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Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране

Возможный жесткий локдаун в Киеве может предусматривать и закрытие метрополитена, считает глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

Такое заявление чиновник сделал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели", - отметил он.

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При этом Рубан отметил, что введение локдауна – это уже безапелляционное решение. Оно просто необходимо странам со слабым первичным звеном по проведению противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.

"В Украине такого звена фактически нет. Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ. В других странах эта система работает. Введение локдауна зависит от порогов заболеваемости и мощностей, в каждом конкретном регионе страны. Но вводить его нужно одновременно по всей стране. Решение должно приниматься на уровне государства, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе", – отмечает Рубан.

В то же время чиновник пока не видит причин для введения локдауна в Киеве.

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"В столице заполняемость коек и обеспеченность кислородом не превышает 60%. А вот для других регионов эта цифра уже превышает 90-100%. И там нужно вводить режимные мероприятия", – заключает Рубан.
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Топ комментарии
+5
У этого рубана как обычно "папередники" во всём виноваты.
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26.11.2020 15:37
+5
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 4240
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26.11.2020 15:42
+3
Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ" - ну кто бы сомневался , виноваты папєереднікі ..
а то что зеленые лицемерные воры и лжецы у власти уже полтора года они не помнят.
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26.11.2020 15:38
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Ну так вводите.
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26.11.2020 15:32 Ответить
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 2870
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26.11.2020 15:42 Ответить
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 9534 Сейчас присудят вообще метро закопать.
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26.11.2020 15:34 Ответить
У этого рубана как обычно "папередники" во всём виноваты.
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26.11.2020 15:37 Ответить
А ты хоть знаешь, кто уничтожил СЭС ?
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26.11.2020 18:37 Ответить
"Папередники"?
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26.11.2020 23:40 Ответить
Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ" - ну кто бы сомневался , виноваты папєереднікі ..
а то что зеленые лицемерные воры и лжецы у власти уже полтора года они не помнят.
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26.11.2020 15:38 Ответить
Зеленоплеснявые не обучаемые дегенераты. Закрывайте, хуже не будет.
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26.11.2020 15:40 Ответить
Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране - Цензор.НЕТ 4240
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26.11.2020 15:42 Ответить
А у кого нет метро? А как быть с теми 8 областями, где заполняемость коек меньше 50%? Они то за что должны страдать и гробить свою городскую экономику?
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26.11.2020 15:55 Ответить
Папиредники снова мешают побороть вирус. Если бы не они, шайка распилителей бюджетного бабла давно его победила бы...
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26.11.2020 15:55 Ответить
Кого его? Бюджет?😒
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26.11.2020 15:57 Ответить
Абаждите абаждите, а какие папередники имеюцца ввиду?
Там жеж у вас целых два зеленожопых папередника уже было, ага?
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26.11.2020 15:58 Ответить
Метро можно закрыть а другой транспорт пусть ходит?
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26.11.2020 16:22 Ответить
 
 