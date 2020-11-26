В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский

В Верховную Раду на этой неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Речь идет о восстановлении статьи 366 прим. 1 Уголовного кодекса.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп СН Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент", - рассказал нардеп.

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Он высказал мнение, что данный проект закона рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Кроме того, парламентарий прокомментировал возможную отставку главы КСУ Александра Тупицкого.

"У этого человека уже нет никаких моральных, этических факторов, которые бы заставили его уйти в отставку", - отметил Вениславский.

Нардеп не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного Суда.

"Этот состав КСУ... является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов доброчестность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет - будем голосовать за отставку всего суда", - сказал он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.