Наемники РФ с начала суток открывали огонь из пулемета в районе Марьинки, потерь нет, - штаб ООС. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе населенного пункта Марьинка противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 10 гектаров территории и переданы на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
Космос кирдык. Цитатка из очень рашистского СМИ.
Совещание, на котором был представлен проект (а точнее - прожект) новой российской космической станции, прошло под председательством президента РАН Александра Сергеева.
Накануне Сергеев выступил на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, в ходе которого раскритиковал нехватку финансирования на разработку новых космических проектов.
"Недавно было совещание относительно федеральной космической программы, которая сильно урезается, и что особенно обидно, большому секвестру подлежат статьи, связанные с научным космосом. По этой федеральной программе на 2016-2025 годы планировалось выйти на финансирование 12-15 млрд рублей в год под задачи научного космоса", - сетовал Сергеев.
По словам главы РАН, финансирование научного космоса сейчас снижено фактически до минимума, хотя именно научный космос всегда был визитной карточкой страны и составлял ее престиж.
"К 2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 млрд рублей вместо 15 млрд. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в НАСА. В этих условиях быть конкурентами не представляется возможным", - отмечал Сергеев.
Кстати, вы уже заценили новые видосики и флешмоб от Зе?
Правда по приколу? И главное позитивно!!!
Кстати, пора запретить эти новости якобы с фронта. Что за негатив?!!