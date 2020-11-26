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Новости Политика Украины
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ВР (28734) Коломойский (1763) Чернев (86)

Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Общее количество

Группа влияния олигарха Игоря Коломойского, которая находится в парламенте, пытается качать ситуацию внутри.

Об этом нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не открою Америку, сказав, что внутри "Слуги народа" есть группа влияния господина Коломойского. Но она держится обособленно. Конечно, пытается качать ситуацию внутри - но все понимают, кто эти люди и как они зашли в парламент", - подчеркнул парламентарий.

По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

"К сожалению, люди проголосовали за таких персонажей. И мы получили то, что имеем. При этом всего этих людей, по разным оценкам, 30-40-45 - в этом диапазоне. Все остальные понимают, что это за люди - и взаимодействовать с ними их аффилиатами из "За майбутнє" - не хотят. Общее количество этого "отряда Коломойского" - примерно 65 человек", - отметил Чернев.

Интервью нардепа "Слуги народа" Егора Чернева для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа"/ Страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. Сам процесс управления Украиной приведен в статье Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020 .
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26.11.2020 16:42
+8
"По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

Источник: https://censor.net/ru/n3233455

И этот врет. Того же Дубинского выдвигали на СЪЕЗДЕ "Слуг" как мажоритарщика от СН.
Он не был котом в мешке в день выборов.
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26.11.2020 16:34
+5
Огласите тогда весь список, слуг олигархов, народных депутатов, кроме Коломойского там есть и другие группы под олигархами, которые отстаивают их интересы. Хотя риторичеческий вопрос, где там группы влияния за Украину, за народ и развитие страны?
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26.11.2020 16:31
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Россия пробует сорвать выполнение Минских договорённостей? Арестович. Апостроф TV, 25.11.20Ось як вирисивують себе звьозди -нарциси, а може й справді він врятує Україну - Коломойський же врятував свого часу
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26.11.2020 16:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Pi6CuBjYazU
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26.11.2020 16:30 Ответить
Огласите тогда весь список, слуг олигархов, народных депутатов, кроме Коломойского там есть и другие группы под олигархами, которые отстаивают их интересы. Хотя риторичеческий вопрос, где там группы влияния за Украину, за народ и развитие страны?
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26.11.2020 16:31 Ответить
"По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

Источник: https://censor.net/ru/n3233455

И этот врет. Того же Дубинского выдвигали на СЪЕЗДЕ "Слуг" как мажоритарщика от СН.
Он не был котом в мешке в день выборов.
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26.11.2020 16:34 Ответить
"Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке."

https://censor.net/ru/news/3131386/koryavchenkov_bujanskiyi_dubinskiyi_sluga_naroda_vydvinet_199_kandidatov_po_majoritarke
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26.11.2020 16:35 Ответить
Ну так вони по мажоритарці і пройшли. Мабуть малося на увазі, що не по пропорційній системі по списку пройшли.
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26.11.2020 17:25 Ответить
Це не суттєва різниця. Вони йшли на вибори від партії Зеленського, а не як самовисуванці.
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26.11.2020 17:32 Ответить
Це зрозуміло, просто чому Беня проводив їх як мажоритарників, а не списочників? Можливо хотів підстрахуватися на випадок, якщо в режимі скаженого принтера ввели б імперативний мандат.
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26.11.2020 17:42 Ответить
К сожалению, люди проголосовали за таких персонажей Источник: https://censor.net/ru/n3233455
Врешь ты Егорка. Нет у тебя никакого "сожаления". Т.к. если бы у тебя была совесть и честь, то ты бы ДО выборов рассказал бы людям что это за "персонажи". А теперь у тебя люди виноваты?
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26.11.2020 16:34 Ответить
А хто їх завів у парламент?
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26.11.2020 16:35 Ответить
73%.
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26.11.2020 17:49 Ответить
а сами "слуги" чьи слуги? Коломойского, или "слуги всех господ"?
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26.11.2020 16:37 Ответить
73% дебилов сделали это вместе.. а страдает тепрь вся страна
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26.11.2020 16:39 Ответить
Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа"/ Страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. Сам процесс управления Украиной приведен в статье Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020 .
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26.11.2020 16:42 Ответить
Как с ними бороться? Просто взять за жопу одного Коломойского, и не будет у него никакого отряда. Но нашего клоуна, судя по всему, все устраивает.
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26.11.2020 16:46 Ответить
Просто дело в том что не может мышка кошку взять за жопу, тем более когда мышкина жопа в зубах бородатой бабушки-кошки.
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26.11.2020 16:54 Ответить
так наш клоун один из этих 65ти..
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27.11.2020 08:37 Ответить
А чё тебя считать, хотя ты "путенёнок" даунбасявый😁
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26.11.2020 17:25 Ответить
Самое смешное -это "праведный гнев" зеголосилок,которые пытаются тут рассказать,что не знали,шо за персонажи дубина,бужанский и т д)))))))))))
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26.11.2020 16:57 Ответить
Клоун 🤢🤡и сам в их числе , его сделали главным среди всех марионеток 💩каломойши
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26.11.2020 16:57 Ответить
Відповідно до посту Вікторії Сюмар, оці 65 замайбахів відповідають і розрахункам, які можуть зайти до ВР в разі дострокових виборів парламенту по відкритим спискам.
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26.11.2020 17:14 Ответить
А що, решта слуг якісь інші персонажі? Чи зеленський - не персонаж коломойського?
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26.11.2020 17:40 Ответить
Эти 65 бениных холуев имеют противозаконную выгоду из наворованного беней бабла, значит надо все фиксировать, чтобы спросить, когда придет время.
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26.11.2020 17:56 Ответить
Пацюки починають покидати корабль шлюпку під керуванням найвеличнішого клоуна ЗЕ
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26.11.2020 18:05 Ответить
Вот бы Петруху сейчас поставить......Как бы они все с Украины дрыснули.
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26.11.2020 20:58 Ответить
 
 