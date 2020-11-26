В Одессе восстановили документы украинки, которую 7 лет заставляли попрошайничать в России, - миграционная служба

В Одессе миграционная служба восстановила документы женщине, которую 7 лет заставляли попрошайничать в России.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной миграционной службы в Одесской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что в 2013 году неизвестные злоумышленники предложили женщине подработку на сборе клубники. Женщина согласилась, и ее обманным путем вывезли в Москву (РФ). Потом у нее отобрали паспорт и заставляли попрошайничать на вокзалах.

"Это происходило в течение семи лет, пока женщину не заметили российские волонтеры, которые помогли ей обратиться в посольство Украины в РФ, где оформили документы на возвращение в Украину", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники миграционной службы провели ряд проверок и 24 ноября потерпевшая получила свою ID-карту.

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