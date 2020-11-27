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Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий

Возможности системы здравоохранения Украины на пределе – она уже не может предоставить госпитализацию всем нуждающимся тяжелым пациентам с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "Гордон" рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

"Учитывая текущую ситуацию у нас, локдаун рассматривается если и не долгосрочный, то хотя бы на 2-3 недели. Это нужно не для того, чтобы побороть COVID-19, а для стабилизации количества больных на определенном уровне, чтобы система здравоохранения не сорвалась в пике. Уже мы видим, что нагрузка чрезмерная. Люди звонят, пишут, просят про помощь с госпитализацией, кислородом, концентраторами и так далее. То есть госпитализировать пациентов уже некуда. И даже при сейчас – это все еще цветочки, ягодки будут потом. Я не пугаю, а просто говорю, если мы ничего не сделаем, то через две-три недели будем думать: как же классно было при 15 тыс. заболевших", – заявил эксперт.

По словам доктора, карантин выходного дня не позволит разгрузить систему здравоохранения.

"Уже переполнены стационары. Не думаю, что карантин выходного дня сработает, потому что вопрос в том, как выполняются рекомендации. Мы видим, люди стали больше придерживаются правил самозащиты, становится меньше скептиков. Но есть масса ситуаций – в кругу семьи, друзей, на работе – когда пренебрегают мерами предосторожности. Хочется снять маску, иметь контакт, обняться. Есть масса моментов, в том числе рабочих, которые требуют встреч, когда невозможно решить все онлайн. контакты происходят и инфекция распространяется. Сейчас мы говорим что надо хотя бы зафиксировать количество больных, чтобы не так быстро оно росло. Заполнение коек не показатель. Поставить раскладушку не проблема. Нужно решать вопросы с кислородом, концентраторами и медработниками", – отметил Лапий.

Он считает, что откладывать ограничительные меры до новогодних праздников уже нельзя.

"Локдаун – вопрос в плоскости эпидемиологии, а не политики. Задача государства принять меры, чтобы малый бизнес не остался один на один со своими проблемами, чтобы не противопоставлять такую эффективную меру, как локдаун, экономике и чьему-то частному бизнесу. Не надо смешивать эти категории. У нас регулярно проводится 70-80 тысяч тестирований, количество новых случаев постоянно растет. Сейчас мы уже говорим не о цифре новых случаем а о способности системы медицины, а она уже не может предоставить госпитализацию. Речь не о не ситуации с президентом или другими политиками, когда максимальная температура 37,2°, а о действительно серьезных случаях, когда людям требуется кислород. И их уже некуда класть. Если откладывать до новогодних праздников, ситуация не улучшится. Она будет только ухудшаться. До праздников целый месяц, а мы уже срываемся в пике. Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас", – подчеркнул доктор.

Он подчеркнул, что не стоит сравнивать ситуацию с коронавирусом и ежегодной эпидемией гриппа, когда после новогодних каникул число заболевших само собой уменьшается, поскольку между способами распространения этих вирусов имеются важные различия.

"Почему во время новогодних праздников снижается заболеваемость гриппом? Потому что на них приходятся школьные каникулы. Гриппом преимущественно болеют дети, и наилучшим местом распространения инфекции являются организованные детские коллективы. Но даже во время пиковой заболеваемости гриппом, далеко не все дети болеют – считается, максимум 20%. Взрослые в большинстве имеют в тот или иной иммунитет (потому что один вирус может циркулировать несколько сезонов подряд) и навыки гигиены, которые не способствуют распространению болезни. А когда мы говорим о коронавирусе, то должны учитывать, что все население планеты Земля не имеют к нему иммунитета", – резюмировал Лапий.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
А лохдаун для эпицентров и велюров тоже будет?
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26.11.2020 18:02
+13
лариса,тебя опять понесло в голое отрицание...
если преступная зелень у власти некомпетентна-это еще не значит ,что ковида не существуе,и люди стране не умирают двумя-тремя сотнями ежедневно
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26.11.2020 18:29
+13
Локдаун не поможе оскільки
а) коронавірус це не епідемія а хвороба, причому її збудник не природнього походження а створений штучно.
б) Оскільки вірус штучний, то він не підкоряється відомими епідемілогічним законам а тому всі ці "передбачення"-гівно варті.
в) з нашою культурою поведінки та дослухання до порад влади (яку всі дружно ненавидять) локдаун приведе не до зниження захворювання, а до остаточного колапсу бізнесу, який і так вже на ладан дихає.
г) хвороба явно вийшла з під контролю і не лише в нас а в цілому світі.

ДОГРАЛИСЯ!
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26.11.2020 18:41
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Есть такой фильм ,,Матрица,, Там главный герой тоже поначалу считал, что все вокруг него ,,короновирусные,,.
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26.11.2020 18:20 Ответить
А коли вже за віруси,будуть говорити вірусологи? А то всюди майстри на всі руки.а не вузькоспеціалізовані експерти.
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26.11.2020 18:17 Ответить
Найкраще у геополітиці розбираються перукарі і таксисти, а у вірусології - пенсіонери і сантехніки
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26.11.2020 18:20 Ответить
Доктор Фрейд А ще блогери.політологи,журналісти і інші.
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26.11.2020 18:22 Ответить
Коли про епідемію говорить ЕПІДЕМІОЛОГ - це для Вас "не фахівець"?
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26.11.2020 18:53 Ответить
Прошедшие выборы показали, что большинство уже думает, как было классно без ЗеМародера. Просто посадите ЗеОбезьяну в клетку... пусть оттуда видосики пишет.
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26.11.2020 18:18 Ответить
А вместо него посадить пи.орасов из ********** ? ))
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26.11.2020 18:22 Ответить
Рыги останутся там где и были, - в жопе. Вместо наркома будет ЕС.
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26.11.2020 18:29 Ответить
👍
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26.11.2020 18:35 Ответить
А есть уверенность? У меня нет. Наш тупой народ один хрен за очередного мудака проголосует, который им золотых гор наобещают.
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27.11.2020 12:04 Ответить
Идиот, или провокатор? Да, я знаю таких пять человек из знакомых мне людей. Все умерли. При том, что это люди очень не бедные. Можно даже сказать, что двое из них очень богатые. Но их уже нет.

Але, модератор. Забаньте навсегда этого( Антон Куприянов) провокатора.

Такое впечатление, что ты и есть из ОПЗЖ. Верните, суки, Пороха. Навыбирали шизики долбо"бов, а теперь , как в том фильме: " И только мертвые с косами стоят..."
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26.11.2020 18:45 Ответить
" Заполнение коек не показатель ".
То-то и оно. К ответу тех , кто не обеспечил эти койки подводкой кислорода,тех, кто
ещё полгода назад ,не закупил кислородные концентраторы ,тех кто на различных
телешоу вешает нам лапшу на уши ,как всё хорошо в Украине в части готовности к борьбе
с эпидемией.
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26.11.2020 18:19 Ответить
сейчас я введу вам - локдаун Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий - Цензор.НЕТ 4427
Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий - Цензор.НЕТ 9709
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26.11.2020 18:20 Ответить
то что в медицине полный провал мне лично глубоко пох - это проблемы не пересичных . а керманычей и пля, а если керманычи дебилоидные зебилы , то уже давно пора их отправить в локдаун , а не погружать в нищету целую страну....
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26.11.2020 18:24 Ответить
Тож і так збираються локдаун в грудні вводити.
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26.11.2020 18:25 Ответить
Судя по всему те цифры что озвучил министр здравоохранения после слов Зепрезидента в ,9,5 тысяч. Назвав пределом 12-15 тысяч и есть наш порог прихода зверька под названием 2 писец". Хотя потом на угоду рейтингам начали говорить о 20 тысячах, а потом и о 30 тысячах. Хотя все понимали что это полная " ж". Видимо как и ожидалось " карантин выходного дня" почти ничего не дает, тем более в краткосрочной перспективе. Дотянуть до числа 20-21 декабря что бы объявить карантин на рождественско- новогодние дни видимо не получится. Поэтому локдаун придется вводить ускоренными темпами и скорее всего с 1 декабря, а вот дальше не понятно. Минимум он должен продлиться 3 недели, хотя в идеале 4. А это значит до 20-27 декабря. А потом наоборот можно ослабить карантин в надежде что люди и так уйдут на каникулы и отпуска или продлить до 15 января. Тяжело понятно, непопулярно, но что то нужно делать. Но тут главное обеспечить строгое выполнение карантина. Неукоснительное. Иначе все " коту под хвост". А с этим у нас проблемы. И в этом случае нужного эффекта достичь не удастся а урон экономике и материальному положению людей будет нанесен удар. Конечно можно опять дать пенсионерам по 500 гр, бизнесу что по подкинуть ( по 8 тыс), но денег то нет. Казна пуста. А это значит станок в три смены, инфляция, цены, обесценивание гривны.
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26.11.2020 18:31 Ответить
Откуда сегодня извлекают этих идиотов?
Если ты большой учёный - покажи свои достижения, лекарства, вакцины и прочее.
Если их у тебя нет - язык в задницу и скажи спасибо, что народ ещё кормит тебя, бездельника, и твою сраную эпидемию, а не разогнал к такой матери.
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26.11.2020 18:31 Ответить
Вот таким бездарям в стране доверили миллионы и они издеваются над ними!
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26.11.2020 18:32 Ответить
А чому не ввести повний карантин для закладів освіти? Але навіщо трогати торгівлю і промисловість????? От як водій на фурі заразить короною навколишніх?
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26.11.2020 18:38 Ответить
зелёные тупицы этого не поймут .. дети как раз и разносят респираторку, хотя сами толком не болеют .. так во всяком случае всегда было ..
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26.11.2020 19:04 Ответить
еще один "лидер мнения" запугивает...
виирусологи где,инфекционист?
и да,какие цифры пандемии? 15К/мес при 30 млн(офиц.47) населения???
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26.11.2020 18:38 Ответить
Лично меня в локдауне интересует медицина, в смысле там зуб вырвать или необходимые процедуры провести. А кабаки закроют - вспомним молодость! Веранды на площадках детских садиков будут пуствы и на свежем воздухе!
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26.11.2020 18:40 Ответить
Локдаун не поможе оскільки
а) коронавірус це не епідемія а хвороба, причому її збудник не природнього походження а створений штучно.
б) Оскільки вірус штучний, то він не підкоряється відомими епідемілогічним законам а тому всі ці "передбачення"-гівно варті.
в) з нашою культурою поведінки та дослухання до порад влади (яку всі дружно ненавидять) локдаун приведе не до зниження захворювання, а до остаточного колапсу бізнесу, який і так вже на ладан дихає.
г) хвороба явно вийшла з під контролю і не лише в нас а в цілому світі.

ДОГРАЛИСЯ!
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26.11.2020 18:41 Ответить
Штучне створення це гіпотеза, нічим не підтверджена.
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26.11.2020 18:46 Ответить
В середині лютого, коли світ ще плекав помилкові надії на те, що новий коронавірус можна стримати, група Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибула в Пекін з метою знайти джерело вірусу і зрозуміти, як його зупинити, як лікувати і як запобігти подібним епідеміям
У той час члени групи не знали, що їм взагалі не дозволять розслідувати походження коронавірусу. Керівництво ВООЗ пішло на поступки Комуністичній партії Китаю (КПК): вони не будуть ставити під сумнів початкові заходи реагування Китаю і навіть не відвідають ринок диких тварин в Ухані.
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26.11.2020 18:53 Ответить
Помиляєтесь. Доказано. Лише Китай тут поступає так, як Росія з МН -17: а ви докажите, причем так чтобы мы согласились.
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26.11.2020 19:00 Ответить
"Вірус" -це взагалі гіпотеза в яку вірять маса довболохів! Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій - Цензор.НЕТ 3447
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26.11.2020 20:29 Ответить
Читай самый авторитетный в науке американский журнал Nature (статья за сентябрь 2015 года), где пишется об искусственном создании этого короновируса.
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26.11.2020 20:59 Ответить
Звиздец - вирусологов у нас нет вообще - прочитал науч поп .... ещё тсн посмотри
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27.11.2020 11:15 Ответить
Да он тупой- пусть читает иностранную научную прессу и биологию выучит- зебил... Выгребаем сейчас бездарей позднего совка- в 90х не учились они а на рынках торговали - вот вам и результат тупого населения
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27.11.2020 11:13 Ответить
Мвф хотят разжалобить)
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26.11.2020 18:45 Ответить
а если введем, то будем вспоминать бакс по 28 очень долго Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий - Цензор.НЕТ 8709
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26.11.2020 19:00 Ответить
Что он мелет. Экономика трещит по швам а они - локдаун. Другие меры принимайте.
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26.11.2020 19:02 Ответить
турок, маски от вирусов не защищают.. большинство уже имеет иммунитет, иди гуляй со своими намордниками везде и всюду.. ..
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26.11.2020 19:33 Ответить
Иммунитет к вирусу? Зебил)))))
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27.11.2020 11:16 Ответить
локдаун - это вы, шариковы у власти в Украине..
совсем страх потеряли, решили устроить в Украине голод, это вам не Беларусь, в Украине народ быстро устроит вам такой локдаун, что до ростова не добежите..
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26.11.2020 19:32 Ответить
Ідея плану Great Reset - зруйнувати економіки всіх країн одночасно, завдавши основного удару по малому середньому бізнесу, претворити всіх на пролетарів. Якщо я кійсь країні буде демарш і це стане новинами - глобалістський план не спрацює. Крім того, паніку нагнітати не дуже вдається.
В Торонто, наприклад, цими днями люди відстоюють право закусочної торгувати, адже великі мережі, де щодня ходять тисячі людей - чомусь відкриті, а закривають лише малі бізнеси. Подивіться навколо себе, у вас так само - всілякі Епіцентри відкриті, а кондитерська на розі вашої вулиці - закрита.
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26.11.2020 19:36 Ответить
Ну многие рагули и просто пофигисты считают что их дурят и маски не защищают. И верят что не заболеют, потому как заболеют другие, но не они. Они лук и водяру жрут и витаминки, тонны лука и бочки водяры - там иммунитет как стена! Я охреневаю с таксистов, которых иногда вызывают больные, чтобы в транспорте не ехать. Но таксисты поголовно без масок, а цепляют как одолжение "чтобы пассажир не переживал". Есть такая рабоче-крестьянская хитрющая прослойка, которая как бы согласна с карантином, но саботирует если может. С этим ниче не сделаешь, увы. У них мнение "маски слабакам, мы не поддаемся психозу!" Таких дома удержат только штрафы. Вони конечно от них много, причем такой громкой, коллективной, искренней.
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26.11.2020 20:16 Ответить
шариков, если тебе воняет - не перди под столом.
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26.11.2020 22:56 Ответить
Чомусь пару знайомих яки воювали ільш серйозно розуміють небезпеку зараження ніж ті "герої" хто ніколи не дивився смерті в обличчя. При чому, розуміння небезпеки цієї хвороби якось чітко коррегується з рівнем інтелекту. Занадково.
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27.11.2020 12:25 Ответить
шариков, ты на подмахе? небезпека - у таких, как ты, бестолочей, которые не понимая медицинской проблемы, оправдывает тех, кто сейчас уничтожает Украину, разворовывает остатки, прикрываясь лжепандемией..
носи намордники, даже на ночь не снимай, клеем прицепи себе на рыло, а лучше - в акваланге сиди дома и не выходи на улицу совсем)
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27.11.2020 13:33 Ответить
Коли лікаря коновали, краще закрити лікарні та МОЗ. Нащо українцям бидло, котре не може лікувати?Зараз в Україні ветеринари краще лікують тварин, ніж бидлота в лікарнях.Тьфу!
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26.11.2020 20:25 Ответить
вирус не лечится, проводится симптоматическая терапия.. медики поставлены в ужасные катастрофические условия - огромная нагрузка за копейки и отсутствие защитных средств.. сам поработай в таких условиях..
а моз лучше закрыть, это опг, которая не имеет к медицине и охране здоровья никакого отношения, и - нужна только для того, чтобы прикрывать воровство и коррупцию, прикрываясь статьями и расходами на медицину..
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27.11.2020 13:37 Ответить
Не будет классно ни при 15000, ни при 500, ни при 30000. Вспоминать ноябрь и вообще весь год я точно буду с грустью. А на 1 января, когда буду тост толкать, точно отпущу старый год к ипеням, чтоб такое больше не повторялось. Потому что, кроме короны еще столько болячек было у родных и друзей, двое похорон и без короны.
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26.11.2020 20:59 Ответить
Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій - Цензор.НЕТ 2214 Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій - Цензор.НЕТ 6623
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26.11.2020 21:14 Ответить
те саме казали в березні. і шо? Менше зараз?
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26.11.2020 22:28 Ответить
В 2019 году в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 18 млн человек!

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник ГУ "ННЦ" Институт кардиологии им. академика Стражеско" Национальной академии медицинских наук Украины Максим Соколов

И чтой-то никто не паникует по этому поводу
Или умершие от СС заболеваний не такие же люди, не такие страдальцы?

Число заразившихся ковидом - 18, 5 млн
Умерло 700,7 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
А истерики в сто раз больше.
Может стоит трошки успокоиться?
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27.11.2020 03:50 Ответить
От вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру.
Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек
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27.11.2020 03:53 Ответить
Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.И никаких тебе лок даунов и все работает...
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27.11.2020 03:56 Ответить
Начинает казаться, что Ковид - это какая-то политическая болезнь.
От гриппа умирает столько же людей, но никакой сверхистерики...
Странно
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27.11.2020 03:58 Ответить
Як видно з коментів, 10-15 тис. хворих на добу - це фігня... При тому, що ця цифра явно не відповідає реальній... Всі воліють помирати з повним пузом, а не с порожнім... Іронія в тому, що в Україні все одно, щоб не зробили, буде погано, чи дуже погано... Підтримують бізнес - всі нафіг переболіють, пітримають карантин - всі пухнути від голоду... Хоча, до голоду ще далеко, треба не купувати дорогі іграшки-смартфони дітям...
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27.11.2020 07:23 Ответить
Да ковид это плохо и смертность не маленькая,но если всё опять станет,то"смертность"от голода будет значительно выше.
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27.11.2020 10:28 Ответить
Для локдауну потрібно щоб в житлових будинках загальні приміщення вентилювались.

Я в Ухані було - якщо вікна не відкриті, приходила міліція, била кийками тих хто їх закривав, відкривали вікна, і заварювали некомпетентних дебілів у власних квартирах.

Тому комунячий китай зупинив спалах епідемії. Тому що некомпетентні маси не мають права диктувати власні забаганки і умови компетентним розумним людям.
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27.11.2020 12:21 Ответить
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