РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13592 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Помощь Украине Оборона
1 591 8
ВМС (1318) помощь (6185) США (23212)

В следующем году США предоставят современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений, - ВМС Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В следующем году США предоставят современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений, - ВМС Украины

В 2021 году США передадут Украине современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений ВМС Украины.

Об этом сообщил врио начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС Украины капитан 2 ранга Леонид Бурлака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В комплект поставки материально-технической помощи войдут беспилотные подводные аппараты, локаторы бокового обзора, ручные сонары, антимагнитное водолазное снаряжение и другие современные инструменты и оборудование.

Локаторы бокового обзора - это автоматизированные средства противоминной безопасности, которые значительно облегчают труд водолазных подразделений по поиску, идентификации и уничтожению взрывоопасных предметов в акватории моря.

Беспилотные подводные аппараты могут работать по специальному алгоритму в автономном режиме и давать четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также выявлять любые подозрительные объекты и их местонахождение. Принцип работы - оперативно отправиться в заданный морской район, найти мину или иное взрывоопасное устройство, записать всю актуальную информацию на носителе информации и вернуться назад для ее обработки и анализа. Кроме того, даже при отсутствии связи с бортом судна, подводные аппараты по установленной программе смогут самостоятельно двигаться по определенной траектории под водой и смогут в таком режиме осуществлять поиск и выявлять подозрительные объекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первую партию катеров Mark VI от США украинские ВМС получат до 2022 года

Также в следующем году в пределах материально-технической помощи от США украинский флот должен получить водолазные барокамеры стационарного, мобильного и контейнерного типа, современное водолазное снаряжение замкнутого и полузамкнутого типа дыхания для обеспечения потребностей специальных подразделений ВМС, а также быстроходные надувные лодки разного размера.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один комплект Зеленскому. Пусть "дно" нащупает
В следующем году США предоставят современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5052
показать весь комментарий
26.11.2020 22:23 Ответить
эээээмммм... это типа подразделения - морские котики, морские свинки, и все такое ? в азовском море можно и пешком три километра ити, что бы вода до шеи достала.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:34 Ответить
Ежели ето случится, то ЧФ рашки наступит писта.
показать весь комментарий
26.11.2020 23:01 Ответить
Ну хоть наныряемся ---правда с кислородом тема тяжкая.
показать весь комментарий
26.11.2020 23:06 Ответить
Интересные приоритеты публики на Цензоре : новость о поставках нам американцами современного специализированного оборудования для водолазов, которого у нас никогда не было, 600 просмотров и 4 коммента, то есть никому не надо. Зато новость выше, о том, как Зелик съездил к своим родителям в Кривой Рог, которые живут в весьма скромненькой совковой квартирке - аншлаг, 16 000 просмотров и 160 высеров... Наступного року США нададуть сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів, - ВМС України - Цензор.НЕТ 7710 И действительно, зачем нам оборона, которой надо серьёзно заниматься, а не эпизодически вспоминать, после дождичка в четверг, когда можно до всирачки кукарекать о Президенте ЕЖЕДНЕВНО и почти в каждой новости Наступного року США нададуть сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів, - ВМС України - Цензор.НЕТ 2698
показать весь комментарий
26.11.2020 23:15 Ответить
Подводные беспилотники- это даже круче чем катера. Наконец-то!
показать весь комментарий
27.11.2020 00:11 Ответить
Круть ! Сподіваюсь це не порожняк
показать весь комментарий
27.11.2020 00:22 Ответить
БОЖЕ ХРАНИ АМЕРИКУ!
показать весь комментарий
27.11.2020 17:40 Ответить
 
 