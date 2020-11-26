"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Европейская Солидарность" предложила другим политическим силам создать патриотическое большинство во Львовском областном совете.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом сообщил глава Львовской территориальной организации политсилы Олег Синютка.
"Европейская Солидарность" предложила "Самопомочи", "Свободе", "Голосу", "Батькивщине", "Народному Руху Украины", "Украинской Галицкой Партии" создать большинство в Львовском областном совете.
Синютка убежден, что это конкретный пример реализации плана объединения украинских сил как на местном, так и на общегосударственном уровне.
"Местные выборы открыли перед Украиной шанс продолжить развитие государства, в условиях завершения реформы децентрализации, опираясь на лучший европейский опыт развития территориальных громад и продолжая последовательный вектор движения нашего государства, направленный на членство в Европейском Союзе и НАТО", - говорится в соответствующем меморандуме.
Среди приоритетов - искоренение коррупции, меры борьбы с эпидемией коронавируса, максимальная поддержка сильных громад, восстановление экономики, которую обрушила слабая политика центральной власти, специальные программы социальной защиты, развитие туризма, спорта, качественное образование, строительство жилья для ветеранов АТО/ООС и семей погибших воинов, сотрудничество и развитие гражданского общества. А также поддержка проектов, направленных на сохранение культуры украинских Карпат, поддержка горных территорий.
Пожалуйста, подождите...
Только остальные могут собраться и решить: -А зачем нам Петро от которого одни проблемы?
Можно обойтись и без него.
Ну, й по результатам, очолити процес «дєлєнія».
Петро і його політпроект "ЄС" в Україні не менш "токсичні" від Клоуна і його політпроекту.. ..
А подекуди і більше...
За виключенням одного пункту..."за майбутнє" у "патріотичній галицькій більшості" аж занадто буде смердіти...
тому пробують переконати маразматиків з "Рух"у...
Дай Бог пан Байден разберется с этими "гражданами США" и гражданами из Украины и Кацапии и дай пан Боже что-бы эти гондоны сидели в простой американского тюрьме где нибудь в Американской пустыне.
Варіант ,де ЄС формує більшість -лише ймовірність...
Бо
Самопоміч ,Голос ,Українська галицька партії ПІДКОНТРОЛЬНІ (з допомогою грошей Антонова) Садовому....
приєднавши "замайбах" і "СЛуг" і докупивши "Батьківщину", вистачає для більшості.. (43 потрібно)
Нагадаємо, до Львівської обласної ради внаслідок місцевих виборів. що пройшли 25 жовтня цього року, пройшли 9 партій:
Європейська Солідарність (28 депутатів),
Слуга Народу (9),
Самопоміч (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Свобода (6),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)
За майбутнє (6).
Але ось чи захоче скурвитись НОВА партія(Галицька) співпарацею з партією Коломойського -це ще питання...
Самопоміч (9),
Слуга Народу (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)
разом 44.
Якщо до Єс приєднається Самопоміч у більшості - -то це ЛИШЕ З МЕТОЮ
реалізації плану об'єднання українських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні.РОЗПИЛУ БЮДЖЕТу(
Є лише компроміс між злодійськими "бізнес -илітами" львівщини
Антонов,Садовий проти Дубневичів,Козловського...