История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев

Во фракции монобольшинства считают, что история со спецоперацией по "вагнеровцам" должна быть детально расследована.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью рассказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

"Что касается моей лично позиции по вагнеровцам. Эта история должна быть детально расследована. Я, в том числе, и за создание ВСК. Потому что это - очень резонансный вопрос", - подчеркнул нардеп.

По словам Чернева, если в Офисе Президента" есть кроты, которые позволили слить эту информацию, то это вопрос национальной безопасности".

"И тут нужно открыто провести расследование, и виновные должны понести наказание. Любые подозрения действительно очерняют нас в глазах наших партнеров. Поэтому расследование необходимо", - добавил парламентарий.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке

Читайте полное интервью с нардепом "Слуги народа" Егором Черневым здесь.

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