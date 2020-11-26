Цель конституционного кризиса - развернуть Украину от западного мира к России, - "слуга народа" Чернев

Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, что в НАТО, МВФ и Евросоюзе ожидают, что борьба с коррупцией в Украине продолжится.

Об этом нардеп заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Ранее Чернев писал, что происходящее в КС и вокруг него - это "антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов из ОПЗЖ".

"Абсолютно четкая цель: развернуть Украину от западного мира к России. На самом деле в, ЕС, НАТО, МВФ - основных организациях, с которыми мы хотим сотрудничать и сотрудничаем, - один из первейших пунктов - это борьба с коррупцией. Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Дальнейшего взаимодействия с этими институциями не будет", - сказал парламентарий.

"Мятежники это прекрасно понимают. И они очень красиво зашли с самого верха. Не боролись на уровне Кабинета Министров или Верховной Рады, сбивая законы. Там же много людей, нужно убедить 226 человек! А здесь - всего-навсего 15 судей, из которых нужно получить большинство. Вот поэтому они пошли путем дискредитации. Их основная цель - дискредитация нас перед Западом", - подчеркнул Чернев.

Полный текс интервью "слуги народа" Чернева для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в е-декларациях, - "слуга народа" Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение"