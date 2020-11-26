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Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах:

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко признал, что власти упустили решение проблемы с обеспечением больниц для инфицированных коронавирусом кислородом.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я согласен, что это проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится", – сказал Тимошенко.

Замглавы ОП считает, что за ситуацию с кислородом в ответе как центральные, так и местные власти.

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"Это солидарная ответственность. Потому что Минздрав ответственен за борьбу с коронавирусом, но в связи с тем, что у нас идет децентрализация (а она предусматривает ответственность на местах), – [появляется] двоевластие. К чему в итоге это приводит? Нет ответственного, того, кто один отвечает за весь процесс. Именно в этом была вся проблема. Поэтому совместно с Минздравом начали все это соединять воедино. Я занимаюсь региональной политикой теперь, Минздрав централизованно отвечает за борьбу с коронавирусом, мы соединили все это воедино и начали "пушить" эту тему и быстро производить закупку и установку кислородных станций", – сказал Тимошенко.

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Он допустил, что из-за этой проблемы могут быть сделаны кадровые перестановки.

"Я думаю, что будут сделаны выводы. Не могу назвать фамилии [ответственных], потому что не я принимаю эти решения по итогу. Это решение президента, Кабинета Министров и других структур, которые могут быть причастны к тому, что летом мы это не сделали", – ответил Тимошенко.

Замглавы ОП утверждает, что каждый день в Украине прибавляется от 3 тыс. коек с кислородом.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Вы много проблем пропустили. Еще больше создали.
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26.11.2020 17:13
+14
Зебіли, саме завдяки вашому вибору...
Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 4167
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26.11.2020 17:16
+11
Имеют право на ошибку, знаем...
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26.11.2020 17:14
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Вы много проблем пропустили. Еще больше создали.
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26.11.2020 17:13 Ответить
Если преЗЕдент ЛОХ-ДАУН чего ожидать?
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26.11.2020 19:48 Ответить
Продавцы воздуха. Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 3926
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26.11.2020 17:14 Ответить
Имеют право на ошибку, знаем...
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26.11.2020 17:14 Ответить
пусть валят все на Пороха, это он виноватый - зэбилы проглотят. Здоровья порохоботам!
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26.11.2020 17:31 Ответить
Зебіли, саме завдяки вашому вибору...
Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 4167
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26.11.2020 17:16 Ответить
Хороша табличка буде на могилі Злиденського. Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 2155
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26.11.2020 17:22 Ответить
или какая разница
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26.11.2020 17:32 Ответить
При Сталине вы бы рассказывали это расстрельной команде. Но слава Богу Сталин сдох.
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26.11.2020 17:16 Ответить
ну тупые
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26.11.2020 17:17 Ответить
У кого-то есть приличные слова на это покаяние пацанов?
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26.11.2020 17:18 Ответить
в углу пусть еще постоять - а соль из-под колен можно убрать .
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26.11.2020 17:19 Ответить
и насыпать кукурузы
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26.11.2020 17:21 Ответить
Так ще ж вчора казали, що все чікі-пікі і з киснем, і з ліжками. То що сталося за добу? Вже не можна приховати реальність?
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26.11.2020 17:18 Ответить
Кирилл, вы просрали все, что можно и облажались везде, где можно.
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26.11.2020 17:20 Ответить
Северодонецкий "Азот" начал поставку медицинского кислорода
На нашем Азоте наладили выпуск медицинского кислорода
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26.11.2020 17:20 Ответить
Запорожсталь всегда поставлял кислород в больницы бесплатно
ШО, теперь Ахметов не даёт кислород ?
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26.11.2020 18:37 Ответить
А я тут при чем?
Азот - это фирташ
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26.11.2020 19:52 Ответить
пропустили ,мля...о вашем уровне говорит вот это

Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 6871
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26.11.2020 17:20 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 9776
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26.11.2020 17:21 Ответить
брехня. он нюхает.
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26.11.2020 17:27 Ответить
Бо може собі дозволити.)
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26.11.2020 17:41 Ответить
это не стеб? 🤣
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26.11.2020 17:22 Ответить
може и стебутся над мудрым наридом...но аккаунт оповский
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26.11.2020 17:28 Ответить
Но самое худшее это то, что вы брехуны и понтовики без мозгов.
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26.11.2020 17:21 Ответить
Ребята пришли к власти, не понимают куда попали, только учаться, как на кошках, хотя в реальности - люди
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26.11.2020 17:22 Ответить
Если бы и учились на кошках-собачках пиару то еще пол-беды ...
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26.11.2020 17:24 Ответить
Ребята? Ребята в песочнице играются. Здесь же наглые и циничные земрази.
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26.11.2020 18:06 Ответить
Как вы Зеленского на президентство пропустили? Вот то проблема из проблем...
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26.11.2020 17:24 Ответить
А вы?
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26.11.2020 18:06 Ответить
Зебилы-ковидники, enjoy! Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 1091
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26.11.2020 17:24 Ответить
а пополнить свой банковский счет в офшоре на вэлыкому крадивныцтви не пропустили?
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26.11.2020 17:26 Ответить
Нічого собі.'' Мають право'' і на таку помилку, що приводить до смертей? Українці все стерплять?
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26.11.2020 17:32 Ответить
Кирилл, ну ты нашел ресурс нашей страны, где размещены все принятые законодательные акты, в том числе тот, в котором выделяется 31 млрд. грн. на дороги из ковидного фонда?
Помнишь ты заявлял, что из фонда ни коп. на дороги не пошло?
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26.11.2020 17:33 Ответить
Прапустілі,патамушта клоуни. І дебіли... Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 1468
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26.11.2020 17:39 Ответить
Внезапно))
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26.11.2020 17:42 Ответить
Хто такі "МИ", і яке офісу *********** діло до справи з компетенції Кабміну? Зеленський знову лізе свинячим рилом не в свою справу? Точно як Порошенко, і вже точно немає жодної різниці.
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26.11.2020 17:58 Ответить
ты сам чьих будешь? Бахини?
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26.11.2020 18:08 Ответить
я правильно понимаю... вы имеете права на еще одну ошибку?
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26.11.2020 18:01 Ответить
"Извините , тётёнка учительница , я больше так не буду" !!!

Децццкый сад вторая чётверть .

Это ошибка === жизни тысячей украинцев .
Молодёжь задыхающаяся по больницам без кислорода -- ваше ссуки , преступление .

Засуньте ваши "дороги" глубоко се в анус , сссуки "новообличные" !

"Тренеруйтесь на кошках" , если ещё защитники фауны вас в клочья не роздерут !
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26.11.2020 18:05 Ответить
Зараз пердяча мавпа випустить позитивний відосік про те, що кисень є скрізь, особливо в хвойних лісвх.
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26.11.2020 18:26 Ответить
выпишите ему премию...тысяч так 100...(возьмите из того же безразмерного коронавирусного фонда.. из денег предназначенных именно на кислород.....не на асфальт.....не перепутайте!!!)
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26.11.2020 18:26 Ответить
Бо коли Порошенко лагодив апарати ШВЛ по всій країні, клоуни займались розкраданням бюджету.
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26.11.2020 18:28 Ответить
Аваков в апреле возил врачей в Италию на несколько недель
НЕУЖЕЛИ вернувшись , врачи не объяснили власти про кислород ?

- или их не слышали ?

- или они не были в больницах ?
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26.11.2020 18:33 Ответить
То есть ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА потрачены зря- налогоплательщики задыхаются без кислорода
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26.11.2020 18:34 Ответить
Ага...
Децентралізація винувата...
Тобто знову Порошенко...
Не недолуга зелена плісніва, яка дев'ять місяців грабувала бюджет, замість роботи, а місцева влада, в якої вони поцупили купу грошей, у коронавірусний фонд та розпиляли на асфальті.
Брехлива зеленська kurva...
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26.11.2020 18:55 Ответить
ЭТО ВЫ ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ НАРОДА И УКРАИНЫ !!!!!!!
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26.11.2020 19:05 Ответить
Холин я. Но собрать команду не смог.
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26.11.2020 19:30 Ответить
"Дайтє їм єщьо 100 днєй!!!"
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26.11.2020 19:38 Ответить
Це називається халатність, котра підпадає під Кримінальний кодекс.
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26.11.2020 20:46 Ответить
Ниже приведен список проблем, которые они не пропустили.

1.

Конец списка.
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26.11.2020 22:22 Ответить
вы и есть самая большая пробелма Украины
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26.11.2020 23:03 Ответить
А є щось таке, що ці нехороші рєдіски не пропустили? Чемпіони, мля...
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26.11.2020 23:33 Ответить
Зато дороги "построїли", правда, барани зелені?
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27.11.2020 09:33 Ответить
Люди, розум яких заточений виключно на схеми відмивання коштів на власну користь апріорі не здатні думати про щось інше. Всі оці "ефективні господарники" насправді пропрацьовувати алгоритми забезпечення функціонування держави. І це, не залежить від того, яке прізвище президента чи прем'єра при владі в даний момент. Тому що, всі документи готують не вони, а середня ланка керівництва, яка практично не змінюється разом з владою.
Потрібно ще мати на увазі що, система вищої освіти у нас в основному заточена на отримання диплому, а не знань та вмінь. Крім того, на так вже й багато вишів формують у своїх випускників розуміння алгоритмів. В головному це, має місце в технічних дисциплінах, а ось фінанси, економіка та управління, як правило не мають поняття про таке явище. Тому, при всьому бажанні, найчесніші чиновники (якщо вони існують в природі), тупо не здатні прорахувати послідовність виконання операцій. От і маємо, мільярди виділених коштів, які виконавці не здатні правильно освоїти. Тому, вони і шукають найпростіші та найпримітивніші шляхи навіть в схематозі.
Чому кинули гроші на дороги? Бо це, накатана схема, а нової з використанням медицини вони не здатні винайти. Тут, як в тому старому анекдоті де, мусори складали протокол по ДТП:
Лежить труп на дорозі, а голова на тротуарі, мєнт пише: "ноги- на проєзжей часті; туловіще- на проєзжей часті; голова- на тра, тре, тру" Ногою спихує голову з тротуару і задоволений додає: "голова- на проєзжей часті". Так і з коштами переведеними на будівництво доріг.
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27.11.2020 11:38 Ответить
 
 