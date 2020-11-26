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Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать

Норвежская копания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из российского проекта "Северный поток - 2" из-за угрозы американских санкций. Компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода.

"Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект "Северный поток - 2", подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", - говорится в сообщении DNV GL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В компании отметили, что владелец "Северного потока-2" привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы.

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"Наша работа по проекту "Северный поток-2" включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+38
Отличная новость!
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26.11.2020 16:12
+26
Теперь буду чаще покупать норвежскую рыбу
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26.11.2020 16:16
+25
"Ingen dårer" - сказали норвежцы, выходя из проекта. И добавили вполголоса: "Нема дурних!"
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26.11.2020 16:14
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Отличная новость!
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26.11.2020 16:12 Ответить
"Ingen dårer" - сказали норвежцы, выходя из проекта. И добавили вполголоса: "Нема дурних!"
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26.11.2020 16:14 Ответить
Теперь буду чаще покупать норвежскую рыбу
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26.11.2020 16:16 Ответить
Вірне рішення , жирна риба ,це джерело вітаміна Д !!!)))
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26.11.2020 16:18 Ответить
...вместо беларусской
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26.11.2020 16:19 Ответить
Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 6754
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26.11.2020 16:43 Ответить
Було б логічніше вироблену у США без них норвежська б у горлі застрягала
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26.11.2020 20:49 Ответить
Ясна річ ,своя сорочка ближче до тіла !!!)))
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26.11.2020 16:17 Ответить
Красіво! Дочекатись майже кінця проекту і відмовитись дати сертифікат. Отак кацаполохів треба взувати.
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26.11.2020 16:19 Ответить
Это былазадумка "гениального" Вовы Много Ходов Очка!
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26.11.2020 16:21 Ответить
Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта - Цензор.НЕТ 65
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26.11.2020 16:22 Ответить
МОСКОВИТЫ
Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта - Цензор.НЕТ 6962
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26.11.2020 16:20 Ответить
PEES@A кассабському гівнопроводу.
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26.11.2020 16:22 Ответить
Ваша французька просто неймовірно досконала !!! Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 6773
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26.11.2020 18:37 Ответить
Ха ха ха,а що там фрау мерзкель-штазі,та інша мразота германська,висловили обурення,чи ще інструкцій від ***** немає?
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26.11.2020 16:25 Ответить
А Меркельші що від того ?? Одноі ногою вже на пенсіі . І вона ніколи не була в штазі , не кажить дурниць
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26.11.2020 16:29 Ответить
Як би в нас продавався норвежський мох то купував би ! )
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26.11.2020 16:25 Ответить
Так купуйте оселедці, залиште мох та ягель кацапам.
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26.11.2020 16:38 Ответить
Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 8191
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26.11.2020 18:38 Ответить
Продається і мох ісла мінт
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26.11.2020 20:50 Ответить
Ті, хто дуже радіють цій новині, вчитайтесь уважно: норвезька компанія ВИЙШЛА з проекту. Тобто спочатку мала на меті непогано підзаробити, допомагаючи кассабам в його реалізації. Для норвежцівч як і доя решти ситої гейропки, гроші не пахнуть. Якби не санкції США, то і гівнопотік-2 вже б запустили, і турбіни "Сіменс" в окупований Крим поставляли б, і "Містралі" один за одним будували для москалорашистських ублюдків.
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26.11.2020 16:27 Ответить
Ну так это доказательство,что санкции работают,правильно?
А про ывропу и говорить не хочется.
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26.11.2020 16:35 Ответить
Так, санкції працюють. Але виглядає дивною ситуація, коли інтереси далекої для нас країни США, спрямовані проти вологих мрій кремлівського недо-фюрера, працюють ефективно і сприяють Україні. А сусіди з гейропки, які мають з нами кордон або розміщені хоча б на одному материку, радо годують з рук і балують москальського недомірка спільними проектами, торгують із цим Гітлером 21 століття.
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26.11.2020 16:47 Ответить
Ну так Ывропа так действует всегда
Поэтому нефиг ради ихних забаганок идти у них на поводу.
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26.11.2020 16:59 Ответить
Ну, головне щоб після Нового року не передумали.
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26.11.2020 16:37 Ответить
ай да Байден, ай да молодец!
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26.11.2020 16:38 Ответить
Яке до цього відношення має Байден? Санкції ввів Трамп.
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26.11.2020 16:39 Ответить
Трамп так вводил для виду просто.. поэтому северный поток и строился, а Байден теперь чётко поставит всё на место, ещё заставит разобрать Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 6473
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26.11.2020 16:41 Ответить
Санкції проголосував Конгрес ж ніби... Причому, Трамп заблокував найжорсткіший пакет санкцій про рашки
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26.11.2020 16:44 Ответить
а криворукие сами не могут читать документацию и соблюдать гейропейские стандарты Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 1349 печалька капацы пецалька, это вам не в лифте срать)) тут думать надо)
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26.11.2020 16:40 Ответить
что там читать считать. если оно сделано из говна и палок, как его сертифицировать!
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26.11.2020 16:45 Ответить
Lloyd, напомню, старейшая и крупнейшая морская страховая фирма.
без ее сертификации (и читай страховки) никто в пользу потока не шевельнется Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 8595
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26.11.2020 22:34 Ответить
Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 7748
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26.11.2020 16:57 Ответить
давить кацапо-фашистов!до полного развала изгойки 404! Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 394
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26.11.2020 17:00 Ответить
супер, но к сожалению они найдут где сертификат купить, продажных много, а где его получать не принципиально. печально, но факт
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26.11.2020 17:05 Ответить
Насправді, можна було давно послати аквалангістів і закласти вибухівку у перший Північний потік... Після такої "аварії" і масових протестів зелених про трубопроводи б швидко забули!
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26.11.2020 17:11 Ответить
Санкции мчатся с опережением ожидаемого.
Совпадение?
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26.11.2020 17:12 Ответить
Вот это стратегия! Дать возможность практически достроить СП-2, а затем его приморозить до лучших времен. Рассейка развалится, а труба останется и будет использована для качания ресурсов от оставшихся мокшанских племен. Учитесь, господа, как кацапов на бабки разводить!
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26.11.2020 17:16 Ответить
одноходовочка "пиндосов" на 10 лярдов ихних рублей !
красиво кремлинов бросили Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 2157
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26.11.2020 22:38 Ответить
давно пора....
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26.11.2020 17:45 Ответить
эх, рановато, ведь поспешили, никакого экшен. А ведь могли после перезание ленточки, так ведь и так ясно что ****** перережет ленточку перед полной сдачей.
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26.11.2020 18:24 Ответить
Я задоволений, та радіти рано. Газ і без сертифікату буде горіти. Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту - Цензор.НЕТ 9911
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27.11.2020 00:19 Ответить
Даже если газопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, США смогут применить такие санкции против фирм - потребителей, что использование ими этого газа станет для них убыточным. США долго решаются на ввод подобных санкций, но если вводят их, то - это надолго. Вспомните хотя бы поправку Джексона-Вэника...
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27.11.2020 04:56 Ответить
 
 