"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка

Партия "Европейская Солидарность" предложила другим политическим силам создать патриотическое большинство во Львовском областном совете.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом сообщил глава Львовской территориальной организации политсилы Олег Синютка.

"Европейская Солидарность" предложила "Самопомочи", "Свободе", "Голосу", "Батькивщине", "Народному Руху Украины", "Украинской Галицкой Партии" создать большинство в Львовском областном совете.

Синютка убежден, что это конкретный пример реализации плана объединения украинских сил как на местном, так и на общегосударственном уровне.

"Местные выборы открыли перед Украиной шанс продолжить развитие государства, в условиях завершения реформы децентрализации, опираясь на лучший европейский опыт развития территориальных громад и продолжая последовательный вектор движения нашего государства, направленный на членство в Европейском Союзе и НАТО", - говорится в соответствующем меморандуме.

Среди приоритетов - искоренение коррупции, меры борьбы с эпидемией коронавируса, максимальная поддержка сильных громад, восстановление экономики, которую обрушила слабая политика центральной власти, специальные программы социальной защиты, развитие туризма, спорта, качественное образование, строительство жилья для ветеранов АТО/ООС и семей погибших воинов, сотрудничество и развитие гражданского общества. А также поддержка проектов, направленных на сохранение культуры украинских Карпат, поддержка горных территорий.

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