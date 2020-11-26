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ЧВК Вагнера (1281) Чернев (86)

История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

История с

Во фракции монобольшинства считают, что история со спецоперацией по "вагнеровцам" должна быть детально расследована.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью рассказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

"Что касается моей лично позиции по вагнеровцам. Эта история должна быть детально расследована. Я, в том числе, и за создание ВСК. Потому что это - очень резонансный вопрос", - подчеркнул нардеп.

По словам Чернева, если в Офисе Президента" есть кроты, которые позволили слить эту информацию, то это вопрос национальной безопасности".

"И тут нужно открыто провести расследование, и виновные должны понести наказание. Любые подозрения действительно очерняют нас в глазах наших партнеров. Поэтому расследование необходимо", - добавил парламентарий.

Читайте: ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина из-за поставок оружия в Ливию и деятельности ЧВК "Вагнера"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке

Читайте полное интервью с нардепом "Слуги народа" Егором Черневым здесь.

Также читайте: Спецоперация по "вагнеровцам": Ермак заявил, что вся эта история выдумана от начала до конца

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Тогда придется повесить президента по законам военного времени.
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26.11.2020 17:11
+6
Він розмістив діаграму з результатами виборів, а я запитав його чому не котиків, як всі нормальні дівчата? История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 61
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26.11.2020 17:25
+4
Всі знають, що це Єрмак. Він навіть найняв суперексперта Арестовича, щоб той допоміг зачистити наслідки її провалу і створити інформдиверсію проти Ар"єва, Бутусова та інших, що ті буцім-то працюють на росію. Спецслужби західних партнерів в курсі усіх справ, вони вже пояснили Бубочці на зустрічі з МІ-6, що все бачать і знають. Колись всі мають понести покарання за державну зраду.
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26.11.2020 17:16
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НЕ очерняют, а уже очернили.
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26.11.2020 17:09 Ответить
Золотой человек єтот Черняев)
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26.11.2020 17:11 Ответить
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9861 Напрасно мы этого Чернева в депутаты протащили. Прыдатель.
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26.11.2020 17:11 Ответить
Be my guest. Кто ж мешает?
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26.11.2020 17:11 Ответить
Тогда придется повесить президента по законам военного времени.
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26.11.2020 17:11 Ответить
Да. За яйца.
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26.11.2020 17:12 Ответить
Зачем так мучать преступника предателя, можно классическим вариантом как принято у всех народов мира.
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26.11.2020 17:15 Ответить
Э, не-ет. Торопиться не надо..

История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 135
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26.11.2020 17:20 Ответить
Ну сначала суд будет а потом как Хусейна История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 92
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26.11.2020 17:23 Ответить
Если наш суд, то ему ничего не грозит. История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 2563
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26.11.2020 17:24 Ответить
Новый реформированный суд надеюсь будет, иначе Украина никогда не выберется из этого болота.
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26.11.2020 17:26 Ответить
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3316 А откуда ему взяться? Ну, вот петя 5 лет исполнял. Теперь этот. Не будет тут никакого суда.
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26.11.2020 17:30 Ответить
Никогда не говори никогда.
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26.11.2020 17:32 Ответить
Яиц нет, за шею...
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26.11.2020 17:16 Ответить
очернить черняева, которого выбрала чернь...
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26.11.2020 17:11 Ответить
Не при этой власти, а потом да, обязательно. Ладно с вагнеровцами, вы про свой "опрос" расскажите, что там с будапештским меморандумом, и СЭЗ на бамбасе, когда уже?
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26.11.2020 17:12 Ответить
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована / Четыреждыуклонисту -главнокомандующему это не понравится: "Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера/ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г .
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26.11.2020 17:14 Ответить
Всі знають, що це Єрмак. Він навіть найняв суперексперта Арестовича, щоб той допоміг зачистити наслідки її провалу і створити інформдиверсію проти Ар"єва, Бутусова та інших, що ті буцім-то працюють на росію. Спецслужби західних партнерів в курсі усіх справ, вони вже пояснили Бубочці на зустрічі з МІ-6, що все бачать і знають. Колись всі мають понести покарання за державну зраду.
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26.11.2020 17:16 Ответить
суперексперта Арестовича История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 6196 надеюсь это стеб История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 656
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26.11.2020 17:17 Ответить
Сьогодні Арестович забанив мене на ФБ за "незручні питання". )))
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26.11.2020 17:20 Ответить
Якщо запитання в дусі а-ля Порошенка то звичайно що забанив.
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26.11.2020 17:22 Ответить
Він розмістив діаграму з результатами виборів, а я запитав його чому не котиків, як всі нормальні дівчата? История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 61
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26.11.2020 17:25 Ответить
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 403
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26.11.2020 17:26 Ответить
ЕксперД Арестович не хоче чути іншої думки. Це ще раз показує який він експерт.
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26.11.2020 17:30 Ответить
Арестович ще недавно був порохоботом,як вилікувався-чудо,це не так просто
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26.11.2020 17:34 Ответить
таких експертів як Арестович в Україні 73% История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9067
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26.11.2020 17:37 Ответить
Він не вилікувався, він захворів зебілізмом або в Арестовичі перемогла Люся - тобто актор потягнувя до рідного жанру.
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26.11.2020 17:39 Ответить
от ссыкло
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26.11.2020 17:26 Ответить
и это еще инаугурации Байдена не было,а зеленые твари уже переобуваются))
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26.11.2020 17:32 Ответить
Оно и понятно не хотят повторить ужасную судьбу Каддафи и Саддама Хусейна
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26.11.2020 17:40 Ответить
Сразу после раследования Майдана займутся и этим делом. Не спешите, дел еще на два с лишним века.
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26.11.2020 19:39 Ответить
Еще один "предатель" фракции!!!!
На выход этого врага политики партии!!!!
Арахамия же сказал = ни Ермака ни вагнер расследовать не дам!!!
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27.11.2020 16:46 Ответить
 
 