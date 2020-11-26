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насилие (364) Министерство социальной политики (856) Лазебная Марина (141)

В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Общество

В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в течение 2020 году в Украине наблюдается рост обращений по домашнего насилия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

"В каждой второй семье, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления насилия. Из-за пандемии ситуация ухудшилась. Мы увидели рост уровня домашнего насилия. Только за этот год мы видим всплеск обращений по поводу насилия на 66%", - сообщила Лазебная.

По данным Минсоцполитики, в числе всех обращений о домашнем насилии - всего от женщин: 86%, мужчины - 12% и 2% - дети.

"Учетно 197 обращений о совершении домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью. 23000 человек охвачено социальными услугами по поводу домашнего насилия в центрах социальных служб ", - сообщили в Минсоцполитики.

Сообщается, что сейчас в Украине социальные услуги через совершения домашнего насилия оказывают 396 мобильных бригад социально-психологической помощи, действуют 29 приютов для оказания пострадавшим помощи, 2 центра медико-социальной реабилитации и 10 центров дневного пребывания пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии COVID-19 в Украине вырос уровень домашнего насилия, – Венедиктова

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
А если каждый мужик возьмет в привычку каждый раз стукать в соотв. службу о психологическом насилии - когда баба выедает ему мозги... то статистика будет вообще иной.))
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26.11.2020 16:44
+3
мужики, заявляйте о психологическом насилии, хватит это терпеть В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9221
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26.11.2020 16:49
+3
А вот нифига. Равноправие, так равноправие))))
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26.11.2020 16:51
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Вот что значит стоило только Пороху Украину передать в руки зебилов.(
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26.11.2020 16:41 Ответить
И не говори. Я при Порохе вообще забыл слово "преступность". Двери в квартиру не закрывал и деньги на подоконнике оставлял. И, кстати, трава была зеленее и небо голубее.
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26.11.2020 17:00 Ответить
А мне при Порохе вообще было 20 лет. А тут этот чертов Зе... И снова - 58.

Где он только взялся? Или Госдеп или Путин нам его подбросили - 100%. Ведь Порошенко правильный, умный. Он настоящий патриот. Он говорит на украинском и носит вышиванку. А свои миллиарды он заработал исключительно кристально-честным путем. А вот с народом Петру Алексеевичу не повезло конкретно. Народ - наглая тупая сволочь, нихера не понимающая в олигархах. Взял и повелся на путинскую агитацию и выбрал клоуна. Как можно обменять кристально-чистого миллиардера на "членограя"? Уму непостижимо! А ведь Петр Алексеевич каждое утро просыпался с одной мыслью: что мне еще хорошего сделать для народа Украины?

Специально для порохоботов "алаверды": Зе такой же предатель Украины, как и ваш "сывочолоый крыголам".
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26.11.2020 18:06 Ответить
Я на счет Зе не согласен, что "такой же". Зе - это просто наивный, дурноватый клоун-романтик, которого волею судеб (оочень бородатых) вынесло на вершину властного Олимпа. А вот Пэтя нее. Пэтя - это продуманная, грамотная нерпа. От Пети были реальные и обоснованные ожидания эффективных реформ в стране. С Пети спрос как со знающего.
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27.11.2020 10:34 Ответить
А если каждый мужик возьмет в привычку каждый раз стукать в соотв. службу о психологическом насилии - когда баба выедает ему мозги... то статистика будет вообще иной.))
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26.11.2020 16:44 Ответить
женился - терпи)
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26.11.2020 16:47 Ответить
А вот нифига. Равноправие, так равноправие))))
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26.11.2020 16:51 Ответить
А думаете повсеместное накручивание населения на предмет дурантина только успокаивает?
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26.11.2020 16:46 Ответить
мужики, заявляйте о психологическом насилии, хватит это терпеть В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9221
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26.11.2020 16:49 Ответить
А вот, что у Ницше об этом написано: " Если бы супруги не жили вместе, удачные браки встречались бы чаще."
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26.11.2020 21:10 Ответить
Так, а як по-іншому?
Саме нещодавно наприймали законів про віджим у чоловіків майна на підставі звернень про "домашнє насильство".
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27.11.2020 09:43 Ответить
 
 