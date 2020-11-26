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Новости За рубежом
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Марадона (15) похороны (1499)

На церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе фанаты вступили в столкновения с полицией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе фанаты вступили в столкновения с полицией

Столкновения между полицией и футбольными фанатами произошли в четверг в центре Буэнос-Айреса во время проведения в президентском дворце церемонии прощания с Диего Марадоной.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, прямую трансляцию ведет аргентинский телеканал TN24.

По данным корреспондентов, полиции пришлось использовать резиновые пули, есть пострадавшие. В моменты прямых включений из центра Буэнос-Айреса на фоне репортажей слышны кричалки фанатов и звуки полицейских сирен.

Телеканал отмечает, что столкновения начались после того, как президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о сокращении времени для прощания с Марадоной, вследствие чего многие из тех, кто желал принять участие в церемонии, оказались отрезанными от центральной очереди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине

Ранее сообщалось о стычках с полицией в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение, в результате один человек получил травмы.

Между тем для того, чтобы проститься с кумиром, желающим приходится отстаивать в очереди не менее трех часов.

Ранее в среду 25 ноября  о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Бей мусоров за марадонну!
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26.11.2020 20:38
+3
Будь який фанатимїзм є жахливим явищем і свідчить про відсутність Розуму. Включаючи політичний фанатизм.
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26.11.2020 20:38
+2
Надо быть полным идиотом чтобы переться в толпу по такому случаю. И дело совсем не только в коронавирусе.
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26.11.2020 20:43
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Бей мусоров за марадонну!
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26.11.2020 20:38 Ответить
Мир скорбит -
Творцу предстал
Диего Марадона.
Вот бы чёрт к себе забрал
фюрера-ганд*на.
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26.11.2020 20:44 Ответить
Будь який фанатимїзм є жахливим явищем і свідчить про відсутність Розуму. Включаючи політичний фанатизм.
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26.11.2020 20:38 Ответить
Ви завжди фанатієте від президентів.
А треба державу підтримувать.
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26.11.2020 20:53 Ответить
Я бачу явно нездоровий фанатизм по відношенню до мене.
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26.11.2020 21:06 Ответить
Влягніть окуляри - побачите щось інше.
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26.11.2020 21:08 Ответить
І таке саме нездорове бажання командувати.
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26.11.2020 21:10 Ответить
Я над вами потішаюсь, не більше.
Ви надаєте своїй персоні занадто велике значеня.
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26.11.2020 21:29 Ответить
Ну да, ну да... комент напишеш- а ви вже тут...
"Я гналась за вами три дня и три ночи что бы сказать, как вы мне безразличны...")))
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26.11.2020 21:51 Ответить
к нему сегодня прощаться целый день шли люди. и помнить его будут миллионы.
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26.11.2020 21:59 Ответить
Тестостерон страшнее коронавируса !
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26.11.2020 20:38 Ответить
поздно они спохватились с резиной...резину надо было использовать шоб зачатия не было На церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе фанаты вступили в столкновения с полицией - Цензор.НЕТ 3718
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26.11.2020 20:42 Ответить
Надо быть полным идиотом чтобы переться в толпу по такому случаю. И дело совсем не только в коронавирусе.
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26.11.2020 20:43 Ответить
То ты не понимаешь значение Марадоны для аргентинцев. Потом о том что лично, несмотря ни на что, пришел чтобы с ним попрощаться потом внукам будут рассказывать.
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26.11.2020 20:49 Ответить
Прекрасно понимаю значение Марадоны для аргентинцев. Потом мальчику будут рассказывать что его дед был задавлен в толпе на похоронах Марадоны.
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26.11.2020 22:01 Ответить
И он будет этим гордится
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26.11.2020 22:39 Ответить
Смотрел прямой эфир. Огромные очереди и толпы.Значит за Марадоной последуют еще многие.
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26.11.2020 20:47 Ответить
Навіщо це..
Н могли спокійно поховати ?
В Аргентини ще є Мессі.
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26.11.2020 20:54 Ответить
чтоб два раза не вставать ?
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26.11.2020 21:00 Ответить
Великий футболист - легенда мирового футбола ... . Теперь посмотрим на статистику воз через 2 недели .
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26.11.2020 21:05 Ответить
Мардан
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26.11.2020 21:09 Ответить
за Буэнос-Айрес! На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати вступили в зіткнення з поліцією - Цензор.НЕТ 9297
На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати вступили в зіткнення з поліцією - Цензор.НЕТ 266
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26.11.2020 21:17 Ответить
Коли загинув Аертон Сенна,попрощатися з ним прийшов мільйон людей.Тоді теж був траур по всій Бразилії.
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26.11.2020 21:19 Ответить
 
 