РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13060 посетителей онлайн
Новости Общество
5 416 11
Нацполиция (15749) таможня (1917) Государственная таможенная служба (143)

Нацполиция хочет в обход закона контролировать платежи на Одесской таможне, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нацполиция хочет в обход закона контролировать платежи на Одесской таможне, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Департамент стратегических расследований Нацполиции просит руководство Одесской таможни согласовать пребывание на таможенных постах 33 своих сотрудников. По закону полицейские могут находиться там только в рамках существующего расследования.

Письмо департамента стратегических расследований Нацполиции на адрес Одесской таможни опубликовал в Фейсбуке журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

В письме руководство Одесской таможни просят согласовать пребывание сотрудников Нацполиции на таможенных постах "с целью реализации полномочий ... по осуществлению мероприятий по предотвращению уклонения от уплаты таможенных платежей, предупреждению и раскрытию фактов незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины".

"А каким боком полиция к таможенным платежам? А никаким, контроль всего этого - в руках департамента по борьбе с контрабандой, работу которого хотят перетянуть на себя копы", - пишет Плинский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник. ФОТО

Журналист напомнил, что нахождение силовиков в зоне таможенного оформления еще регламентировал предыдущий руководитель таможни Нефьодов, и что полицейские могут находиться там только в рамках проведения расследования и только по разовому пропуску.

"Своим новым письмом Нацполиция нарушает закон и требует постоянного допуска в зону таможенного контроля без пояснения причин. Зачем им это? Кошмарить бизнес и принимать активное участие в контрабандных игрищах. Ловить фуры за воротами им уже неинтересно", - считает Плинский.

Также на Цензор.НЕТ: Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский

Нацполиция хочет в обход закона контролировать платежи на Одесской таможне, - журналист Плинский 01
Нацполиция хочет в обход закона контролировать платежи на Одесской таможне, - журналист Плинский 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Чим далі, тим "веселіше".
показать весь комментарий
26.11.2020 20:35
+6
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего....😂
показать весь комментарий
26.11.2020 20:36
+6
мафия
показать весь комментарий
26.11.2020 20:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим далі, тим "веселіше".
показать весь комментарий
26.11.2020 20:35 Ответить
Вони вже так зажралися, що не знають куди дівати бюджетні гроші.,.

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив тендер на покупку модернізованої техніки для переміщень: гіроскутерів, гіробордів, електросамокатів та моноколес. Відомство готове витратити 101 589 грн.
показать весь комментарий
26.11.2020 21:42 Ответить
Корупцию никто не отменял !
показать весь комментарий
26.11.2020 20:35 Ответить
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего....😂
показать весь комментарий
26.11.2020 20:36 Ответить
мафия
показать весь комментарий
26.11.2020 20:38 Ответить
Банду геть ! 💩Каломойша + 🎒Армяков = Кошер Ностра догрызает Украину
показать весь комментарий
26.11.2020 21:15 Ответить
Ржунимагу. А нахрена было в лягавку идти---что бы по закону контролировать? Когда закон работает, соблюдается---только прокуратура нужна для надзора---и всё. Такое уже знают в сентябре первокурсники юр-вузов.
показать весь комментарий
26.11.2020 20:43 Ответить
😠
показать весь комментарий
26.11.2020 20:49 Ответить
Откроют по одному "единому окну" на человека и вперед Порошенко лошара, учись!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 20:56 Ответить
Ниче себе. Хотят кусок у таможни откусить. И где тогда таможенникам харчеваться? Ходить в рейды по проституткам? Наркоту контролировать?
показать весь комментарий
26.11.2020 21:05 Ответить
в 90 привели страну, подонки
показать весь комментарий
26.11.2020 21:07 Ответить
 
 