Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди

Главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что Украина находится в фазе интенсивной передачи COVID-19 и в зимние месяцы число инфицированных будет нарастать.

Об этом она сообщила на IV Украинском женском конгрессе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас мы находимся в интенсивной передачи инфекции (COVID-19. - Ред.)…Еще пик, я думаю, декабрь-январь еще будет, и он нарастает…он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей - до 60 лет. Это просто страшно", - отметила она.

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Врач-инфекционист подчеркнула, что "мы все сейчас в очагах (инфекции. - Ред.)", и сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированных.

"Поэтому необходимо дистанцироваться, защищаться, мыть руки, сейчас его сезон. Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания – потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя (вируса)", - добавила она.

"Надо считать даже не по количеству заболевших, потому что количество заболевших зависит от качества тестированных, потому что если вы много будете тестировать бессимптомных форм – то это не значит, что это для нас трагедия. Для нас трагедия, когда растет количество тяжелых больных, и их гораздо больше, чем возможность системы оказывать именно им медицинскую помощь", - считает врач.

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По мнению Голубовкой, именно "на эти показатели надо опираться в принятии решений".