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Новости Происшествия
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В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция

Администрация морских портов Украины пыталась скрыть разлив нефти с неиспользуемого буксира "Аметист" в Черном море, а когда Госэкоинспекция узнала об этом из СМИ - соврала, что никакого разлива нет.

Об этом заявил глава Госэкоинспеции Андрей Малеваный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"О разливе нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами", - сказал он.

Узнав о разливе, Госэкоинспекция направила запрос в АМПУ, но там ответили, что никаких нарушений не обнаружено.

Читайте на Цензор.НЕТ: Под Одессой тонет судно, есть опасность разлива в море нефтепродуктов, - СМИ

"Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", - отметил Малеваный.

Инспекторы собрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По итогам проверки будет подсчитан ущерб и установлено, кто является владельцем судна.

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По факту попытки сокрытия происшествия и халатности сотрудников Черноморского филиала АМПУ Госэкоинспекция обратилась в Одесскую областную прокуратуру и территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве. Также о факте загрязнения моря Госэкоинспекция сообщила в Черноморское отделение полиции Овидиопольского ВП ГУ НП в Одесской области.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, неиспользуемый буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", пришвартованный в Черноморске, потерпел аварию. В процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродуктов. В администрации порта факт утечки отрицали.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Не удивительно.
Валявшийся на мелководье танкер (пародия на танкер с дедвейтом 1600 тонн) чуть не год снимали.
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26.11.2020 21:09
+10
Це той що був під особистим контролем? В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 3574
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26.11.2020 21:22
+4
Зеля доконтролировался. И чего же не врать администрации морских портов, если все сверху врут? Сатана - лжец и отец лжи.
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26.11.2020 21:34
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Не удивительно.
Валявшийся на мелководье танкер (пародия на танкер с дедвейтом 1600 тонн) чуть не год снимали.
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26.11.2020 21:09 Ответить
Це той що був під особистим контролем? В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 3574
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26.11.2020 21:22 Ответить
Зеля доконтролировался. И чего же не врать администрации морских портов, если все сверху врут? Сатана - лжец и отец лжи.
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26.11.2020 21:34 Ответить
Когда за какое-то дело берется клоун - то получается клоунада. Но, как ни странно, об этом в Украине знает только 25% жителей Украины.
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26.11.2020 22:39 Ответить
фотка не родная,он у пирса стоит...пятно размером 460 кв.м. то есть 20 м на 23 м
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26.11.2020 21:15 Ответить
Патриотов уложили, остались одни продажные мрази.
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26.11.2020 21:20 Ответить
Все продолжается как и было - контрабанда неиспользованными судами все растет и процветает...
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26.11.2020 21:39 Ответить
не там ли ето де тонет пароход?
все было видно с самого начала...
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26.11.2020 21:53 Ответить
Откуда у буксира нефть? Дебилы?
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26.11.2020 22:42 Ответить
да пох им на ту нефть в стране последнее время вообще всем на все пох .а они про какую то нефть ....
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26.11.2020 22:47 Ответить
скрыть под пятном чернил?
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26.11.2020 23:05 Ответить
У госинспекции Охраны Чёрного моря- манечка величия. Ей должны все докладывать о разливах нефтепродуктов ? Тогда зачем сама инспекция ?
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27.11.2020 09:33 Ответить
 
 