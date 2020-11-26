Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили"
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко признал, что власти упустили решение проблемы с обеспечением больниц для инфицированных коронавирусом кислородом.
Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я согласен, что это проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится", – сказал Тимошенко.
Замглавы ОП считает, что за ситуацию с кислородом в ответе как центральные, так и местные власти.
Читайте на Цензор.НЕТ: Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди
"Это солидарная ответственность. Потому что Минздрав ответственен за борьбу с коронавирусом, но в связи с тем, что у нас идет децентрализация (а она предусматривает ответственность на местах), – [появляется] двоевластие. К чему в итоге это приводит? Нет ответственного, того, кто один отвечает за весь процесс. Именно в этом была вся проблема. Поэтому совместно с Минздравом начали все это соединять воедино. Я занимаюсь региональной политикой теперь, Минздрав централизованно отвечает за борьбу с коронавирусом, мы соединили все это воедино и начали "пушить" эту тему и быстро производить закупку и установку кислородных станций", – сказал Тимошенко.
Также на Цензор.НЕТ: В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив
Он допустил, что из-за этой проблемы могут быть сделаны кадровые перестановки.
"Я думаю, что будут сделаны выводы. Не могу назвать фамилии [ответственных], потому что не я принимаю эти решения по итогу. Это решение президента, Кабинета Министров и других структур, которые могут быть причастны к тому, что летом мы это не сделали", – ответил Тимошенко.
Замглавы ОП утверждает, что каждый день в Украине прибавляется от 3 тыс. коек с кислородом.
Смотрите также: Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций, - Аваков. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
На нашем Азоте наладили выпуск медицинского кислорода
ШО, теперь Ахметов не даёт кислород ?
Азот - это фирташ
Помнишь ты заявлял, что из фонда ни коп. на дороги не пошло?
Децццкый сад вторая чётверть .
Это ошибка === жизни тысячей украинцев .
Молодёжь задыхающаяся по больницам без кислорода -- ваше ссуки , преступление .
Засуньте ваши "дороги" глубоко се в анус , сссуки "новообличные" !
"Тренеруйтесь на кошках" , если ещё защитники фауны вас в клочья не роздерут !
НЕУЖЕЛИ вернувшись , врачи не объяснили власти про кислород ?
- или их не слышали ?
- или они не были в больницах ?
Децентралізація винувата...
Тобто знову Порошенко...
Не недолуга зелена плісніва, яка дев'ять місяців грабувала бюджет, замість роботи, а місцева влада, в якої вони поцупили купу грошей, у коронавірусний фонд та розпиляли на асфальті.
Брехлива зеленська kurva...
1.
Конец списка.
Потрібно ще мати на увазі що, система вищої освіти у нас в основному заточена на отримання диплому, а не знань та вмінь. Крім того, на так вже й багато вишів формують у своїх випускників розуміння алгоритмів. В головному це, має місце в технічних дисциплінах, а ось фінанси, економіка та управління, як правило не мають поняття про таке явище. Тому, при всьому бажанні, найчесніші чиновники (якщо вони існують в природі), тупо не здатні прорахувати послідовність виконання операцій. От і маємо, мільярди виділених коштів, які виконавці не здатні правильно освоїти. Тому, вони і шукають найпростіші та найпримітивніші шляхи навіть в схематозі.
Чому кинули гроші на дороги? Бо це, накатана схема, а нової з використанням медицини вони не здатні винайти. Тут, як в тому старому анекдоті де, мусори складали протокол по ДТП:
Лежить труп на дорозі, а голова на тротуарі, мєнт пише: "ноги- на проєзжей часті; туловіще- на проєзжей часті; голова- на тра, тре, тру" Ногою спихує голову з тротуару і задоволений додає: "голова- на проєзжей часті". Так і з коштами переведеними на будівництво доріг.