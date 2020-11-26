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ВР (28734) КС (2131) электронное декларирование (1015) Вениславский (200)

В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, -

В Верховную Раду на этой неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Речь идет о восстановлении статьи 366 прим. 1 Уголовного кодекса.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп СН Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рабочая группа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков

Он высказал мнение, что данный проект закона рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Кроме того, парламентарий прокомментировал возможную отставку главы КСУ Александра Тупицкого.

"У этого человека уже нет никаких моральных, этических факторов, которые бы заставили его уйти в отставку", - отметил Вениславский.

Нардеп не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного Суда.

"Этот состав КСУ... является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов доброчестность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет - будем голосовать за отставку всего суда", - сказал он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+3
У зебила тоже есть пару комнат в крыму. так он их декларирует или нет? или переоформир по руцким законам ? В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1624
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26.11.2020 15:13
+3
Та ну, пусть лучше мусейчук раскажет почем там нынче борщевой набир для нариду В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3611
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26.11.2020 15:14
+1
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26.11.2020 15:12
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26.11.2020 15:12 Ответить
Та ну, пусть лучше мусейчук раскажет почем там нынче борщевой набир для нариду В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3611
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26.11.2020 15:14 Ответить
У зебила тоже есть пару комнат в крыму. так он их декларирует или нет? или переоформир по руцким законам ? В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1624
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26.11.2020 15:13 Ответить
И так при каждом ***********.....
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26.11.2020 15:18 Ответить
Сотни казнокрадов освобождённых уже от ответственности, тупо поржут над вашими потугами...
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26.11.2020 15:19 Ответить
Наша пісня гарна й нова - починаймо її знову...

Алгоритм буде такий - приймуть закон - відкриють нові справи+накопають черговий компромат - зроблять подання до КС - відмінять закон як антиконституційний.

І так можна до нескінченності... У Раду цього тижня внесуть новий закон про відповідальність за брехню в е-деклараціях, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 5683
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26.11.2020 15:20 Ответить
а воно так і буде,насправді всі єлодюжки при владі аж підскакували від радощів,що скасували закон,а нам підсовують дешеві спектаклі!!!
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26.11.2020 15:42 Ответить
Как там в Омане сейчас? Какая погода?
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26.11.2020 15:26 Ответить
Той Вєніславскій ще та падлюка! Сподіваюся, за свої махінації в царині конституційного права цей "жонглер" сяде і на довго.
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26.11.2020 15:28 Ответить
ростислав, у нас вже давним давно нікого не садять!
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26.11.2020 15:43 Ответить
Це явище тимчасове. Як незайманість моєї кішки. 😊
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26.11.2020 16:38 Ответить
а старый чем не угодил?
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26.11.2020 15:39 Ответить
Ага, это тот законопроект, который слуги урода готовили вместе с рыгами, которые собственно и устроили весь этот писец?!
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26.11.2020 15:40 Ответить
Уже все успели подчистить, всех своих вытащили из реестра, приговоры отменили. Теперь можно и новый принимать, и уже просеивать кандидатов через зеленое сито до того, как внести в реестр.🙂 вот вам и рехворма с простым решением.
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26.11.2020 15:59 Ответить
Закон не має зворотньої сили.Тому всі закриті справи не можуть бути знову відкриті.Для цього все це зериги і зробили.,
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26.11.2020 16:28 Ответить
Именно так. Их никто и не собирается возобновлять, не для этого весь цирк организовали. Рыгофокус для лохов - возобновление е-декларирования, но кто теперь в тот реестр будет попадать, вот в чем вопрос.
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26.11.2020 17:13 Ответить
не нужно придумывать велосипед. всех, кто подал заяву, кто рассматривал его и одобрил, поголовно, с ближними и дальними родственниками, компаньенами и любовниками спросить....... откуда денежки, подтвердите расходы своими доходами, ВСЕ!!!!!!!!! старый закон поволяет выявлять людей живущих не по средствам. Ну очевидно, что ни одна тварь с руководства страной и правительства не заинтересована в этом
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26.11.2020 16:09 Ответить
Надо ввести закон о тюремном заключении чиновников, за не соответствие уровня жизни его и его родственников, с его зарплатой. И пусть сидит, пока вспомнит.
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26.11.2020 16:21 Ответить
Так уже когда-то этот вопрос поднимался, когда ваяли налоговый кодекс. Было это давно и называлось, точно не помню, но вроде "косвенные методы определения доходов". Поговорили и дальше дело не пошло, потому что они же не враги себе.
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26.11.2020 17:19 Ответить
Согласен. Крутят как цыган солнце. Даже не знаю, как можно такое предложить такое от простых людей. Думаю петиция или закон наберет 99% поддержки у людей.
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26.11.2020 18:39 Ответить
 
 