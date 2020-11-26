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Новости Политика Украины
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Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, -

Российских агентов влияния будут нейтрализовать усилением санкций, замораживанием счетов и уголовными делами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

По словам парламентария, уже есть сигналы о том, что Соединенные Штаты Америки намерены задавать тон в мировой внешней политике.

"Вчера на Парламентской ассамблее НАТО был выбран новый президент - конгрессмен из США Джерри Коннолли, демократ из команды Байдена. Кроме того, Байден обещает восстановить более тесные отношения с партнерами по НАТО и усилить влияние Вашингтона в Восточной Европе. Он также выступает за продление целого ряда международных соглашений: Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с РФ; возвращение к Договору по ракетам средней и меньшей дальности и Договору по открытому небу", - отметил Чернев.

Нардеп добавил, что помимо этого, в своем стейтменте Байден написал о том, что касательно Украины, его позиция остается неизменной.

"А именно: в нашей стране должна продолжаться борьба с коррупцией; Украине должна быть предоставлена помощь, в том числе и летальное оружие; необходимо продлить санкции против Российской Федерации, пока она не вернет захваченные территории. И в рамках этих задач, в соответствии с моими источниками, Байден будет настаивать на восстановлении и усилении антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Скорее всего, посол, которого уже утвердили, будет заменен, и в Киев может вернуться Мари Йованович, которая и займется поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине", - объяснил Чернев.

"Российских агентов влияния будут нейтрализовать усилением санкций, замораживанием счетов и уголовными делами. По другим фигурантам, которые раскачивают ситуацию в стране, у наших американских партнеров также есть свои инструменты, включая крайне интересные записи разговоров перед президентскими выборами 2019 года", - добавил "слуга народа".

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Егором Черневым здесь.

Также читайте: РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет, - "слуга народа" Чернев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
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Вы главное скажите:
Венедиктова уже все "дела" против Байдена съела или пока еще давится?
Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3439
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26.11.2020 16:01
+51
Помоему такой коррупции как при зебилах не было даже при януковоще Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9186
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26.11.2020 16:02
+33
Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9804
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26.11.2020 16:03
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"Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами. Джерело: https://censor.net/ua/n3233448"...=== Слава Богу! Давно пора! Ворожі медійні канали 5- ї колони треба негайно позакривати, це ніяка не свобода слова , це ворожа, антидержавна, антиукраїнська пропаганда!!!Хто їх фінансує??? Дерьмократія...???!Ми ведемо себе як тупорилі лохи і дебіли...?!?? ВОРОГ в домі, атакує, збурення, крові хоче!!!" Оборзели до предела"
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27.11.2020 08:01 Ответить
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