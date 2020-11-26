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В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины

В текущем году с целью восстановления технической готовности и поддержания исправности имеющегося корабельно-катерного состава ВМС на судоремонтных предприятиях Украины были размещены для проведения ремонта 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения.

Об этом сообщил начальник управления эксплуатации и судоремонта - заместитель начальника вооружения Командования логистики Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Евгений Шульженко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Сейчас на некоторых кораблях, катерах и судах ремонтные работы уже завершены, а на других - еще продолжаются работы по восстановлению их технического состояния. "В целом, план судоремонта на текущий год практически удалось реализовать. К концу года ожидаем завершение всех ремонтов на наших кораблях, катерах и судах обеспечения", - рассказал офицер.

Отмечается, что крайне важным для Командования ВМС было обеспечить боевую готовность корабельно-катерной группу флота на Азовском море. В частности, бронекатерной группы, которая в этом году была дополнительно перемещена для выполнения задач на Азов.

Актуальной задачей стало восстановление технического состояния двух учебных катеров "Новая Каховка" и "Чигирин". Они вместе с катером "Смела" входят в звено учебных катеров национального военного флота, главное назначение которых - обеспечение проведения морской практики и повышения практической составляющей учебно-воспитательного процесса курсантов Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершен ремонт судна обеспечения ВМС Украины "Балта"

Кроме успешного проведения ремонта на десантном корабле "Юрий Олефиренко", в этом году завершено восстановление десантного катера "Сватово". Это позволило усилить способности десантных сил ВМС Украины. 

Еще одним приоритетным направлением работы стало восстановление боеспособности двух малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск", а также рейдового буксира "Яны Капу", которые были атакованы и захвачены Российской Федерацией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

"Это был, определенным образом, новый опыт, поскольку мы впервые столкнулись с проблемой устранения именно боевых повреждений наших катеров, которые были получены во время обстрела авиацией и кораблями РФ и в дальнейшем разграблены. Специалистами судоремонтного предприятия удалось полностью восстановить катер "Никополь", в частности конструкцию корпуса, системы и механизмы. На "Бердянске" проведена большая часть ремонтных работ, что обеспечит в дальнейшем восстановление специального оборудования. Кроме того, проведены ремонтные работы на рейдовом буксире "Яны Капу", - рассказал офицер.

Также читайте: Полученные от США катера "Старобельск" и "Славянск" будут модернизированы и перевооружены, - ВМС. ФОТО

В следующем году по приказу командующего ВМС Украины планируется перейти уже к следующему этапу - проводить плановые мероприятия по исполнению комплексного ремонта корабельно-катерного состава.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Скажуть: «Нє успєлі. Порошенко, то, сє...»
Дєлов.
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26.11.2020 18:38
+5
будут?
в этом году остался месяц и 4 с половиной дня
когда ж все успеете?
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26.11.2020 18:32
+4
Всего за ОДИН МЕСЯЦ? В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6886
Обдирут старую краску и покрасят новой. В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 1693
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26.11.2020 18:39
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будут?
в этом году остался месяц и 4 с половиной дня
когда ж все успеете?
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26.11.2020 18:32 Ответить
Скажуть: «Нє успєлі. Порошенко, то, сє...»
Дєлов.
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26.11.2020 18:38 Ответить
Подкрасим, подмажем и п..ц. В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 7788
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26.11.2020 18:40 Ответить
Кажись , два года назад росия захватила три украинских судна возле керченского пролива . И взяла в плен Украинских моряков . Украинских моряков держава Украина освободила .
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26.11.2020 18:59 Ответить
Сейчас на некоторых кораблях, катерах и судах ремонтные работы уже завершены, а на других - еще продолжаются работы по восстановлению их технического состояния.
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26.11.2020 19:37 Ответить
прочитал....поэтому и удивился что "будут" (понятное дело под новый год приятно сказать общее число отремонтированных)...или таки заглавие неудачное?
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26.11.2020 19:51 Ответить
На Цензоре довольно часто заголовок статьи не совпадает с тем что в статье сказано. Бывает даже что смысл заголовка диаметрально противоположен смыслу самой статьи.
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26.11.2020 20:07 Ответить
А Миколаївський суднобудівний вже фсьо? Довели до ручки?
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26.11.2020 18:37 Ответить
ванька,не переживай.и не злорадствуй преждевременно..а то вредно для здоровья В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6817
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26.11.2020 18:55 Ответить
Та я якраз і не злорадствую,але тобі,боюсь, цього не зрозуміти. Та й х... з тобою... Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України - Цензор.НЕТ 6962
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26.11.2020 19:15 Ответить
а як же тебе зрозуміти,коли ти не кажеш,хто довів до ручки суднобудівний?на кого ти ображаєшся?
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26.11.2020 19:18 Ответить
Всего за ОДИН МЕСЯЦ? В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6886
Обдирут старую краску и покрасят новой. В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 1693
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26.11.2020 18:39 Ответить
В Украине есть 12 боевых кораблей? Цензор то этого не знает - открою тайну - НЕТУ.
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26.11.2020 18:40 Ответить
Флагману киль покрасят и зазделят сумму на 12 чиновноков.
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26.11.2020 19:44 Ответить
Нет. Не покрасят. Для покраски киля надо в сухой док, а тогда 12 чиновникам ничего не останется. Покрасят ручку гальюна.
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26.11.2020 22:16 Ответить
Как я понимаю, наши истерзанные рашистами катера ремонтируем за денежки украинского народа, а не за счет агрессора?!! Я не помню, подавали ли зе!лемоны в суды для получения компенсации?
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26.11.2020 19:29 Ответить
Таке враження з цієї новини, що там на передовій будуть давати вже сьогодні відсіч ворогу патронами виготовленими на заводі, який збудують в 2030 році , замість профуканого владою в Донецьку в 2014 році , який РФ (яка чомусь стала миротворцем) грабонула вивезла собі та успішно шльопає на них ********** для орди і їх корлаборантів.
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26.11.2020 19:51 Ответить
Ой, брехня.
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26.11.2020 21:34 Ответить
покажите мне эти боевые корабли. Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України - Цензор.НЕТ 725 речные катера Гюрза не в счет.)
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27.11.2020 03:19 Ответить
 
 