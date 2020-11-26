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Новости Политика Украины
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Для меня лучше сложить мандат, чем быть в коалиции с ОПЗЖ, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для меня лучше сложить мандат, чем быть в коалиции с ОПЗЖ, -

При коалиции с ОПЗЖ сразу же из фракции и из партии "Слуга народа" выйдут множество депутатов.

Об этом парламентарий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Чернев заявил, что при коалиции с ОПЗЖ сразу же из фракции и из партии выйдут множество депутатов.

"Скажем, для меня лучше сложить мандат, чем быть с ОПЗЖ. Это какая-то совсем уж космическая история! Точно так же в нашей фракции есть люди, которые говорят, что никогда и ни за что не будут в коалиции с "Европейской солидарностью". Это другой фланг этой истории. Но суть ее в том, что просто арифметически не складывается такая "ширка". Потому что в любом случае будет откол бОльшей части", - подчеркнул нардеп.

По словам Чернева, целью происходящего вокруг КС - развернуть Украину от западного мира к России.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Егором Черневым читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послом США в Киев может вернуться Йованович, которая займется борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине, - "слуга народа" Чернев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
уверен шо когда вопрос встанет вы передумаете)
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26.11.2020 16:49
+6
+100500
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26.11.2020 16:51
+6
Слова, только слова. И чем принципиально отличается "СН" от ОПЗЖ?
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26.11.2020 16:54
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уверен шо когда вопрос встанет вы передумаете)
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26.11.2020 16:49 Ответить
+100500
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26.11.2020 16:51 Ответить
Вообще, не совсем понятно, как такая коалиция возможна, хотя, у нас всё возможно :-/
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26.11.2020 16:50 Ответить
ой.. та вас убедят что это хорошо и так надо )))
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26.11.2020 16:53 Ответить
И конверт с баксами - для убедительности Для меня лучше сложить мандат, чем быть в коалиции с ОПЗЖ, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4688
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26.11.2020 16:55 Ответить
(два...для бОльшей убедительности)
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26.11.2020 16:57 Ответить
Для мотивации, убеждать их не надо, убеждений у них нет.
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26.11.2020 17:11 Ответить
Слова, только слова. И чем принципиально отличается "СН" от ОПЗЖ?
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26.11.2020 16:54 Ответить
Напоминаю что Порошенко стоял в истоках Партии Регионов,так что всякое может быть
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26.11.2020 16:56 Ответить
У витоків ПР стояв Рибак.
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26.11.2020 16:57 Ответить
Петро тоже,он везде успел побывать
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26.11.2020 16:59 Ответить
І в труси тобі встиг накласти.
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26.11.2020 18:32 Ответить
А у истоков создания козломордии стоял Киевский князь Юрко Довгорукий.
Кто ж знал что место там проклятое.
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26.11.2020 17:01 Ответить
Из песни слов не выкинешь. А еще Зеленский у Януковича шутом был и на рояле кой чем играл. И Ющенко Кучму отцов называл...
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26.11.2020 17:12 Ответить
І що дибіл, ти хотів цим сказати?
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26.11.2020 17:48 Ответить
Ну если на деле так.тогда респект
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26.11.2020 16:54 Ответить
Еще один "прозревший". А ДО варианта коалиции с ОПЗЖ, типа, все норм было? Верной дорогой шли, товарисчи?
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26.11.2020 16:57 Ответить
А почему от никого не слышно ,,что я складываю мандат,, или как там отказываюсь от бепутатства а только ужожу от одной партии в другую?Ведь народ то голосовал за этого урода в одной партии и народ не имеет права этого урода снять из депутатов при переходе в другую.
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26.11.2020 16:59 Ответить
Так народ голосовал за конец єпохи бедности и 4000$ з/п.

Шо с єтим будем делать?
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26.11.2020 17:04 Ответить
,,Народ голосовал,,?Та за все времья независимости Украины народ голосовал но все то что существовало как подсчитали голоса.Практически сейчас в стране имеем развитой комунизм,это уже дети и внуки тех членов КПСС что были при управлении УКПСС.Ведь после провозглашения Независимости Украины из них ни один не потерял свое кресло а только стал ,,НЕЗАЛЕЖНИМ.,, чтобы его не арестовало КГБ после путча в кацапии.
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26.11.2020 17:16 Ответить
"Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов/ И это нормально: олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами.
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26.11.2020 17:04 Ответить
Олігархи завжди поладять, та й не вірю я в олігархів-патріотів. Основна ціль - нажива, хоч якими лозунгами не прикривайся.
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26.11.2020 19:48 Ответить
Чернев, а зачем слагать свой мандат, по моему если у тебя действительно есть проукраинская позиция, а твои партбоссы продались, то воспользуйся своей законной возможностью защищать в ВР Украину. Собери таких же как ты и делайте свою фракцию. Пусть вы не всецело стоите на одних позициях с ЕС но ... вам есть на чем объеденить свои действия по отстаиванию УКРАИНСКИХ государственных интересов. Ведь ОПЗЖ и МАБЙАХ даже и не скрывают своих кремлядских мечтаний о воссоединении с Московией, превратив Украину в КОЛОНИЮ, а т.н. Батькивщина в лице тов.Капительман всегда готова продаться тому, кто больше заплатит, т.н. "Голос" то ли поет, то ли гнусавит и неясно в какую сторону. Так что поле для плодотворной государственнической деятельности самое широкое
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26.11.2020 17:10 Ответить
Так слуги вже в неформальній коаліції з опзж і за коломойського.
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26.11.2020 17:36 Ответить
Не знаю, как для тебя, а для твоих боссов и коллег по партии это в порядке вещей...
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26.11.2020 18:33 Ответить
Так ,так ,складай мандат,доведи,що ти не тримаєшся за нього...
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26.11.2020 19:38 Ответить
Для меня лучше сложить мандат, чем быть в коалиции с ОПЗЖ, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9925
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26.11.2020 19:47 Ответить
"МОНО" СН В РАДІ МАЄ ДУЖЕ РІЗНОРІДНИЙ СКЛАД ВІД ПАТРІОТІВ ЯКИХ ДУЖЕ МАЛО ДО РУСОФІЛІВ ТА ГРУПИ КОЛОМОЙСЬКОГО РАЗПАД НЕМИНУЧИЙ ЧЕРНЕВУ ВАРТО ОБ"ЄДНАТИ ОДНОДУМЦІВ В ГРУПУ
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26.11.2020 20:24 Ответить
называется эта коалиция - партия регионов
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26.11.2020 21:40 Ответить
 
 