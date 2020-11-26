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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией Конституционный кризис
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коррупция (8390) Чернев (86)

Цель конституционного кризиса - развернуть Украину от западного мира к России, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Цель конституционного кризиса - развернуть Украину от западного мира к России, -

Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, что в НАТО, МВФ и Евросоюзе ожидают, что борьба с коррупцией в Украине продолжится.

Об этом нардеп заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Ранее Чернев писал, что происходящее в КС и вокруг него - это "антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов из ОПЗЖ".

"Абсолютно четкая цель: развернуть Украину от западного мира к России. На самом деле в, ЕС, НАТО, МВФ - основных организациях, с которыми мы хотим сотрудничать и сотрудничаем, - один из первейших пунктов - это борьба с коррупцией. Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Дальнейшего взаимодействия с этими институциями не будет", - сказал парламентарий.

"Мятежники это прекрасно понимают. И они очень красиво зашли с самого верха. Не боролись на уровне Кабинета Министров или Верховной Рады, сбивая законы. Там же много людей, нужно убедить 226 человек! А здесь - всего-навсего 15 судей, из которых нужно получить большинство. Вот поэтому они пошли путем дискредитации. Их основная цель - дискредитация нас перед Западом", - подчеркнул Чернев.

Полный текс интервью "слуги народа" Чернева для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
ГЛАВНЫЕ МЯТЕЖНИКИ
Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Мятежники это прекрасно понимают, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3469
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26.11.2020 17:40
+8
Какие мятежники?!
Это - видимая часть зЕлёных человечков *****!!! И то далеко не все, из видимых...
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26.11.2020 18:30
+7
А Зебіли більше всіх кричали, що Порошенко деребанить все з олігархами, а виходить, що при ньому вони сиділи як миші під віником і закони були зроблені правильні, і в правильному напрямку рухалися. То що Зебіли, ваш Вован не тільки малорос, а ще і барига, мародер "русскомирець".
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26.11.2020 18:43
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СПІСАК МЯТЄЖНІКОВ ! В СТУДІЮ ПЛІІІЗ!
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26.11.2020 17:36 Ответить
ГЛАВНЫЕ МЯТЕЖНИКИ
Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Мятежники это прекрасно понимают, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3469
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26.11.2020 17:40 Ответить
це лише папіньки - список слуг треба у владі Єрмака з вовою.
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26.11.2020 17:46 Ответить
хитрый татарин не мятежник ) Он и вашим и нашим ...)
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26.11.2020 17:50 Ответить
Какие мятежники?!
Это - видимая часть зЕлёных человечков *****!!! И то далеко не все, из видимых...
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26.11.2020 18:30 Ответить
Три богатыря
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26.11.2020 18:39 Ответить
Мета конституційної кризи - розвернути Україну від західного світу до Росії, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2298
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26.11.2020 18:42 Ответить
А Зебіли більше всіх кричали, що Порошенко деребанить все з олігархами, а виходить, що при ньому вони сиділи як миші під віником і закони були зроблені правильні, і в правильному напрямку рухалися. То що Зебіли, ваш Вован не тільки малорос, а ще і барига, мародер "русскомирець".
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26.11.2020 18:43 Ответить
То одних выбираем, то других, а всё яиц не хватает на "мятежников"...
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26.11.2020 17:40 Ответить
А у нас была борьба с коррупцией? Что-то не видели.
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26.11.2020 17:43 Ответить
У нас вечная борьба борьба с коррупцией, кстати довольно успешная!!!
Фамилии главных коррупционеров каждые 5 лет меняются! За маленьким исключением (кучма)...
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26.11.2020 18:44 Ответить
Просто удивительно,как много сегодня Чернова
К дождю или к снегу?
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26.11.2020 17:44 Ответить
Мятежники зелёной плесени - это красная плесень?
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26.11.2020 17:45 Ответить
"Их основная цель - дискредитация нас перед Западом". Зебильё- с вашей дискредитацией никто уже лучше вас самих не справится. Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Мятежники это прекрасно понимают, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1610
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26.11.2020 17:45 Ответить
Аякже. Саме тому зелена монобільшість блокує прийняття закону Разумкова,(що міг перетворити той балаган в пшик за пару діб).
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26.11.2020 18:00 Ответить
Ну кто бы в этом сомневался , что это действо спрямовано на отрыв Украины от курса в ЕС и НАТО. и вы знаете - часть задумки таки удалась! денег мвф, благодаря мудрой политике нашего гарантика, в ближайшем будущем не предвидятся... в минске путлер на нашего главнокомандувача большой и толстый йух положил, судьи рады - сытые у них .бала, опзж торжествует и безнаказанно проводит митинги у посольства Штатов, коронвирус свирепствует, коек, лекарств и кислорода в больничках нету, ерамак и мендель расказывают о растущем влиянии в мире царька Украины зельца -1, растут зарплаты и пенсии у пересичных громадян, радуються жители луганды, гибнут солдаты в АТО (перемирие!!!) все хорошо прекрасная маркиза ...!!!!!
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26.11.2020 18:24 Ответить
Так это и ваша цель, не шифруйся, зелёная морда...
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26.11.2020 18:28 Ответить
Це мета зеленської влади, а кризис - інструменнт, який вами ж створений...
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26.11.2020 18:35 Ответить
Беня рулить, йому страшно йти до Європи, бо там нічого вкрасти, там все прозоро. А ще можуть порушити справу і видати американцям. Виходить тільки мутити і переховуватися то тут, то в Ізраїлі, можна і на паршію, там свої. Разом із собою тягне сорокамільйонний народ, правда народу тут 25%, остальне нарід гнилої ковбаси.
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26.11.2020 18:46 Ответить
Верховна Рада минулого скликання це вирішила і прийняла відповідні закони конституційною більшістю.
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26.11.2020 19:08 Ответить
Прозрів чи що? Чи пряник відібрали?
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26.11.2020 19:25 Ответить
Ніби і адекватний зелебобік,але довіри до них у мене немає,абсолютно!
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26.11.2020 19:34 Ответить
Ніби і адекватний зелебобік,але довіри до них у мене немає,абсолютно!
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26.11.2020 19:38 Ответить
Повернути від заходу,до смердючої росії.
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26.11.2020 19:44 Ответить
Давай, давай. Разворачивай сторону врага...
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26.11.2020 20:26 Ответить
47 депутатов опзж.
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26.11.2020 20:57 Ответить
 
 