Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа" Чернев
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Группа влияния олигарха Игоря Коломойского, которая находится в парламенте, пытается качать ситуацию внутри.
Об этом нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я не открою Америку, сказав, что внутри "Слуги народа" есть группа влияния господина Коломойского. Но она держится обособленно. Конечно, пытается качать ситуацию внутри - но все понимают, кто эти люди и как они зашли в парламент", - подчеркнул парламентарий.
По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".
"К сожалению, люди проголосовали за таких персонажей. И мы получили то, что имеем. При этом всего этих людей, по разным оценкам, 30-40-45 - в этом диапазоне. Все остальные понимают, что это за люди - и взаимодействовать с ними их аффилиатами из "За майбутнє" - не хотят. Общее количество этого "отряда Коломойского" - примерно 65 человек", - отметил Чернев.
Интервью нардепа "Слуги народа" Егора Чернева для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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слуг олигархов,народных депутатов, кроме Коломойского там есть и другие группы под олигархами, которые отстаивают их интересы. Хотя риторичеческий вопрос, где там группы влияния за Украину, за народ и развитие страны?
Источник: https://censor.net/ru/n3233455
И этот врет. Того же Дубинского выдвигали на СЪЕЗДЕ "Слуг" как мажоритарщика от СН.
Он не был котом в мешке в день выборов.
https://censor.net/ru/news/3131386/koryavchenkov_bujanskiyi_dubinskiyi_sluga_naroda_vydvinet_199_kandidatov_po_majoritarke
Врешь ты Егорка. Нет у тебя никакого "сожаления". Т.к. если бы у тебя была совесть и честь, то ты бы ДО выборов рассказал бы людям что это за "персонажи". А теперь у тебя люди виноваты?
корабльшлюпку під керуванням найвеличнішого клоуна ЗЕ