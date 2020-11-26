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Новости Политика Украины
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Львов (4433) облсовет (535) Синютка (66) Европейская Солидарность (998)

"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Европейская Солидарность" предложила другим политическим силам создать патриотическое большинство во Львовском областном совете.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом сообщил глава Львовской территориальной организации политсилы Олег Синютка.

"Европейская Солидарность" предложила "Самопомочи", "Свободе", "Голосу", "Батькивщине", "Народному Руху Украины", "Украинской Галицкой Партии" создать большинство в Львовском областном совете.

Синютка убежден, что это конкретный пример реализации плана объединения украинских сил как на местном, так и на общегосударственном уровне.

"Местные выборы открыли перед Украиной шанс продолжить развитие государства, в условиях завершения реформы децентрализации, опираясь на лучший европейский опыт развития территориальных громад и продолжая последовательный вектор движения нашего государства, направленный на членство в Европейском Союзе и НАТО", - говорится в соответствующем меморандуме.

Среди приоритетов - искоренение коррупции, меры борьбы с эпидемией коронавируса, максимальная поддержка сильных громад, восстановление экономики, которую обрушила слабая политика центральной власти, специальные программы социальной защиты, развитие туризма, спорта, качественное образование, строительство жилья для ветеранов АТО/ООС и семей погибших воинов, сотрудничество и развитие гражданского общества. А также поддержка проектов, направленных на сохранение культуры украинских Карпат, поддержка горных территорий.

Также читайте: Городской избирком Львова объявил о победе Садового на выборах мэра

ЕС предложила Самопомочи, Голосу, Батькивщине, НРУ и УГП создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
В штанах насрано.
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26.11.2020 15:29
+12
Правильно... Пусть ЕС берут инициативу по созданию коалиции против зеленых дегенератов и жопорыговских кремлевских членососов.
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26.11.2020 15:25
+10
через месяц, все равно, будут как пауки в банке. близость к корыту она такая...
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26.11.2020 15:15
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Правила форума Совет форумчан
через месяц, все равно, будут как пауки в банке. близость к корыту она такая...
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26.11.2020 15:15 Ответить
Гельмінти в кублі ,не спільники ,а вороги !!))
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26.11.2020 15:19 Ответить
І що "цинічні бандерівці" з салом і хлібом віддадут владу карамельному когутику?
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26.11.2020 17:12 Ответить
пан Петро тестує фракції на вошивість "ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 8313
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26.11.2020 15:16 Ответить
В "Матьківщини " є спільники- СН та ОПЗЖ !!!)))
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26.11.2020 15:17 Ответить
Батьківщині пох ,з ким кооперуватись на ниві "розпилу" місцевого бюджету...
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26.11.2020 15:49 Ответить
Кремлівське гасло-"Лишь би не Порошенко" продовжує діяти !тому альянс проти ЕС лишається актуальним !!)))
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26.11.2020 15:53 Ответить
Це той, що кум Медведчука?\
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26.11.2020 16:01 Ответить
А до чого тут *****?
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26.11.2020 18:41 Ответить
А свинарчуки,кононенки ,розенблати і інша погань теж у коаліції?
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26.11.2020 16:13 Ответить
А ющенківське гасло "абинеюлька "перед другим туром президентських виборів 2010 року,і як після цього ми отримали Яника- президента ви забули ?
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26.11.2020 17:41 Ответить
Петро все никак не уймется)
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26.11.2020 15:19 Ответить
Подгорает?
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26.11.2020 15:24 Ответить
Ну даный ход в принципе нормальный. Чего не скажешь про выборы, на которых оно гадило на всех подряд.
Только остальные могут собраться и решить: -А зачем нам Петро от которого одни проблемы?
Можно обойтись и без него.
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26.11.2020 15:25 Ответить
И какие у тебя от него проблемы?
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26.11.2020 15:26 Ответить
В штанах насрано.
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26.11.2020 15:29 Ответить
"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 4122
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26.11.2020 15:31 Ответить
дрочишь на него что ли?)
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26.11.2020 16:52 Ответить
О, кацап. В спам...
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26.11.2020 16:59 Ответить
да никто и не спорит, что такие как ты хоть с зебилами, хоть с опзж объединяться, лишь бы не с ЕС.
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26.11.2020 15:33 Ответить
Не знаю как у ВАС, но все проблемы сейчас в стране образовались после него, начиная с самой главной - дыры в бюджете. До сих пор никто понять не может, вроде и воровать уже полтора года как некому, а куда деньги исчезают. Относительно того кто и на кого гадил "ЄС" запропонувала "Самопомочі", "Голосу", "Батьківщині", "НРУ" та "УДП" створити більшість у Львівській облраді, - Синютка - Цензор.НЕТ 9475 и продолжает это делать регулярно, даже комментировать не стану. Видосики в сети в открытом доступе.
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26.11.2020 15:38 Ответить
Від такого кори та відірвали.
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26.11.2020 16:15 Ответить
як серливий кіт
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26.11.2020 16:24 Ответить
Більшість для чого, щоб паралізувати роботу мерії?
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26.11.2020 15:22 Ответить
Для того, щоб успішніше міський бюджет освоювати!"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 679
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26.11.2020 15:31 Ответить
а чому у заголоку не написали шо і ВО Свобода..запропонували? а про НРУ та УГП у яких стільки ж депутатів обрано у заголовку згадують)) Випадково...? просто забули..згадати?
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26.11.2020 15:22 Ответить
Обьединение большое дело, Украина могла бы многого добиться, если бы было хоть трошки в людях ответственности и державности. А так 30 лет мучений, один раз решили обьединиться в устремлениях, и тут засада, проголосовали за героя сериала...
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26.11.2020 15:23 Ответить
Українці ще з початку 90-их обирают досвідченних крадіїв !!)))
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26.11.2020 15:28 Ответить
У нас это называется "крепкий хозяйственник" или "слуга народа"...
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26.11.2020 15:30 Ответить
На початку 90-их,колишня партноменклатура,голови та парторги колгоспів та т.п. наволоч !!))
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26.11.2020 15:33 Ответить
А теперь уже их дети и внуки, и все такое же воровитое дерьмо...
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26.11.2020 15:35 Ответить
Увы, мы не британцы и не немцы........... У нас нет понятия единства власти. Как ни горько это осознавать, но так исторически сложилось и очевидно уже не изменить. Единственный за все 30 лет более или менее здравый союз был между Порошенко и Кличко. Может потому что у Кличко за годы жизни на Западе девиз - "Гетьманство любой ценой" не въелся в мозг. Они так и будут в нужные моменты поддерживать друг друга, а со всеми остальными не получится. Просто вспомните старую пословицу "Там, где два украинца, будет три гетмана". Профукали страну в начале 20 века и снова тащат по той же дороге и теми же способами. Учебу в школах нужно начинать с книг Грушевского и вдалбливать в умы историю как в школе, так и в ВУЗах.
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26.11.2020 16:00 Ответить
Грушевский тоже отличился, ...новая Украина без насилия, надо перестать стрелять, перекуем мечи на орала... , распустил армию, а потом доживал в москве на пенсию. Тоже самое сейчас слышим от ЗЕсрани. Фактом остается, что при Порошенко единственный за 350 лет случай, что бы Украина отбилась от московитов. Вот и подгорает у всей этой своры, предателей и ублюдков малороских.
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26.11.2020 16:57 Ответить
Насчет Грушевского не буду спорить, его просто нужно почитать, а не выдергивать что-то из контекста. Там десяток томов и мало кто это делает, кроме специалистов-историков. Что касается Порошенко - ситуация в принципе не удивляет. Его просто обязаны были сожрать........ и сожрали. А лохторат - он и есть лохторат, на котором паразитирует наш политический бомонд. Народ у нас любит ушами........ видно из-за отсутствия того, чем обязан думать. В США людям особо Байден не нравится, но у избирателей хватило мозга понять, что еще 5 лет трамповщины для страны фатальны, а у нас просто по приколу выбрали балаганного скомороха.
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26.11.2020 17:26 Ответить
На счет Грушевского я не выдергиваю, никто не сомневается в его исторических изысканиях и литературных достижениях, но оказывается быть великим ученым или отличным парнем, и всеми любимым душкой, это еще не значит быть успешным государственным деятелем.
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26.11.2020 18:57 Ответить
У нас на каждого государственного деятеля найдется свой Скоропадский, который всё поставит с ног на голову и в итоге оставит всех у пустого корыта. Вместо того, чтобы стать поддержкой как глава военного блока - захотел править всем. А как политик Грушевский был на своем месте. Именно как умеренный политик, он смог бы пройти по лезвию ножа.
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26.11.2020 19:13 Ответить
О чем теперь то? Результат всем известен, и куда он смог пройти тоже, потеря государственности, унижения, войны и голодоморы. Это как про те "благие" намерения.
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26.11.2020 19:19 Ответить
Этот путь проложил Скоропадский, если помните историю.
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26.11.2020 19:29 Ответить
Союз между порошенко и клычко был знатным: вместе даже к фирташу съездили за наставления и, на поклон
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26.11.2020 18:00 Ответить
Сколько лет спрашиваю у любителей обсасывать эту чушь....... А на фига миллиардеру Порошенко и миллионеру Кличко сдался беглец Фирташ у которого все активы заморожены были?. При этом заметьте..... в отличие от Коломойского, Фирташ в стране так и не появился ни сразу после выборов, ни за все пять лет. Чему они там кланялись и главное....... зачем? Что такого мог Фирташ им предоставить, чего им не хватало? Если о чем-то договорились и Порошенко с Кличко его кинули..... то за каким лядом он до сих пор молчит? И как так получилось, что за 5 лет правления Порошенко Фирташ лишился самых лакомых кусочков своего бизнеса в Украине? Таких к примеру как Запорожский титановый завод и Иршанский ГОК, не говоря уже про долевые Ильичевского порта. Про газовые интересы Фирташа даже упоминать не буду, там вообще мрак. Не ответите, любительница Вы наша, громких заявлений?
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26.11.2020 18:24 Ответить
Ці тексти розраховні, на т.з. «пролєтарієв», з метою нацькувати їх на «буржуєв».
Ну, й по результатам, очолити процес «дєлєнія».
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26.11.2020 18:51 Ответить
Главное громко гавкнуть, а там куда ветер занесет...
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26.11.2020 19:01 Ответить
На лохов это рассчитано, которые ничего дальше Г+Г не видят. Думаете много кто знает, что потерял Фирташ за 5 лет правления Порошенко? А вот фиг. Но зато каждая собака в курсе, что Порошенко убил брата....... и съел.
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26.11.2020 19:02 Ответить
Правильно... Пусть ЕС берут инициативу по созданию коалиции против зеленых дегенератов и жопорыговских кремлевских членососов.
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26.11.2020 15:25 Ответить
там можна вибирати з ким об*єднуватися.. Всього обиралось 84 депутати...Обрано : ЄС -28 слуга народу отримала лиш 9 депутатів... і самопоміч -9. Батьківщина та Голос по 7 кожна ..Свобода, НРУ та Українська Гальцька по 6 кожна. і "за майбутне" -6 депутатів.
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26.11.2020 15:34 Ответить
Вчора пройшла новина, що у Тернопільській та Івано-Франківській обласних радах ідуть переговори про коаліцію Свободи, Слуги народу і Батьківщини. Тому не виключено, що і у Львівській облраді можуть об'єднатись слуги, самопоміч, Батьківщина, Голос, Свобода, і "за майбутне".
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26.11.2020 15:43 Ответить
Кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" продовжує діяти, тому альянс проти ЕС лишається актуальним !!))
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26.11.2020 15:55 Ответить
зрозумійте нарешті

Петро і його політпроект "ЄС" в Україні не менш "токсичні" від Клоуна і його політпроекту.. ..
А подекуди і більше...
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26.11.2020 16:07 Ответить
а що то воно таке ЕС..то ж не партія а збір під вибори. Засновник партії регіонів постійно бігав по партіям , та нарешті свій блок створив..але для чого він назву поміняв Європейська Солідарність? Актуальним для нього завжди залишаються бізнес інтереси, офшори та сліпи трасти))
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26.11.2020 17:43 Ответить
підтверджую...
За виключенням одного пункту..."за майбутнє" у "патріотичній галицькій більшості" аж занадто буде смердіти...
тому пробують переконати маразматиків з "Рух"у...
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26.11.2020 16:05 Ответить
"за майбутнє" це ж не жопоблок, а партія Коломойського, а і де єврєям керувати як не "тількі у Львові"))
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26.11.2020 17:46 Ответить
Після того, як Порошенко облив лайном усіх, йому важко буде домовитися хоч з ким небуть.
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26.11.2020 16:07 Ответить
"ЕС" предложила "Самопомочи", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете, - Синютка - Цензор.НЕТ 8563
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26.11.2020 15:33 Ответить
Не створять. Ніколи. Шкурні інтереси і бабло uber alles...
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26.11.2020 15:37 Ответить
Ага! В Черкасах, в другому турі, уже об'єднувалися європейські свинарчуки, зелеені соплі, голосливі та самонеміч проти мера Бондаренка. Мабуть, саме із-за цього і пролетіли з вітерцем. В битві за корито гнидота і з чортом об'єднається!
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26.11.2020 15:37 Ответить
Кличко сказал что это ваша оппозиция это оппозиция к позитивным изменениям, и возможно даже, прости господи, к изменениям к лучшему.
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26.11.2020 15:39 Ответить
Так "матькивщина" это "левочкино" и прочее украденное у СТРАНЫ УКРАИНЫ СОТНИ миллиардов долларлв , которое Слава Богу рассматривается в судах США.
Дай Бог пан Байден разберется с этими "гражданами США" и гражданами из Украины и Кацапии и дай пан Боже что-бы эти гондоны сидели в простой американского тюрьме где нибудь в Американской пустыне.
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26.11.2020 15:43 Ответить
"ПАТРІОТИ" САМОНЕМІЧ А ЗА НИМИ І ІНШІ СКОРІШЕ ОБ"ЄДНАЮТЬСЯ З ПУЙЛОВСЬКИМ ОПЗЖ АБИ НЕ З ПОРОШЕНКОМ ЯК СКАЗАВ ПУЙЛО
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26.11.2020 15:45 Ответить
Только ЗаЖОП во Львове не прошла. Но Вы пишите...
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26.11.2020 16:04 Ответить
Ото і я говорю: поки Порошенко особисто не порішає з Юлькою та Садовим ніяких об'єднань.
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26.11.2020 16:05 Ответить
для інформації.
Варіант ,де ЄС формує більшість -лише ймовірність...

Бо
Самопоміч ,Голос ,Українська галицька партії ПІДКОНТРОЛЬНІ (з допомогою грошей Антонова) Садовому....
приєднавши "замайбах" і "СЛуг" і докупивши "Батьківщину", вистачає для більшості.. (43 потрібно)

Нагадаємо, до Львівської обласної ради внаслідок місцевих виборів. що пройшли 25 жовтня цього року, пройшли 9 партій:
Європейська Солідарність (28 депутатів),
Слуга Народу (9),
Самопоміч (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Свобода (6),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)
За майбутнє (6).
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26.11.2020 15:47 Ответить
З "голосом " все ясно...
Але ось чи захоче скурвитись НОВА партія(Галицька) співпарацею з партією Коломойського -це ще питання...
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26.11.2020 15:51 Ответить
мій варіант ПАТРІОТИЧНОЇ більшості "ЄС" запропонувала "Самопомочі", "Голосу", "Батьківщині", "НРУ" та "УДП" створити більшість у Львівській облраді, - Синютка - Цензор.НЕТ 4997 у Львівській обласній раді

Самопоміч (9),

Слуга Народу (9),
Батьківщина (7),
Голос (7),
Народний рух України (6),
Українська галицька партія (6)



разом 44.
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26.11.2020 15:59 Ответить
"Європейська Солідарність" запропонувала "Самопомочі", "Свободі", "Голосу", "Батьківщині", "Народному Руху України", "Українській Галицькій Партії" створити більшість у Львівській обласній раді

Якщо до Єс приєднається Самопоміч у більшості - -то це ЛИШЕ З МЕТОЮ реалізації плану об'єднання українських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. РОЗПИЛУ БЮДЖЕТу(
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26.11.2020 15:54 Ответить
@нічого особистого, тільки бізнес...
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26.11.2020 16:00 Ответить
Скоріше всього марні спроби бо скрізь ці сцуки будть створювати коаліції проти ПОРОШЕНКА. такі вони ***** політичні, хоч з ***** аби проти Порошенка..
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26.11.2020 15:57 Ответить
немає тут політики...
Є лише компроміс між злодійськими "бізнес -илітами" львівщини

Антонов,Садовий проти Дубневичів,Козловського...
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26.11.2020 16:01 Ответить
Але краще без Пороха. Так, зебіл?
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26.11.2020 16:04 Ответить
Сначала нагадили, а теперь давай "об'єднюватися".
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26.11.2020 15:59 Ответить
А шо Поця не запропонує Юльці, Садовому та решті об'єднатися? Якось воно через голову штани вдягає і ієрархію не плюде.
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26.11.2020 16:03 Ответить
Це облрада,і ні синютка,ні садовий(всіма трьома політпроектами,котрі чомусь називають партіями) її повністю не контролюють
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26.11.2020 16:10 Ответить
А хто такий цей Парошенко? Його тут постійно згадують.
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26.11.2020 16:27 Ответить
Та це колишній головний злодій України ,втратив корону,прикладає неймовірні зусилля щоб знову її повернути
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26.11.2020 18:19 Ответить
Чем такая коалиция закончилась в прошлом парламенте?....бегущие по граблям.
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26.11.2020 17:43 Ответить
Вот что Порошенковские животворящие: послепендельная дупореабилитация и сосательный леденец "Рошен" делают. Казалось бы, только-только Порошенковский выпердыш Синютка отхватил дэбэлый пендель во втором туре, как приобретённый на президентских выборах 2019-го опыт Порохатого уже сделал своё исцеляющее дело - уже и вмятина от пенделя на полужопии разгладилась - больше не беспокоит. А стоило только пососать леденец «Рошен» на палочке, как послепендельного стресса будто и вовсе не бывало - Синютка опять бодр, весел, свеж, и из него уже попёрли нахрен непотребные идиотские предложения.
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26.11.2020 18:05 Ответить
лузеры пытаются хоть как то намусорить Садовому.
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26.11.2020 21:13 Ответить
так пани тимошенко политический труп или еще нет?
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26.11.2020 21:44 Ответить
 
 