- Медведчук почему-то себе эту вакцину не вколол;
- сопартиец Медведчука - Рабинович - себе вакцину не вколол, а предпочел заразиться короной;
- даже Вадим Вадимыч Хутин (как говаривал Азирив) и тот себе эту вакцину не вколол;
- многие "добровольцы" на россии, кому нечего было терять и вкололи себе вакцину от Ковида, таки заболели коронавирусом.
Я понимаю Медведчука и ко, которые пытаются отработать заказ из россии и хоть кому-то впарить московитску сыворотку. У них есть повод обвинять власть в геноциде, мол, Украина не закупает спасительное лекарство от святейшего Путина. На сыворотку им плевать, на войну плевать, на людей плевать. На бабло не плевать. На возможность пошатать страну не плевать... У них есть цель и они к ней, как на танке - напролом прутся.
Я не понимаю людей, которые на всё это - на дешевый популизм, на черный пиар, на ссанину в глаза в прайм-тайм - ведутся. Неужели настолько тупые? Неужели элементарный инстинкт самосохранения не срабатывает? Ведь те, кто пытаются эту вакцину впарить, сами почему-то ею брезгуют...Хотя, у нас в стране президент - Зеленский. И некоторые альтернативно умственно одаренные верят в чипизацию через вышки 5G. У них
ОбамаБайден по подъездам гадит. И самолично Сорос виноват во всех проблемах. Тут удивительно, что я до сих пор людской тупости удивляюсь!
Алексей Фалин
- Украина! Берите нашу вакцину «Спутник»! Это лучшая в мире защита от коронавируса!
- А чого ваш президент нею не вакцинується?...
- Э-э-э… М-м-м… Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит"…
- Ну, тоді спочатку ви її просертифікуйте, зробіть вакцинацію своєму президенту, і якщо він виживе, ви нас повідомте… А ми тоді подумаємо, що нам робить…
зеленский скажет что пустил всё на дороги а по факту украдёт..!
всем придётся эти вакцины покупать за своё счёт, как и тесты, зе барыга это барыга в квадрате!
ты знаешь так много ))))