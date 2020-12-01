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Новости Политика Украины
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арбитраж (185) ВР (28734) Кабмин (13803) Китай (2405) Мотор_Січ (122) Ярославский (182)

Ярославский призвал Зеленского, КМУ и ВРУ спасти Украину от международного арбитража на $ 3,5 млрд по "Мотор Сичи"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ярославский призвал Зеленского, КМУ и ВРУ спасти Украину от международного арбитража на $ 3,5 млрд по

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" однозначно настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения ущерба в размере $3,5 млрд.

Об этом говорится в официальном открытом обращении владельца и президента группы DCH Александра Ярославского к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций ВРУ.

В тексте этого документа Александр Ярославский заявляет: "Залог процветания Украины в современном мире технологической революции – сохранение и развитие промышленности и, прежде всего, высокотехнологического машиностроения. В то же время в реальной жизни мы, к сожалению, наблюдаем процессы, которые противоречат этому стратегическому вектору обеспечения глобальной конкурентоспособности украинской экономики.

Уже почти три месяца прошло с тех пор, как китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора на 3,5 млрд $. с государством Украина. В мировой практике, как правило, именно такой срок отводится для доарбитражного урегулирования ситуации, которое в данном случае так и не состоялось.

Соответственно, китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ", и в их числе наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже. В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти, нарушающих двустороннее украинско-китайское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле.

Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности так посчитает и международный арбитражный суд.

Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме.

Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас.

ПАО "Мотор Січ" – одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов – сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее.

"Мотор Сiч" и украинское авиастроение в целом заслуживают лучшей участи, чем медленная смерть из-за дефицита инвестиционных ресурсов и технологической деградации.

У вас как исторических деятелей, которым украинский народ доверил рычаги государственного управления, есть шанс прекратить эскалацию конфликтной ситуации и принять знаковое и дальновидное решение – положить конец нарушению прав китайских инвесторов ПАО "Мотор Cіч". И чем быстрее это будет сделано, тем лучше для Украины, Запорожского региона и многотысячного коллектива предприятия.

Если у кого-то из-за недостатка информации есть какие-то опасения в отношении соответствия коммерческой сделки частных юридических лиц национальным интересам Украины, то группа DCH, приобретя 25% +1 акцию ПАО "Мотор Січ", является гарантом соблюдения этих интересов. В инвестиционном портфеле DCH достаточно примеров успешного антикризисного управления, когда финансовые вливания и эффективный менеджмент возвращали промышленные предприятия к жизни, чтобы быть уверенными в успехе и на этот раз.

Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу Вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Січ", пока еще не поздно".

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+15
а чому не Богуслаєва з синочком?
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26.11.2020 16:57
+10
Один баран у сусідній гілці написав:
"Я за Зеленского во втором туре выборов голосовал ибо считал и считаю до сих пор Порошенко еще худшей кандидатурой на место президента. Как показала практика, надежды на Зеленского тоже себя не оправдали."
Ахахаха! За зеленого! Та ще й щось там собі вважав! АХахахахах! Зебобік намагається створити уявлення, що земаса про щось думала, коли обирала клоуна-наркомана на посаду президента! АХахахахахах! І надії були! Бог ти мій. Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. В епоху інтернету, коли можна нескінченно розвиватись, нас оточують імбіцили та дауни, та ще й такій кількості 73%
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26.11.2020 17:07
+7
А я пропоную посадити Ярославського.
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26.11.2020 16:55
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А я пропоную посадити Ярославського.
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26.11.2020 16:55 Ответить
а чому не Богуслаєва з синочком?
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26.11.2020 16:57 Ответить
Час вже цьому досвідченому господарнику баланду сьорбати !!)))
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26.11.2020 16:59 Ответить
мало того що роздерибанив унікальне підприємство ще й підставив Україну при Порошенко було +3 млрд при зеленому довбні -3.5 млрдів "совпадєніє"? ці косоокі мудаки вивели той ******вірус щоб зруйнувати світову економіку саме вони стоять за бункерним пацюком.
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26.11.2020 17:16 Ответить
і їх теж, а острів можна віддати китайозам в рахунок компенсації, їи вистачить. чи макарошки не продали? не слідкував за цією фігнею.
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26.11.2020 22:26 Ответить
обоснуй
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26.11.2020 19:16 Ответить
Це ніяка не інвестиція, а диверсія проти країни. Усі причетні мають сидіти, а потім ми подивимося на їх арбітражі, коли буде зафіксовано склад злочину. Які нах.р 3,5 лярда? Куди і у що китайці їх вклали??? Там скоріше за усе взагалі віртуальні гроші ходили...
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26.11.2020 20:49 Ответить
НУ це ж не Ярославський продав Мотор Січ, а взагалі чув що з футбольною командою України зробили? Ноги витерли! Вважаєш в міжнародному арбітражу буде інакше? В тих "лярдах" вже гарні відкати заклали
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26.11.2020 22:26 Ответить
Угу, ось так, без інтересу він буде подібне радити... подивимося. Це тема США, тому в трибунал ми підемо із Вашингтоном за спиною, проти підставних китайців із Кремлем на пару.
Хоча я би просто порушив справу по шахрайству, визнав китайців потерпілими, а "продавця" шахраєм. А поки її розслідували би, усі ці міжнародні суди води би напились...
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27.11.2020 12:19 Ответить
А сам уже сидиш?
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26.11.2020 20:56 Ответить
А тебе кацап то .бе?
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26.11.2020 21:05 Ответить
Справа в тому що відродження економіки України не входить в плани зеленої влади !!!)))
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26.11.2020 16:58 Ответить
Когда-то зеленский со сцены предлагал объявить кому-то войну, а затем сразу сдаться. Так вот, время пришло.
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26.11.2020 17:01 Ответить
Дайте же возможность Ярославскому заработать, не все же время Бене...
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26.11.2020 17:07 Ответить
Один баран у сусідній гілці написав:
"Я за Зеленского во втором туре выборов голосовал ибо считал и считаю до сих пор Порошенко еще худшей кандидатурой на место президента. Как показала практика, надежды на Зеленского тоже себя не оправдали."
Ахахаха! За зеленого! Та ще й щось там собі вважав! АХахахахах! Зебобік намагається створити уявлення, що земаса про щось думала, коли обирала клоуна-наркомана на посаду президента! АХахахахахах! І надії були! Бог ти мій. Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. В епоху інтернету, коли можна нескінченно розвиватись, нас оточують імбіцили та дауни, та ще й такій кількості 73%
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26.11.2020 17:07 Ответить
Я так же у партнеров спрашиваю- за кого отдал. ? Ответ примерно аналогичный. Да дауны и имбицилы - существуют, бараны, 73%. И говорю это в глаза - не боясь испортить отношения . Бараны...
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26.11.2020 17:17 Ответить
Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. -- надо понимать , что это гены . В Украине оказалось украинцев только 25 % , 73% это малороссы с московии .
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26.11.2020 17:31 Ответить
яким чином це стосується цієї новини?
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26.11.2020 19:17 Ответить
нужно написать жалобку в наш Конституционный суд и признать антиконституционным Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. ..
и китайцзы с Ярославским пойдут лесом.. а Япославский окажется крепко должным китайским инвесторам, за то что взял много миллионов "напорешать" и не чего не вышло..
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26.11.2020 17:12 Ответить
а зеленскому похер, его кремль посадил в кресло преЗЕдента чтобы уничтожить Украину
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26.11.2020 17:12 Ответить
Фантастика! Но такая, блин, правдоподобная!!!
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26.11.2020 19:49 Ответить
А нахєра це підприємство взагалі продавати? А якщо вже і вирішили продати,то продайте американцям,чи німцям. Гірше не буде.
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26.11.2020 17:14 Ответить
Никому кроме китайцев он не нужен. А Америка не позволит продать китайцам. Это патовая ситуация. Завод придется ликвидировать.
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26.11.2020 17:43 Ответить
Ну вам там,звісно,видніше.Тільки от я не розумію,коли продамо китайцям, то де будемо брати двигуни для власних літаків та гелікоптерів?
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26.11.2020 18:05 Ответить
Не волнуйтесь. Украина не сможет продать китайцам. Завод уже можно закрывать. Главное обхитрить китайцев так, чтобы не платить компенсации. Западные партнеры должны помочь.
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26.11.2020 18:13 Ответить
Камела Харіс ??
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26.11.2020 19:27 Ответить
кацапа, тобі Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 5853
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26.11.2020 22:29 Ответить
прибарахлиться можно. внукам хватит(с) Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 8028
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26.11.2020 17:44 Ответить
А Ярославский в курсе что акции китайцев заблокированы судом? Думаю что осведомлен, также как и о том что это американцы были инициаторами чтобы сбу акции стопорнула по

каким то вопросам безопасности технологий.
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26.11.2020 17:26 Ответить
А кто вообще продал мотор сич китайцем ? Государство ?
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26.11.2020 17:28 Ответить
Богуслаев продал (кто только ему подарил это предприятие - непонятно), потому что ему запретили продукцию продавать расее.
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26.11.2020 17:34 Ответить
Он имел право продавать , что принадлежит народу Украины ? Он же не построил это завод ?
То какие претензии Ярославского и китайцев к государству Украина ?
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26.11.2020 18:13 Ответить
Он имел право продать, потому что владел пакетом акций. Только вопрос, кто ему позволил завладеть контрольным пакетом акций стратегического предприятия? Антимонопольный комитет все эти годы зря получал зарплату, откаты и взятки.
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26.11.2020 18:20 Ответить
И я про это , как он получил заводик , который строил вес народ ?
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26.11.2020 18:33 Ответить
Пізно пити боржомі ...
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26.11.2020 19:28 Ответить
У нас тысячи заводов, которые строил весь народ, получили мутные личности. Ничего удивительного.
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26.11.2020 19:31 Ответить
Китайцы так инвестируют, что украинцы будут на Мотор Сичи делать авиационные двигатели и снабжать ими паРашу, которая сейчас испытывает нехватку этих двигателей для своих военных самолётов и вертолётов!!!
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26.11.2020 17:32 Ответить
китайчатина хотіла перевезти все виробництво до себе і продавати двигуни кацапам
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26.11.2020 22:31 Ответить
Ха-ха 3 раза. Комунистическое ворье времен Кучмы завело страну в пропасть. Продали разворовали все что можно и не можно. Еще много поколений уераинцев будет это дерьмо разгребать. Даже такое предприятие как Моторсич, сумели в частные руки передать. Красавцы. Пора печенегов звать. Опять. Украинцы не способны не воровать и приумножать.Спираль мля.
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26.11.2020 17:36 Ответить
І де там, власне, у цьому крадійстві українці? Богуслаєв кацап, Ярославський жид, взагалі крали 20 відсотків кацапи і 80% жиди, українцям не дісталось НІ-ЧО-ГО. Реприватизація аж проситься до впровадження, бо доки не повернемо власність українцям, нас будуть грабувати і далі.
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26.11.2020 17:52 Ответить
Назвіть хоть одну державну компанію у США, яка щось путнє виробляє. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 2765
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26.11.2020 19:30 Ответить
Де там власне українці? А Вы думаете в цепочке безудержного воровства и оформления , стояли одни марсиане? Пришли два человека и вот так переписали на себя стратегически важный завод?
Варягов звать пора. Переплутав з печенегами.
Вот не пойму, чем нам осталось гордится? А ну да, ми пісні гарно співаем.
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26.11.2020 20:45 Ответить
Назвіть хоть одну державну компанію у США, яка щось путнє виробляє. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 5074
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26.11.2020 19:30 Ответить
богусраєв за свої побудував?
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26.11.2020 22:32 Ответить
Кажуть, що в основі більшості великих капіталів лежить крадійство, або кримінальний злочин. Але це не відміняє моє питання: Назвіть хоть одну державну компанію у США, яка щось путнє виробляє.
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27.11.2020 14:07 Ответить
той сраєв, не побудував, і успішним підприємство не зробив, тому питання трохи недоречне.
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27.11.2020 14:45 Ответить
Таке відчуття, що півтори роки тому країна перетворилась на знімальний майданчик реаліті-шоу жахів. Такого дикого, жорстоко, кривавого. Так і хочеться вимкнути телевізор. Звіздець повний, всюди і у всьому...
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26.11.2020 17:48 Ответить
Да хрен там пока суд будет те кто у власти уже уедят куда то а платить будет народ Украины с налогов
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26.11.2020 17:49 Ответить
Багато гасел, замало конкретики. "Китайський інвестор" - приблизно дорівнює російський. Треба розібратись и не здіймати галасу.
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26.11.2020 17:50 Ответить
та вже давно розібрались, китайчатина хотіла виробництво до себе перенести, вже навіть почали будувати цехи, а двигуни кацапні продавати.
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26.11.2020 22:34 Ответить
А давайте спитаємо олігарха-крадія Ярославського, що отримав властіть від кучманоїдної "прихватизації" задарма, який у нього в цій справі особистий інтерес? Бо так піклується про китайців, так бідкається, але ж не альтруїст точно.
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26.11.2020 17:54 Ответить
Инвестор Китай - нужно посоветоваться с партнёрами!
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26.11.2020 17:54 Ответить
пошел этот Ярик в жопу. Китайцам МоторСич нужна чтобы поставлять двигатели русне, так как они так и не импортозаместились. Американцы резонно предложили заблокировать сделку, в противном случае под вопросом окажется ежегодная военная субвенция Украине от США, что логично ибо зачем помогать деньгами тому, кто сам себе не хочет помогать, продавая двигатели своему же врагу
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26.11.2020 17:58 Ответить
Двигатели России прекрасно продаёт и сама Украина (без помощи китайцев). Правда России их надо всё меньше, поскольку быстро наращивается производство собственных (пройдёт не более 3 - 5 лет - и РФ они станут от Украины вообще не нужны).

Едва и у Китая есть какие то планы по сотрудничеству с РФ. Им самим нужны технологии. Но не более. Лучше не тешьте себя мечтами что китайцы модернизируют завод и будут делать на нём двигатели для своего рынка. Они так не работают.

Для США Моторсич - опасен, поскольку обладает технологиями, которые не должны попадать к противникам и конкурентам США. Они его спасать и что то вкладывать уж точно не станут. Скорее поспособствуют тому чтоб окончательно развалился.
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26.11.2020 18:48 Ответить
я про эти 3-5 лет слышу уже лет 15)) в итоге не придумали ничего лучше кроме как захватить Снежное и выпилить оттуда полностью завод по производству лопастей. Я уверен что рано или поздно мы перестанем быть нужны российскому говнострою, но только лишь по причине того, что русские деградируют настолько, что не смогут производить даже отвертки для отверточной сборки китайского говна
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26.11.2020 19:36 Ответить
сруцкіє - ані такіє . У ніх врємя тєчьот медлєнєє сагласно уравнєнію Лоренца. ***...ді утирочні, ще й щось вякають.
Утирки рукожопі самі нічого ні сконструювати, ні зробити НЕ МОЖУТЬ, та й не могли ніколи, а пихи на три Галактики вистачить, у..їбні 3.14здоголові.
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26.11.2020 20:02 Ответить
Нет, если придраться - и в правду не скопируем всё, никогда. Потому как двигатели для Ми 26 - не стали даже пытаться копировать. Их надо слишком мало чтоб тратить на копирование пару млрд $, да к тому же Украина сама их продаёт.

А вот замена ТВ117 - Вк - 2500 - в 19 году было сделано 153 новых вертолёта с такими двигателями. А двигателей было произведено около 400 (по 2 на вертолёт). Так что в 19 году украинские двигатели ТВ 117, были УЖЕ особо не нужны (разве что на замену по ремонту). Конечно бывали годы когда РФ производила и по 300 вертолётов (и тогда бы своих двигателей не хватило, и пришлось бы покупать у Украины). Ну так 5 лет назад Россия двигатели вообще не могла производить самостоятельно, задача нарастить до 800 - выглядит гораздо менее сложно. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 9385
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26.11.2020 20:08 Ответить
бугага, нарасчіваїт праізвацтва, хто - жопорука кацапня?
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26.11.2020 22:35 Ответить
долги отдают только трУсы
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26.11.2020 18:31 Ответить
Звоните Ленке Зеркаль, придурки!
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26.11.2020 18:46 Ответить
3,5 млрд х 27 = 94,5 млрд грн з бюджета ...
Ні фі...а собі ...
Усе китайцям ... Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 786
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26.11.2020 19:36 Ответить
Думаю, китайцы и Ярославский таки получат завод. Но он просуществует недолго. Китайцам нужно просто вывезти технологии. И адью. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 128
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26.11.2020 19:39 Ответить
Це він, типу залякує, щоб йому дозволили купити. Але замінити богуслаєва жидом ярославським, то змінити шило на мило. Обоє - рябоє.
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26.11.2020 19:54 Ответить
Украина в жопе, а Богуслаев - на своём островке.
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27.11.2020 10:54 Ответить
 
 