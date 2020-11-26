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МИД направил РФ ноту протеста в связи с вторжением российского "гумконвоя" на территорию Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

МИД направил РФ ноту протеста в связи с вторжением российского

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины и отправило ноту протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных РФ территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

"Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел РФ отправлена ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договоры, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - подытожили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков.

Читайте: МИД Украины о реакции Минска на протесты у белорусского посольства: "Чрезмерно эмоциональная и в целом безосновательная"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
А почему не рояль?

МИД направил РФ ноту протеста в связи с вторжением российского "гумконвоя" на территорию Украины - Цензор.НЕТ 8839
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26.11.2020 17:54
+3
Ці всі протести України = пердіння в баюру. Якщо ми до сих пір на міжнародному рівні не визнали Росію агресором і не розірвали дипвідносини, то інакше ці протести назвати не можна.
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26.11.2020 18:29
+2
Импотенты
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26.11.2020 17:59
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А почему не рояль?

МИД направил РФ ноту протеста в связи с вторжением российского "гумконвоя" на территорию Украины - Цензор.НЕТ 8839
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26.11.2020 17:54 Ответить
Учора Арестович за свіжм скандалом у ТКГ 25-го листопада, розповів, як там себе вів "пасрєднік"ОБСЄ - й вони наші це терплять?!!
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26.11.2020 17:57 Ответить
Те, що провокує Арестович у своїх "росказнях" дуже ширше дає картину в порівнянні з тим , що надають нам донбаські блогери...
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26.11.2020 18:00 Ответить
Импотенты
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26.11.2020 17:59 Ответить
Ага. Ваши предложения.
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26.11.2020 18:17 Ответить
Мое предложение простое: если не в состоянии купить беспилотники и втихаря уничтожать эти конвои,то хотя бы не показывайте противнику своими нотами какие вы импотенты.
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26.11.2020 18:54 Ответить
На ворашньому засіданні в ТКГ, коли рашисти здійснили демарш зі скандалом, представники ОЬСЄ не давали слово Кравчуку, даючи найостаннішим ******* з ДІРОК . Сьогодні вони бачили це втргнення - ну й шо такоє?
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26.11.2020 18:06 Ответить
До одного місця дверці...
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26.11.2020 18:10 Ответить
Замість ноти, треба було іпонуть ракетами, які Є, дивись і попустило б.
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26.11.2020 18:29 Ответить
Україна - не Ізраіль .
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26.11.2020 18:40 Ответить
Ці всі протести України = пердіння в баюру. Якщо ми до сих пір на міжнародному рівні не визнали Росію агресором і не розірвали дипвідносини, то інакше ці протести назвати не можна.
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26.11.2020 18:29 Ответить
А що нам бракує відправити такий самий гумконвой так само нахалкою в Расєю з вантажем сала і цистерною ПЕРВАКУ у прикордонні російські села. Та вони нас будуть там зустрічамти з квітами з радістю , що українці їм горілки і закуски привезли
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26.11.2020 18:43 Ответить
Не пропустит никто) это у нас - имитация.
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26.11.2020 18:49 Ответить
"Це не війна": Фокін пояснив, чому не бачить підтверджень нападу Росії на Україну на Донб асі.... по вылазило ему что ли?...
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26.11.2020 19:10 Ответить
В связи с сотым гумконвоем направили сотую ноту.
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26.11.2020 19:12 Ответить
Какая это по счету "нота" ?
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26.11.2020 19:43 Ответить
типа хлеб свой не даром едят
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26.11.2020 23:08 Ответить
ЗЕлені уроди,а наші БАЙРАКТАРИ де?
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26.11.2020 23:31 Ответить
 
 