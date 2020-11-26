В следующем году США предоставят современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений, - ВМС Украины

В 2021 году США передадут Украине современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений ВМС Украины.

Об этом сообщил врио начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС Украины капитан 2 ранга Леонид Бурлака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В комплект поставки материально-технической помощи войдут беспилотные подводные аппараты, локаторы бокового обзора, ручные сонары, антимагнитное водолазное снаряжение и другие современные инструменты и оборудование.

Локаторы бокового обзора - это автоматизированные средства противоминной безопасности, которые значительно облегчают труд водолазных подразделений по поиску, идентификации и уничтожению взрывоопасных предметов в акватории моря.

Беспилотные подводные аппараты могут работать по специальному алгоритму в автономном режиме и давать четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также выявлять любые подозрительные объекты и их местонахождение. Принцип работы - оперативно отправиться в заданный морской район, найти мину или иное взрывоопасное устройство, записать всю актуальную информацию на носителе информации и вернуться назад для ее обработки и анализа. Кроме того, даже при отсутствии связи с бортом судна, подводные аппараты по установленной программе смогут самостоятельно двигаться по определенной траектории под водой и смогут в таком режиме осуществлять поиск и выявлять подозрительные объекты.

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Также в следующем году в пределах материально-технической помощи от США украинский флот должен получить водолазные барокамеры стационарного, мобильного и контейнерного типа, современное водолазное снаряжение замкнутого и полузамкнутого типа дыхания для обеспечения потребностей специальных подразделений ВМС, а также быстроходные надувные лодки разного размера.