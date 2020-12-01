Ярославский призвал Зеленского, КМУ и ВРУ спасти Украину от международного арбитража на $ 3,5 млрд по "Мотор Сичи"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" однозначно настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения ущерба в размере $3,5 млрд.
Об этом говорится в официальном открытом обращении владельца и президента группы DCH Александра Ярославского к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций ВРУ.
В тексте этого документа Александр Ярославский заявляет: "Залог процветания Украины в современном мире технологической революции – сохранение и развитие промышленности и, прежде всего, высокотехнологического машиностроения. В то же время в реальной жизни мы, к сожалению, наблюдаем процессы, которые противоречат этому стратегическому вектору обеспечения глобальной конкурентоспособности украинской экономики.
Уже почти три месяца прошло с тех пор, как китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора на 3,5 млрд $. с государством Украина. В мировой практике, как правило, именно такой срок отводится для доарбитражного урегулирования ситуации, которое в данном случае так и не состоялось.
Соответственно, китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ", и в их числе наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже. В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти, нарушающих двустороннее украинско-китайское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле.
Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности так посчитает и международный арбитражный суд.
Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме.
Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас.
ПАО "Мотор Січ" – одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов – сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее.
"Мотор Сiч" и украинское авиастроение в целом заслуживают лучшей участи, чем медленная смерть из-за дефицита инвестиционных ресурсов и технологической деградации.
У вас как исторических деятелей, которым украинский народ доверил рычаги государственного управления, есть шанс прекратить эскалацию конфликтной ситуации и принять знаковое и дальновидное решение – положить конец нарушению прав китайских инвесторов ПАО "Мотор Cіч". И чем быстрее это будет сделано, тем лучше для Украины, Запорожского региона и многотысячного коллектива предприятия.
Если у кого-то из-за недостатка информации есть какие-то опасения в отношении соответствия коммерческой сделки частных юридических лиц национальным интересам Украины, то группа DCH, приобретя 25% +1 акцию ПАО "Мотор Січ", является гарантом соблюдения этих интересов. В инвестиционном портфеле DCH достаточно примеров успешного антикризисного управления, когда финансовые вливания и эффективный менеджмент возвращали промышленные предприятия к жизни, чтобы быть уверенными в успехе и на этот раз.
Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу Вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Січ", пока еще не поздно".
Пожалуйста, подождите...
Хоча я би просто порушив справу по шахрайству, визнав китайців потерпілими, а "продавця" шахраєм. А поки її розслідували би, усі ці міжнародні суди води би напились...
"Я за Зеленского во втором туре выборов голосовал ибо считал и считаю до сих пор Порошенко еще худшей кандидатурой на место президента. Как показала практика, надежды на Зеленского тоже себя не оправдали."
Ахахаха! За зеленого! Та ще й щось там собі вважав! АХахахахах! Зебобік намагається створити уявлення, що земаса про щось думала, коли обирала клоуна-наркомана на посаду президента! АХахахахахах! І надії були! Бог ти мій. Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. В епоху інтернету, коли можна нескінченно розвиватись, нас оточують імбіцили та дауни, та ще й такій кількості 73%
и китайцзы с Ярославским пойдут лесом.. а Япославский окажется крепко должным китайским инвесторам, за то что взял много миллионов "напорешать" и не чего не вышло..
каким то вопросам безопасности технологий.
То какие претензии Ярославского и китайцев к государству Украина ?
Варягов звать пора. Переплутав з печенегами.
Вот не пойму, чем нам осталось гордится? А ну да, ми пісні гарно співаем.
Едва и у Китая есть какие то планы по сотрудничеству с РФ. Им самим нужны технологии. Но не более. Лучше не тешьте себя мечтами что китайцы модернизируют завод и будут делать на нём двигатели для своего рынка. Они так не работают.
Для США Моторсич - опасен, поскольку обладает технологиями, которые не должны попадать к противникам и конкурентам США. Они его спасать и что то вкладывать уж точно не станут. Скорее поспособствуют тому чтоб окончательно развалился.
Утирки рукожопі самі нічого ні сконструювати, ні зробити НЕ МОЖУТЬ, та й не могли ніколи, а пихи на три Галактики вистачить, у..їбні 3.14здоголові.
А вот замена ТВ117 - Вк - 2500 - в 19 году было сделано 153 новых вертолёта с такими двигателями. А двигателей было произведено около 400 (по 2 на вертолёт). Так что в 19 году украинские двигатели ТВ 117, были УЖЕ особо не нужны (разве что на замену по ремонту). Конечно бывали годы когда РФ производила и по 300 вертолётов (и тогда бы своих двигателей не хватило, и пришлось бы покупать у Украины). Ну так 5 лет назад Россия двигатели вообще не могла производить самостоятельно, задача нарастить до 800 - выглядит гораздо менее сложно.
Ні фі...а собі ...
Усе китайцям ...