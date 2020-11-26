Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди
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Главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что Украина находится в фазе интенсивной передачи COVID-19 и в зимние месяцы число инфицированных будет нарастать.
Об этом она сообщила на IV Украинском женском конгрессе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас мы находимся в интенсивной передачи инфекции (COVID-19. - Ред.)…Еще пик, я думаю, декабрь-январь еще будет, и он нарастает…он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей - до 60 лет. Это просто страшно", - отметила она.
Врач-инфекционист подчеркнула, что "мы все сейчас в очагах (инфекции. - Ред.)", и сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированных.
"Поэтому необходимо дистанцироваться, защищаться, мыть руки, сейчас его сезон. Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания – потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя (вируса)", - добавила она.
"Надо считать даже не по количеству заболевших, потому что количество заболевших зависит от качества тестированных, потому что если вы много будете тестировать бессимптомных форм – то это не значит, что это для нас трагедия. Для нас трагедия, когда растет количество тяжелых больных, и их гораздо больше, чем возможность системы оказывать именно им медицинскую помощь", - считает врач.
По мнению Голубовкой, именно "на эти показатели надо опираться в принятии решений".
Пожалуйста, подождите...
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До сказаного: у Криму, у степу раніше росло багато катрану. Це родич хрону.
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Начав с нуля, Хьюзы превратили свою компанию в международную корпорацию с дистрибьюторами во всех 50 штатах США, Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Сальвадоре, Гватемале, Перу, Коста Рике, Великобритании, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, России, Украине, Беларуси, Грузии, Армении, Монголии, Казахстане, Молдавии и других странах. Компания постоянно осваивает новые страны и рынки. NSP экспортирует свою продукцию в ряд зарубежных стран.
Добившись колоссального успеха в области производства препаратов из лекарственных трав, компания расширила свой ассортимент и стала выпускать витамины, диетические добавки, гомеопатические средства, лечебную и декоративную косметику, а также предметы личной гигиены. Сегодня старейшая компания подобного типа выпускает около 500 наименований препаратов для укрепления здоровья. Объем продаж среди подобных компаний является одним из самых больших в мире. Основной задачей компании является производство высококачественных биологически активных добавок к пище (БАД), необходимых для здоровья.Для обеспечения качества продукции NSP использует самые современные методы контроля на всех этапах производства. На стадии разработки БАД-ов привлекаются ученые и специалисты самого высокого класса, всемирно признанные авторитеты в области биохимии, фармакологии и диетпитания. Для производства продукции используется самое лучшее сырье и материалы.
Для контроля качества сырья применяются методы жидкостной и газовой хроматографии. Тщательно контролируется чистота производственного оборудования и соблюдение технологии изготовления продукции. Все предприятия оснащены самым современным оборудованием, гарантирующим высочайшее качество выпускаемой продукции.
коли ви захворієте ви зрозумієте мою правоту. більшість ******** українських лікарів можуть лише залікувати більше того я вірю що всі люди різні і є Бог який дає окремим людям здібності яких немає у інших людей.
до функцій крові відносять
Регуляторну - кров розносить по організмові фізіологічно активні речовини, які регулюють та об'єднують діяльність різних органів та систем, тобто здійснює гуморальну регуляцію функцій організму.
та Поживну - кров розносить по тілу поживні речовини від кишечнику або з місць їх накопичення (глюкозу з печінки). Завдяки цій функції кров відносять до трофічних тканин.
ще раз показали свою дурість
Кальций (дикальций фосфат, хелат, цитрат)............................................ 250 мг
Магний (оксид, хелат)............................................................................... 125 мг
Фосфор (дикальций фосфат).................................................................... 100 мг
Витамин D (холекальциферол)..................................................................133 МЕ
порівняйте зі складом молока
склад молока с 100 г
Витамин D2 МЕКальций113 мгМагний10 мгКалий143 мг
потому что медики нагнетают, без альтернатив на выживание...
а не медики при госказне не знают куда еще пихануть остатки ковидного фонда ибо год заканчивается...а в следующем шо будет после нависшего над наим (не над ними - над нами) локдауна...
с автоматичками и овчарками
степашка с ляшко-страшно вдвойне.
такшо маски не снимать,перчатки,и-сидеть дома.
погнщики аленей-в восторге!
давайте опуститесь до арестовича еще
И изначально виновными - добавил министр МВД.
А насчёт "омоложении" летальных случаев от Ковида причина очевидна и не медику , просто немножко знаний биологии . Когда резко падает сатурация . Без кислорода в крови и молодёжи тяжко живётся .
Эти ссученые "нові обличчя" , плять закопали в асфальт всю компанию по обеспечению кислородом больниц .
P.S.
Среди свадебных фотографов может и затесалась пара-тройка юристов , ещё меньше экономистов . А вот инженеров и просто учителей физики там зась ...
Откуда этим сосункам знать , что разводка кислородной сети по местам приёма больных это не такая уж элементарная инженерная задача . И что требуются спецы , шо кислород под давлением это взрыво-пожароопасная среда .
Что от декомпрессии кислород конденсируется .
Шо оне знают о проектной документации ?! Им не так просто объяснить , для чего нужно закупать кислородные редуктора , для чего манометры . Для чего нужно нагревать кислородную разводку после редукторов .
Посмотрите статистику смертей за этот и прошлый годы в Украине,и вы убедитесь,как нас всех лохобанят.
Статистика смертности 19 и 20 годов.
И почему мудрецы утверждают, что "есть ложь , есть наглая ложь , есть невообразимая ложь , а есть статистика" .
Статистика смертей это очень серьёзно и отвественно , чтобы брать на себя смелость её как-то интерпритировать . Нужен для этого минимальный фах !
Абсолютно безграмотные рекомендации с точки зрения клиницистики!!!
И.....ваш покорный слуга....тоже к этому причастен, разумеется с повышенной скромностью.