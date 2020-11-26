РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12398 посетителей онлайн
Новости Экономика
1 811 20
Тарифы на электроэнергию (1906) электроэнергия (763)

Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт

Решать проблему долгов государства перед "зеленой" генерацией за счет повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса недопустимо.

Об этом заявил экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, передает РБК-Украина.

По его словам, государство, взявшее на себя обязательства погасить долг перед производителями "зеленой" электроэнергии, должно самостоятельно его выполнить, а не перекладывать решение проблемы на бизнес через повышение тарифа на передачу электроэнергии.

"При формировании пакета законодательных и нормативных актов по "зеленым тарифам", как сейчас видно, были допущены перекосы, не учитывающие реальные финансовые возможности государства. Но перекладывание этих обязательств на предприятия недопустимо!" - сказал Грищенко.

Эксперт подчеркнул: повышение тарифа на передачу тока для промышленности, потребляющей много электроэнергии, в частности металлургов, в нынешних кризисных условиях может привести к массовому закрытию предприятий и увольнению работников.

"Металлурги всегда были против необоснованного повышения тарифов на электроэнергию, особенно для предприятий, в структуре себестоимости продукции которых львиную долю занимает электроэнергия – ферросплавные и электрометаллургические заводы, в первую очередь это бьет по ним. Резервов там нет, а значит увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов, массового увольнения персонала", - объяснил Грищенко.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Анатолий Акимочкин прогнозирует, что повышение тарифа на передачу электроэнергии уничтожит угольную отрасль и оставит шахтеров без работы. А львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электричества будут временно приостанавливать либо и вовсе замораживать работу.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Правильно! Лучшем на людей переложить
показать весь комментарий
26.11.2020 18:53
+5
Так Бенины и Ахметкины холуи перекладывают затраты не только на предприятия, а и на население. За их гешефт кто-то ведь должен платить?
показать весь комментарий
26.11.2020 18:51
+3
Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 6676Кто-то ведь должен это оплатить?
показать весь комментарий
26.11.2020 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так Бенины и Ахметкины холуи перекладывают затраты не только на предприятия, а и на население. За их гешефт кто-то ведь должен платить?
показать весь комментарий
26.11.2020 18:51 Ответить
Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 6676Кто-то ведь должен это оплатить?
показать весь комментарий
26.11.2020 18:52 Ответить
Правильно! Лучшем на людей переложить
показать весь комментарий
26.11.2020 18:53 Ответить
В будь-якому випадку сплачує народ!!! Держава лише розподіляє гроші відібрані у народа !!))
показать весь комментарий
26.11.2020 19:14 Ответить
.Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 4929
...
показать весь комментарий
26.11.2020 18:57 Ответить
готовят..нас... Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 2773
показать весь комментарий
26.11.2020 19:06 Ответить
за все заплатять побутові споживачі,сьогодні про це вже повідомлялося..
показать весь комментарий
26.11.2020 19:07 Ответить
В принципі будь-які податки сплачує кінцевий споживач,тобто пересічний українець !!!))
показать весь комментарий
26.11.2020 19:10 Ответить
і ще не один раз,спочатку податок на доходи,а потім ще податок на додану вартість до любої продукції чи послуги і акциз на окремі види продукції.
показать весь комментарий
26.11.2020 19:28 Ответить
Ліцензіі,податків море і все це сплачує споживач ,тобто громадяни України !!!
показать весь комментарий
26.11.2020 19:32 Ответить
це твій икзпердний висновок?
показать весь комментарий
26.11.2020 22:09 Ответить
Вже на наступному тижні, мудрому і героїчно сдєлавшему сам сєбя наріду "прєдложат" розділити всє тяготи і лішенія. *****, в Європі електроенергія коштує грошей...
показать весь комментарий
26.11.2020 19:15 Ответить
А в держави є інше джерело доходів ,крім власних громадян ???)))
показать весь комментарий
26.11.2020 19:18 Ответить
Ну да, сдерите с пересичных последнюю шкуру.
показать весь комментарий
26.11.2020 19:36 Ответить
Будь-яке підприємство,будь-який податок закладає в собівартість ,яку потім здере з споживача !!))
показать весь комментарий
26.11.2020 19:49 Ответить
олігархи сучі потрохи, захищаючи свої надприбутки прагнуть спихнути все на пересічного українця, і спихнуть бо захищади простий люд просто нікому. зелепук янелохович дав усім зрозуміти, що домовлятися зі злодійським олігархічним шоблом значно простіше і поки що спокійніше для себе.
показать весь комментарий
26.11.2020 19:25 Ответить
і блокування антикорупційного законодавства дозволить ще ближче "співпрацювати" олігархам з владою,з бідного по гривні олігарху на нову віллу на французькому курорті..
показать весь комментарий
26.11.2020 19:39 Ответить
Решать проблему долгов государства перед "зеленой" генерацией за счет повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса недопустимо.-Верно говорит Грищенко,головний феросплавник України ,голова ради директорів концерну «Укркольормет». Но недоговаривает. Общая сумма исковых заявлений зелёных инвесторов превышает 600 млн грн. Ахметов купил виллу за 6 млрд грн. А "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20". Это не правильно.
показать весь комментарий
26.11.2020 19:36 Ответить
"Слуги" набрали родственников помощниками, несмотря на обещания Зеленского о кумовстве - "Схемы"


Некоторые из них - на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий. В то же время еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что во власти "новых лиц" "кумовства не будет".



Николай Кириченко заявил, что негативно относится к кумовству во власти, но в назначении своего брата своим помощником ничего плохого не видит: "Ну, родной брат, вы же понимаете ... Он сам занимается бизнесом, я не привязан к нему".



Напомним: 17 сентября Верховная Рада приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: как Верховной Рады, так и местных советов, и Верховной Рады АР Крым.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/24/7267611/
показать весь комментарий
26.11.2020 19:40 Ответить
 
 