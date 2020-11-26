В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция

Администрация морских портов Украины пыталась скрыть разлив нефти с неиспользуемого буксира "Аметист" в Черном море, а когда Госэкоинспекция узнала об этом из СМИ - соврала, что никакого разлива нет.

Об этом заявил глава Госэкоинспеции Андрей Малеваный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"О разливе нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами", - сказал он.

Узнав о разливе, Госэкоинспекция направила запрос в АМПУ, но там ответили, что никаких нарушений не обнаружено.

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"Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", - отметил Малеваный.

Инспекторы собрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По итогам проверки будет подсчитан ущерб и установлено, кто является владельцем судна.

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По факту попытки сокрытия происшествия и халатности сотрудников Черноморского филиала АМПУ Госэкоинспекция обратилась в Одесскую областную прокуратуру и территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве. Также о факте загрязнения моря Госэкоинспекция сообщила в Черноморское отделение полиции Овидиопольского ВП ГУ НП в Одесской области.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, неиспользуемый буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", пришвартованный в Черноморске, потерпел аварию. В процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродуктов. В администрации порта факт утечки отрицали.