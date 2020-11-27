Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий
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Возможности системы здравоохранения Украины на пределе – она уже не может предоставить госпитализацию всем нуждающимся тяжелым пациентам с COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "Гордон" рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.
"Учитывая текущую ситуацию у нас, локдаун рассматривается если и не долгосрочный, то хотя бы на 2-3 недели. Это нужно не для того, чтобы побороть COVID-19, а для стабилизации количества больных на определенном уровне, чтобы система здравоохранения не сорвалась в пике. Уже мы видим, что нагрузка чрезмерная. Люди звонят, пишут, просят про помощь с госпитализацией, кислородом, концентраторами и так далее. То есть госпитализировать пациентов уже некуда. И даже при сейчас – это все еще цветочки, ягодки будут потом. Я не пугаю, а просто говорю, если мы ничего не сделаем, то через две-три недели будем думать: как же классно было при 15 тыс. заболевших", – заявил эксперт.
По словам доктора, карантин выходного дня не позволит разгрузить систему здравоохранения.
"Уже переполнены стационары. Не думаю, что карантин выходного дня сработает, потому что вопрос в том, как выполняются рекомендации. Мы видим, люди стали больше придерживаются правил самозащиты, становится меньше скептиков. Но есть масса ситуаций – в кругу семьи, друзей, на работе – когда пренебрегают мерами предосторожности. Хочется снять маску, иметь контакт, обняться. Есть масса моментов, в том числе рабочих, которые требуют встреч, когда невозможно решить все онлайн. контакты происходят и инфекция распространяется. Сейчас мы говорим что надо хотя бы зафиксировать количество больных, чтобы не так быстро оно росло. Заполнение коек не показатель. Поставить раскладушку не проблема. Нужно решать вопросы с кислородом, концентраторами и медработниками", – отметил Лапий.
Он считает, что откладывать ограничительные меры до новогодних праздников уже нельзя.
"Локдаун – вопрос в плоскости эпидемиологии, а не политики. Задача государства принять меры, чтобы малый бизнес не остался один на один со своими проблемами, чтобы не противопоставлять такую эффективную меру, как локдаун, экономике и чьему-то частному бизнесу. Не надо смешивать эти категории. У нас регулярно проводится 70-80 тысяч тестирований, количество новых случаев постоянно растет. Сейчас мы уже говорим не о цифре новых случаем а о способности системы медицины, а она уже не может предоставить госпитализацию. Речь не о не ситуации с президентом или другими политиками, когда максимальная температура 37,2°, а о действительно серьезных случаях, когда людям требуется кислород. И их уже некуда класть. Если откладывать до новогодних праздников, ситуация не улучшится. Она будет только ухудшаться. До праздников целый месяц, а мы уже срываемся в пике. Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас", – подчеркнул доктор.
Он подчеркнул, что не стоит сравнивать ситуацию с коронавирусом и ежегодной эпидемией гриппа, когда после новогодних каникул число заболевших само собой уменьшается, поскольку между способами распространения этих вирусов имеются важные различия.
"Почему во время новогодних праздников снижается заболеваемость гриппом? Потому что на них приходятся школьные каникулы. Гриппом преимущественно болеют дети, и наилучшим местом распространения инфекции являются организованные детские коллективы. Но даже во время пиковой заболеваемости гриппом, далеко не все дети болеют – считается, максимум 20%. Взрослые в большинстве имеют в тот или иной иммунитет (потому что один вирус может циркулировать несколько сезонов подряд) и навыки гигиены, которые не способствуют распространению болезни. А когда мы говорим о коронавирусе, то должны учитывать, что все население планеты Земля не имеют к нему иммунитета", – резюмировал Лапий.
Пожалуйста, подождите...
Але, модератор. Забаньте навсегда этого( Антон Куприянов) провокатора.
Такое впечатление, что ты и есть из ОПЗЖ. Верните, суки, Пороха. Навыбирали шизики долбо"бов, а теперь , как в том фильме: " И только мертвые с косами стоят..."
То-то и оно. К ответу тех , кто не обеспечил эти койки подводкой кислорода,тех, кто
ещё полгода назад ,не закупил кислородные концентраторы ,тех кто на различных
телешоу вешает нам лапшу на уши ,как всё хорошо в Украине в части готовности к борьбе
с эпидемией.
Если ты большой учёный - покажи свои достижения, лекарства, вакцины и прочее.
Если их у тебя нет - язык в задницу и скажи спасибо, что народ ещё кормит тебя, бездельника, и твою сраную эпидемию, а не разогнал к такой матери.
виирусологи где,инфекционист?
и да,какие цифры пандемии? 15К/мес при 30 млн(офиц.47) населения???
а) коронавірус це не епідемія а хвороба, причому її збудник не природнього походження а створений штучно.
б) Оскільки вірус штучний, то він не підкоряється відомими епідемілогічним законам а тому всі ці "передбачення"-гівно варті.
в) з нашою культурою поведінки та дослухання до порад влади (яку всі дружно ненавидять) локдаун приведе не до зниження захворювання, а до остаточного колапсу бізнесу, який і так вже на ладан дихає.
г) хвороба явно вийшла з під контролю і не лише в нас а в цілому світі.
ДОГРАЛИСЯ!
У той час члени групи не знали, що їм взагалі не дозволять розслідувати походження коронавірусу. Керівництво ВООЗ пішло на поступки Комуністичній партії Китаю (КПК): вони не будуть ставити під сумнів початкові заходи реагування Китаю і навіть не відвідають ринок диких тварин в Ухані.
совсем страх потеряли, решили устроить в Украине голод, это вам не Беларусь, в Украине народ быстро устроит вам такой локдаун, что до ростова не добежите..
В Торонто, наприклад, цими днями люди відстоюють право закусочної торгувати, адже великі мережі, де щодня ходять тисячі людей - чомусь відкриті, а закривають лише малі бізнеси. Подивіться навколо себе, у вас так само - всілякі Епіцентри відкриті, а кондитерська на розі вашої вулиці - закрита.
носи намордники, даже на ночь не снимай, клеем прицепи себе на рыло, а лучше - в акваланге сиди дома и не выходи на улицу совсем)
а моз лучше закрыть, это опг, которая не имеет к медицине и охране здоровья никакого отношения, и - нужна только для того, чтобы прикрывать воровство и коррупцию, прикрываясь статьями и расходами на медицину..
Об этом рассказал ведущий научный сотрудник ГУ "ННЦ" Институт кардиологии им. академика Стражеско" Национальной академии медицинских наук Украины Максим Соколов
И чтой-то никто не паникует по этому поводу
Или умершие от СС заболеваний не такие же люди, не такие страдальцы?
Число заразившихся ковидом - 18, 5 млн
Умерло 700,7 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
А истерики в сто раз больше.
Может стоит трошки успокоиться?
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру.
Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек
От гриппа умирает столько же людей, но никакой сверхистерики...
Странно
Я в Ухані було - якщо вікна не відкриті, приходила міліція, била кийками тих хто їх закривав, відкривали вікна, і заварювали некомпетентних дебілів у власних квартирах.
Тому комунячий китай зупинив спалах епідемії. Тому що некомпетентні маси не мають права диктувати власні забаганки і умови компетентним розумним людям.