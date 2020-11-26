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Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, -

В Верховной Раде ожидают, что Кабинет Министров до конца текущей недели внесет законопроекты касательно компенсаторных механизмов для бизнеса на случай введения полного локдауна.

"Позиция депутатов такая, что нельзя вводить локдаун без принятия законов, о которых говорил президент Украины (касательно стимулов для бизнеса в случае введения в стране жестких карантинных мер. - Ред.). Соответственно, мы ждем их регистрации. Очевидно, их внесет Кабинет Министров и это должно произойти сегодня, максимум – завтра, то есть до конца недели", – сказала заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем она подчеркнула, что в "Слуге народа" рассчитывают на консенсус всех фракций относительно поддержки таких законодательных актов, чтобы "их можно было проголосовать быстро, на следующей пленарной неделе, и чтобы они сразу же вступили в силу, чтобы не растягивать этот процесс на недели, как это бывает с обычными законопроектами". При этом Кравчук акцентировала на том, что без принятия этих компенсаторных махизмов бизнесу будет крайне сложно уйти на еще один локдаун.

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Топ комментарии
+8
Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8846
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26.11.2020 16:32
+4
ну если зеленые решили помочь - хана бизнесу.
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26.11.2020 16:31
+4
Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3899
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26.11.2020 17:03
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26.11.2020 16:31 Ответить
да ? ..ЗеЧмо уже выбрали
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26.11.2020 16:31 Ответить
Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2883
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26.11.2020 16:32 Ответить
ну если зеленые решили помочь - хана бизнесу.
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26.11.2020 16:31 Ответить
Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8846
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26.11.2020 16:32 Ответить
потому шо у тебя лисапед есть, а у меня нет Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5978
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26.11.2020 16:36 Ответить
патамушта зебилий царь
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26.11.2020 16:36 Ответить
А хто сяде за порушення конституції навесні?
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26.11.2020 16:34 Ответить
Так в казне ж денег нет. С чего помощь выплачивать? Асфальт снимать?
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26.11.2020 16:35 Ответить
снимать асфальт не надо, он весной сам отойдёт..
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26.11.2020 16:37 Ответить
Если опять , как весной , закроют рынки и разрешат работу супермаркетам , - то , думаю , что ФОПы больше терпеть не станут . ((
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26.11.2020 16:36 Ответить
А шо сделают? Без шапок будут ходить в мороз?
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26.11.2020 16:39 Ответить
Ты это к чему иноверец ? Украинцы - не кацапы . Перед боярами головы уже не оголяют и на колени не падают . Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7498
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26.11.2020 16:52 Ответить
компенсаторных махизмов Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8561
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26.11.2020 16:38 Ответить
Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3899
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26.11.2020 17:03 Ответить
Шо опять бизнес каломойше, пинука, ахметова и мертведчука получат компенсацию из бюджета?
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26.11.2020 17:09 Ответить
А, то! ТРЦ понастроили, а площади сдавать некому, вот и придумали компенсацию!
Дерибан бабла по-зеленски!
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26.11.2020 21:23 Ответить
 
 