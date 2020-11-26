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Гибель украинца после задержания полицией в Польше: вскрытие не помогло установить причину смерти

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Гибель украинца после задержания полицией в Польше: вскрытие не помогло установить причину смерти

В прокуратуре Польши заявили, что вскрытие тела 44-летнего украинца, который 10 дней назад умер сразу после задержания польской полицией с применением электрошокера, не дало возможности установить точную причину смерти.

Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи, контролирующей ход следствия, прокурор Кшиштоф Копаня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, результаты вскрытия не дали возможность установить причину смерти. Поэтому будут осуществляться дальнейшие экспертизы, отобраны биологические образцы для проведения очередных анализов", - заявил Копаня.

По его словам, предварительная экспертиза установила: мужчина на момент трагического события был трезв. Впрочем, на сегодняшний день нет результатов токсикологических и гистопатологичних исследований. Прокурор отметил, что их результаты станут известны через несколько недель.

"Сейчас идет опрос свидетелей, изучаются видеоданные, воспроизводится ход трагического события. Мы устанавливаем, при каких обстоятельствах применен электрошокер, правильно ли поступили полицейские, и могло ли его применение привести к смерти", - подчеркнул представитель окружной прокуратуры в Лодзи.

Он добавил, что ситуация "сложная и нетипичная", а поэтому прокуратура должна все тщательно выяснить.

По состоянию на сегодняшний день расследование этого дела передано в районную прокуратуру города Скерневиц Лодзинского воеводства.

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Это полиция,если есть сопротивление властям то у них есть все полномочия мрименить даже оружие на поражение,без предупредительного,выстрела.Ведь там законы работают а не как у нас подозрения на закон из возможностью залога.
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26.11.2020 17:29 Ответить
Недостатья...
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26.11.2020 17:30 Ответить
В Дании был такой случай . Едут полицейские в машине по пешеходной улице в Копенгагене, это главная улица в городе , пешеходная зона. На встречу им уйдёт компания молодых эмигрантов и начали кричать в сторону полиции и их обзывать . Полицейские выходят с машины и сразу без предупреждения стреляют по компании . Одного из них ранили , но так что он овощем останется до конца жизни. Был суд . Полицейский полностью оправдали с формулировкой что молодые эмигранты угрожали полицейским и полицейские чувствовали себя в опасности .
А тут поляки применили электрошокер, почему его применили ? Просто так ? Знаючи поляков , в вполне возможно .
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26.11.2020 17:43 Ответить
"вскрытие показало, что пациент умер при вскрытии".
медэксперты тупо выгораживают своих мусоров, чтобы ляхам не нужно было платить компенсацию семье погибшего за убийство.
Кто там кричал, что "поеду в польшу, там хоть справедливость и порядок". Вот вам и справедливость и порядок по-пански, там где холопы всегда страдают. Кстати, это уже не первый случай убийства поляками украинца, и как и в предыдущий раз, поляки своих не накажут.
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26.11.2020 18:08 Ответить
Минздрав Украины рекомендует электрошокеры! Какое вскрытие?
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26.11.2020 19:43 Ответить
Вскрытие показало,шо умер от вскрытия.И это не цинизм,и не шутка.
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26.11.2020 21:09 Ответить
 
 