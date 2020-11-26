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Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди

Главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что Украина находится в фазе интенсивной передачи COVID-19 и в зимние месяцы число инфицированных будет нарастать.

Об этом она сообщила на IV Украинском женском конгрессе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас мы находимся в интенсивной передачи инфекции (COVID-19. - Ред.)…Еще пик, я думаю, декабрь-январь еще будет, и он нарастает…он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей - до 60 лет. Это просто страшно", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская

Врач-инфекционист подчеркнула, что "мы все сейчас в очагах (инфекции. - Ред.)", и сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированных.

"Поэтому необходимо дистанцироваться, защищаться, мыть руки, сейчас его сезон. Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания – потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя (вируса)", - добавила она.

"Надо считать даже не по количеству заболевших, потому что количество заболевших зависит от качества тестированных, потому что если вы много будете тестировать бессимптомных форм – то это не значит, что это для нас трагедия. Для нас трагедия, когда растет количество тяжелых больных, и их гораздо больше, чем возможность системы оказывать именно им медицинскую помощь", - считает врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голубовская предостерегает от фанатичного употребления витамина D и цинка при COVID-19: "Это не панацея"

По мнению Голубовкой, именно "на эти показатели надо опираться в принятии решений".
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Топ комментарии
+8
Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 570
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26.11.2020 16:43
+7
Ишо ви предлагаете? Синюю изоленту и подорожник?
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26.11.2020 16:38
+7
задолбала уже эта голубовская если честно
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26.11.2020 16:40
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Ишо ви предлагаете? Синюю изоленту и подорожник?
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26.11.2020 16:38 Ответить
Це залежить на що грошей вистачить.
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26.11.2020 16:50 Ответить
она говорит шо пора валить на растов, пока ещё электрички ходют, а где считовод? койки опять считает? шото сегодня не вижу 50%.
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26.11.2020 16:59 Ответить
Только тем кто голосовал за Зе в стерильную марлю завернуть кусок асфальта и херячить им по голове.А что хуже не будет все равно.
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26.11.2020 17:08 Ответить
задолбала уже эта голубовская если честно
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26.11.2020 16:40 Ответить
я в шоці від безпорадності наших "лікарів" є дуже добрі недорогі ліки виробництва США які допомагають справитися з ковід.
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26.11.2020 16:42 Ответить
Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 570
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26.11.2020 16:43 Ответить
Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 1583 Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 7636 Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 1308 Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 2930 Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 964 Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 6042 Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 2650 Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 9679
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26.11.2020 16:47 Ответить
То як ті недорогі і ефективні ліки називаються?
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26.11.2020 16:45 Ответить
природний антибыотик
засіб для лікування легенів
мені від моїх порад ніякої користі просто шкода людей.
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26.11.2020 16:50 Ответить
Антибіотики проти вірусів не працюють.
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26.11.2020 16:58 Ответить
це не типовий антибіотик.
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26.11.2020 17:05 Ответить
нема такого
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26.11.2020 21:26 Ответить
де ти знайшов шо "нема такого"? в принципі я не здивований такою реакцією зневіра,дурість,образи.....
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27.11.2020 08:36 Ответить
БАДы - это это наше всьо, конечно некоторые врачи их рекламируют и даже продают, но сами почему то ими не лечатся
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26.11.2020 17:06 Ответить
продавати лікарі можуть і крейду,можуть з легкістю залишити без штанів,але я не лікар все випробував на собі і своїх близьких (і не тільки ці ліки) щоб перейти в розряд ліків конкретно цим бадам потрібно подолати опір фармацевтичної мафії і вони рухаються в цьому напрямку.
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26.11.2020 17:10 Ответить
ну так и я о том, что бады это не лекарство
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26.11.2020 17:12 Ответить
а чому мені вони допомагають?
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26.11.2020 17:17 Ответить
Плацебо ( чиста вода) помагає у 50% випадків. Жінкам плацебо помагає більше, ніж чоловікам. Дороге плацебо помагає краще, ніж дешеве. Плацебо, яке рекомендує солідний лікар з залисинами і в окулярах, більш ефективне, ніж те, яке вам виписала лікарка після інтернатури. Плацебо, про яке сказали в телевізорі, ефективне в 110%.
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26.11.2020 18:35 Ответить
Я б не сказав, що то - плацебо. в одному із них є хрін - дуже потужний імуностимулюючий засіб. Якщо і інші рослини мають подібні по силі властивості, то скоріше за все ті бади все ж мають лікувальні властивості.
Один із інтернет знайомих радив печений часник (аби можна було без печії їсти не одну головку). Спробував, самопочуття змінилося на краще. Потім бачив на татарському (кримському) каналі щось із їхньої кухні. І вони теж у плов (чи інше мясо) кладуть цілі у оболонці часничини. Потім видавлюють їх із оболонки і споживають з їжою. Тобто метод старий як світ. А лікування простуди особливим жиром ( із сітки, а в тих хто держит овець ще й з курдюка). Що у нас, що у казахів - звичайна народна медицина. Досить дієва. У нас ще печений гарбуз. От де ліки від усього.
До сказаного: у Криму, у степу раніше росло багато катрану. Це родич хрону.
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26.11.2020 22:38 Ответить
То їжте на здоров'я! Часничок, моркву, перець і помідори і сальце і все що дає земля. Все, що хочеться - того організм потребує, він сигналить, ми біжимо до холодильника чи в магазин чи в погріб. Але не буде пакетик часнику разом з якимсь перцем коштувати 500₴
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27.11.2020 06:44 Ответить
І хрін треба їсти. Але в чистому вигляді, а не перероблений, висушений, запхнутий в таблетку. І вірите, що брали грядку хрону, викопували, мили, шкребли і запихали в таблетку. Це скільки грядок треба, тих аптек більше, як магазинів. Хімічно синтезоване щось подібне до хрону, повірте. Якби з листя дерева гінкго білоба робили таку кількість лікарствія, як навалено в кожній аптеці України, в сотнях аптек, то вже обдерли б ті дерева до листочка. Це вагони, состави листя дерева гінкго ( яке росте в Бразилії!) сунули б сюди на фармзавод, воно ж посохло, покисло б. Фармзавод були б завалені часником, перцем, хроном і пр! Ні, беруть відходи резинової та бензинової промисловості і роблять тихенько таблетки.
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27.11.2020 06:55 Ответить
логіка середньовічного дикуна,ось хондроитин сульфат який у природному середовищі зустрічається хіба що у вигляді холодцю ,який щоб був еффект треба їсти щодня відрами
гарний засіб боротьби з протрузіями та грижами разом з іншими препаратами у мене доречі протрузії і він мені дуже допоміг звичайно разом з фізичними вправами але якщо б були тільки фізичні вправи результат був діаметрально протилежний.
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27.11.2020 08:08 Ответить
Хондроітин як і глюкозамін придумані для постсовка і використовуються лише у постсовку. Жодне серйозне дослідження не показало ефективності. В протоколах нормальних відсутні. Ви ж здравомисляча людина: з'їдаєте желатин ( холодець чи БАД), він проходить шлунок, там діє соляна кислота(33%!), ферменти шлункового соку, тоді в дванадцятипалій кишці ферменти підшлункової, формула білка, формула полісахариду розщепляється, тоді жовч розбиває на фрагменти жир і тоді лише всмоктується. В крові не буде плавати формула хондроітину, чи з хододцю, чи з БАДу, воно вже розперетравлене. І ще : думаєте, той хордроітин плавав у крові, прибіжать до іменно того хряща (L5-S1!) і там став на його місце! Значить, при хворобах нирок їсти нирки, не хватає мозгів їсти мозок, болить серце на базар за серцем коров'ячим і їсти. Мазатись ще можна хондроітином. Намазав - залізло туди, де дірка в хрящі, через шкіру і стало. Камені в нирках, кальцинати в судинах від кальцію, від Д, але можна говорити: та то від води, ніхто не визнає. Не так воно, не так, як думає людина на перший погляд
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27.11.2020 09:47 Ответить
1 відповідь щодо маячнні про "постсовок"
История компании началась в 1972 году, когда Джин и Кристин Хьюз и другие члены их семьи, проживающие в Прово, штат Юта, США, первыми в мире начали выпускать капсулированные лечебные травы. Сами по себе некоторые лечебные травы или их компоненты имеют неприятный вкус или запах, но, будучи упакованными в желатиновую капсулу, при приеме не причиняют никакого беспокойства. Сначала Хьюзы вручнуюГолубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду - Цензор.НЕТ 5672 наполнили капсулы молотым красным перцем, который рекомендовано принимать при язве желудка, а затем, проработав три ночи подряд, сумели приготовить 3000 капсул. После чего они купили в аптеке 30 пустых банок, расфасовали в них по 100 капсул, а один из племянников нарисовал этикетки, и бизнес начался. Не считая многочасового труда, затраты на 30 баночек составили 30 долларов. Шесть банок приобрел у них магазин здорового питания, а остальные - местный бакалейный магазинчик по цене 1 доллар 15 центов за штуку. Прибыль на всех за многочасовой труд составила 4 доллара 50 центов. Но продукт понравился потребителям, и поступили новые большие заказы. Процесс упаковки пришлось механизировать, нанять рабочих и специалистов. Это было более 30 лет тому назад, когда в 1972 году семьей Хьюзов была основана компания Nature's Sunshine Products, которую весь мир знает как NSP.
Начав с нуля, Хьюзы превратили свою компанию в международную корпорацию с дистрибьюторами во всех 50 штатах США, Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Сальвадоре, Гватемале, Перу, Коста Рике, Великобритании, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, России, Украине, Беларуси, Грузии, Армении, Монголии, Казахстане, Молдавии и других странах. Компания постоянно осваивает новые страны и рынки. NSP экспортирует свою продукцию в ряд зарубежных стран.
Добившись колоссального успеха в области производства препаратов из лекарственных трав, компания расширила свой ассортимент и стала выпускать витамины, диетические добавки, гомеопатические средства, лечебную и декоративную косметику, а также предметы личной гигиены. Сегодня старейшая компания подобного типа выпускает около 500 наименований препаратов для укрепления здоровья. Объем продаж среди подобных компаний является одним из самых больших в мире. Основной задачей компании является Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду - Цензор.НЕТ 5672производство высококачественных биологически активных добавок к пище (БАД), необходимых для здоровья.Для обеспечения качества продукции NSP использует самые современные методы контроля на всех этапах производства. На стадии разработки БАД-ов привлекаются ученые и специалисты самого высокого класса, всемирно признанные авторитеты в области биохимии, фармакологии и диетпитания. Для производства продукции используется самое лучшее сырье и материалы.
Для контроля качества сырья применяются методы жидкостной и газовой хроматографии. Тщательно контролируется чистота производственного оборудования и соблюдение технологии изготовления продукции. Все предприятия оснащены самым современным оборудованием, гарантирующим высочайшее качество выпускаемой продукции.
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27.11.2020 09:54 Ответить
Я прошу дуже,дуже: прочитайте О Генрі"Джефф Питерс как персональн ый магнит" і будьте розумним, скептичним, не примітивно мислячим, критичним і здоровим!
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27.11.2020 10:00 Ответить
я ці знання "вихворів" і довіряю своєму організму.
коли ви захворієте ви зрозумієте мою правоту. більшість ******** українських лікарів можуть лише залікувати більше того я вірю що всі люди різні і є Бог який дає окремим людям здібності яких немає у інших людей.
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27.11.2020 10:07 Ответить
2. щодо "посилення "адресного транспортування" хондроїтіну,кальцію.глюкозаміну використовуеться препарат Метилсульфонилметан але й без цього кров "транспортує" все що потрібно організму куди потрібно Плазма переміщує по організму життєво важливі елементи
до функцій крові відносять
Регуляторну - кров розносить по організмові фізіологічно активні речовини, які регулюють та об'єднують діяльність різних органів та систем, тобто здійснює гуморальну регуляцію функцій організму.

та Поживну - кров розносить по тілу поживні речовини від кишечнику або з місць їх накопичення (глюкозу з печінки). Завдяки цій функції кров відносять до трофічних тканин.

ще раз показали свою дурість Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду - Цензор.НЕТ 2210
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27.11.2020 10:02 Ответить
Не, ну если экономить и брать копеечные бады, то там ничего полезного. А мировые компании типа NSP делают очень крутые и лечащие. Но стоят от $10. Просто не нужно быть хитрее себя и считать что в банке за 50грн состав аналогичный банке за 300грн.
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27.11.2020 08:42 Ответить
там не тільки хрін,там є рослини які навіть зменшують рівень холестерину у крові у нас тотально некомпетентне населення яке застрягло в позаминулому столітті ні в чому не розбирається (в тому числі і політиці) тому так і живе,я не захищаю БАДИ в цілому -там дуже багато підробок (звідти недовіра) але конкретно цими БАДАМИ лікуються американці,і вони їх виготовляють.ось наприклад Кальций Магний Хелат та його склад
Кальций (дикальций фосфат, хелат, цитрат)............................................ 250 мг
Магний (оксид, хелат)............................................................................... 125 мг
Фосфор (дикальций фосфат).................................................................... 100 мг
Витамин D (холекальциферол)..................................................................133 МЕ

порівняйте зі складом молока
склад молока с 100 г
Витамин D2 МЕКальций113 мгМагний10 мгКалий143 мг
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27.11.2020 08:19 Ответить
це скільки риби та молока треба купити?
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27.11.2020 08:38 Ответить
Трохи вище Злой Карлік продемонстрував Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду - Цензор.НЕТ 1213
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26.11.2020 17:58 Ответить
то да, летом ковидлу ультрафиолет солнечный подтравливал Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 5577
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26.11.2020 16:46 Ответить
потом удивляетесь чего больные люди выбрасываются из окон больниц?
потому что медики нагнетают, без альтернатив на выживание...
а не медики при госказне не знают куда еще пихануть остатки ковидного фонда ибо год заканчивается...а в следующем шо будет после нависшего над наим (не над ними - над нами) локдауна...
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26.11.2020 16:47 Ответить
Да-да, слышали. Больные руки на себя накладывают с утра до вечера, санитары с ног падают, врачи месяцами не спят-не едят, баллоны с кислородом главврачам приходится у сварщиков воровать... Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 8071
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26.11.2020 16:47 Ответить
Бла бла бла. А які конкретні дії пропонуєте? Чому школи досі працюють? Напівпорожні класи, хворіють вчителі і все приховується. Діти приносять вірус додому - хворіють батьки та бабусі з дідусями. Повний локдаун не потрібен, але потрібно усе робити з розумом та своєчасно.
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26.11.2020 16:49 Ответить
только полный локдаун,

с автоматичками и овчарками Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 3555
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26.11.2020 16:55 Ответить
байден прийде, тобі порядок наведе Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду - Цензор.НЕТ 1979
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26.11.2020 22:39 Ответить
Пані Голубовська, ми всі прекрасно розуміємо, що установа, яку ви очолюєте, багато років була недофінансована. Але навіщо паніку плодити?
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26.11.2020 16:53 Ответить
Супермаркети забиті, ринки працюють в будні-теж черги великі. Давайте будемо всі разом боятись, мо' допоможе Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди - Цензор.НЕТ 1556
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26.11.2020 16:56 Ответить
Карантин вихідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів?
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26.11.2020 17:00 Ответить
,,,,и сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированных. - кто сам себя воспринимает как потенциально инфицированным,тот уже на половину реально есть носителем инфекции
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26.11.2020 17:06 Ответить
Ну так молодые люди как раз и базовый электорат зеленского. Сделали себя вместе.
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26.11.2020 17:10 Ответить
инфекционист,который говорит что страшно будет впереди-это страшно.
степашка с ляшко-страшно вдвойне.
такшо маски не снимать,перчатки,и-сидеть дома.
погнщики аленей-в восторге!
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26.11.2020 17:12 Ответить
цензор, зачем вы постите эту особу?
давайте опуститесь до арестовича еще
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26.11.2020 17:14 Ответить
Перечислите еще пару лярдов укравтодору, а вдруг поможет?
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26.11.2020 17:20 Ответить
А чего спиртом не лечитесь?
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26.11.2020 17:38 Ответить
Вы должны считать себя изначально зараженными - сказала первый внештатный советник Минздрава
И изначально виновными - добавил министр МВД.
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26.11.2020 17:56 Ответить
А то , что медики за пределами Украины это самая защищённая группа риска , а в Украине самая уязвимая не пугает ?!

А насчёт "омоложении" летальных случаев от Ковида причина очевидна и не медику , просто немножко знаний биологии . Когда резко падает сатурация . Без кислорода в крови и молодёжи тяжко живётся .
Эти ссученые "нові обличчя" , плять закопали в асфальт всю компанию по обеспечению кислородом больниц .

P.S.
Среди свадебных фотографов может и затесалась пара-тройка юристов , ещё меньше экономистов . А вот инженеров и просто учителей физики там зась ...
Откуда этим сосункам знать , что разводка кислородной сети по местам приёма больных это не такая уж элементарная инженерная задача . И что требуются спецы , шо кислород под давлением это взрыво-пожароопасная среда .
Что от декомпрессии кислород конденсируется .
Шо оне знают о проектной документации ?! Им не так просто объяснить , для чего нужно закупать кислородные редуктора , для чего манометры . Для чего нужно нагревать кислородную разводку после редукторов .
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26.11.2020 18:00 Ответить
Забейте вы на эту ковид истерию,намеренно раздуваемую во всем мире.
Посмотрите статистику смертей за этот и прошлый годы в Украине,и вы убедитесь,как нас всех лохобанят.
Статистика смертности 19 и 20 годов.
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26.11.2020 19:01 Ответить
Милая дама , наводящий вопрос -- Вы лично имели когда-либо профессиональное отношение к статистике , к матстатистике . Имеете представление , что такое "статистическая база" .
И почему мудрецы утверждают, что "есть ложь , есть наглая ложь , есть невообразимая ложь , а есть статистика" .
Статистика смертей это очень серьёзно и отвественно , чтобы брать на себя смелость её как-то интерпритировать . Нужен для этого минимальный фах !
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26.11.2020 20:35 Ответить
чтобы было меньше тяжелых надо лечить легких с самого начала болезни а не тестировать! ЛЕЧИТЬ!!!! А в протоколах рекомендациях МОЗ ничего не сказано про легких больных!!!
Абсолютно безграмотные рекомендации с точки зрения клиницистики!!!
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26.11.2020 18:01 Ответить
А ...почему страшно???? На войне как на войне. Кхе, кхе...потери есть с обеих сторон. И как заявляют зеленые.....у вас не существует таких денег, чтобы за них рассчитаться.
И.....ваш покорный слуга....тоже к этому причастен, разумеется с повышенной скромностью.
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26.11.2020 18:02 Ответить
Ключевое слово "внештатная" - ни за что не отвечает, только нагнетает.
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26.11.2020 18:31 Ответить
Бабло заплатили,вот и нагнетает.
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26.11.2020 18:49 Ответить
Обычно у нас пик распираторно-вирусных заболеваний приходится на январь-февраль. Тогда и следует ждать пик. Потом пойдет снижение.
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26.11.2020 18:59 Ответить
Косоглазые ублюдки выпустили вирус,а сами не болеют.Смертность самая маленькая из всех стран.
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26.11.2020 19:49 Ответить
Не болеют кроме Китая - Ю Корея , Сингапур , Австралия и еще ряд стран ....
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26.11.2020 21:19 Ответить
Хворіють, і картина там досить цікава. В П. Кореї вже третя хвиля, а смертність не пов'язана на пряму з кількістю захворівших.
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27.11.2020 12:09 Ответить
Знову коновалка лізе з дурною головою.Тьфу!
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26.11.2020 20:51 Ответить
коли ковід 19 тільки починав свій вояж по планеті, на круїзному лайнері Діамантова принцеса захворіло декілька сот людей. Японські лікарі (біл берегів Японії судно стояло на карантині) нне змогли вилікувати лише одинадцять чоловік. Всі пасжири судна були віком старше 60 років. Навіть 90літній дід вижив. Голубовській нне цікаво - а як саме лікували японці цих туристів?
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26.11.2020 22:48 Ответить
"молодих людей" до 60-ти років? Тут явна маніпуляція з накачуванням страху. Хто з вас вважає людей старше 50 років молодими? Алеж, вона говорить про молодих людей! В свідомості мас коли розмова заходить про молодих людей то, мається на увазі до 30 років, а нам говорять що це, молодше 60-ти.
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27.11.2020 12:06 Ответить
 
 