После переговоров с МВФ дефицит бюджета на 2021 год сократили на 24 млрд грн, - Марченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2021 г. уменьшило дефицит на сумму 24 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге после внеочередного заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.
"У нас были сложные переговоры с МВФ в первую очередь потому, что нам надо найти компромисс относительно расходов, дефицита. Параметры дефицита (бюджета - ред.) мы согласовали, и были вынуждены сократить дефицит бюджета, потому что те расчеты, которые были на первое чтение, и наши возможности заимствований надо было скорректировать. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 млрд грн. Мы пересмотрели частично как доходы, так и расходы", - сказал Марченко.
По его словам, основной задачей, которой руководствовалось министерство в процессе подготовки проекта бюджета-2021 ко второму чтению была поддержка граждан во время пандемии, поддержка деловой активности, обеспечение капитальных расходов и продолжение трансформационных процессов развития страны в важных сферах.
"Мы надеемся на оперативное рассмотрение бюджета в парламенте и готовы к сотрудничеству с народными депутатами", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Вот просто так раз и сократили дефицит. Фокус, покус, битый кросус - денег навалом и дефицита нет.
А вы со своим занудством про ВВП, промпроизводство, торговое сальдо, инвестиции...
дали Х (икс)
допустим осталось в минусах 24.
Значит дали 276 млрд. грн., это 9 млрд. баксов. Кто такие деньги Зебилам даст?.
Потащат вас на туи Хрещатика, которые там теперь высажены вместо каштанов.
tZE inform
@tZEinform
·43 мин
Лично мы - только "ЗА" Нужно же показать всему миру (а США особенно), что нужно не "...помогать Зеленскому бороться с коррупцией", а помочь украинскому народу бороться с коррупционером Зеленским.Ответом Зеленского на попытки проверок "Укравтодора" (работает Аваков\Венедиктова) и Госрезерва (работает Баканов\Сытник) будет попытка в ближайшее время уволить Сытника и блокировать всю процедуру антикоррупционного расследования.
По направлениям работы. 1. Восстановления функционала антикоррупционных органов. Вопрос полностью провален. Ни законодательно, ни организационно ничего не сделано. Наивная попытка продублировать статью УК о ответственности при заполнении декларации юридически безграмотна
3. Переговоры по Донбассу. Полный провал. Говорить там просто бесполезно. Либо Украина идет на все условия России (это политическая смерть государства). либо изолируемся, закрываем передвижение и ждем изменения позиции РФ
4. Эпидемия. Полный провал. Всем понятно, (...) не контролируют ситуацию и реагируют ситуативно. Четкой стратегии нет. Программы преодоления эпидемии нет. Денег нет. Правительство просто ждет "выгорания эпидемического материала". Ориентировочно - около 100 тысяч
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
26 Ноября 16:10
Требования МВФ специально для Зеленского, на доступном ему языке
Отличный текст сделал Антон Швец про МВФ, который будет предельно понятен Зеленскому и его избирателям.
У нас проблема с общением Президента Зеленского и МВФ. Это как минимум можно было увидеть по результатам переговоров Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Тогда оба участника разговора выпустили диаметрально противоположные отчеты про этот разговор.
Впервые в истории, я решил изложить требования МВФ в понятном для Зеленского виде. Для чего я провел теоретическую подготовку. Нет меморандум с МВФ я читал еще давно, подготовка была с другой стороны.
Я не поленился посмотреть отрывок из сериала «Слуга Народа» где президент Голобородько встречается с «представителями МВФ». Это очень хороший момент.
Там «представитель МВФ» прямым текстом Голобородьку говорит, что надо разместить у нас в стране ядерные отходы, начать добычу сланцевого газа, сократить сельское хозяйство на 50%, а выращивание конкретно пшеницы на 70%(интересно, почему пшенице так не повезло?). И за выполнение всех этих условий «представитель МВФ» предлагает нашему президенту откат от транша.
Ага.
Эту вот ксинту снял наш президент. Проблема Зеленского оказалась в том, что МВФ ничего такого не просит. И никогда не просил. Но это полбеды.
Проблемой для Зеленского (и всех людей вокруг) оказалось то, что МВФ говорит дипломатическим языком, стандартными формулировками, предполагающими что их собеседники знают, что за ними стоит и вообще люди с высоким уровнем абстракции.
И в ОП понять не могут, что МВФ от них хотят. И не могут понять, так а где откат?
Мы постоянно слышим в контексте МВФ про структурные маяки, независимость НБУ, антикоррупционную политику, судебную реформу, усиление корпоративной реформы, prior actions и т.д
А разве Офис Президента Зеленского и сам Президент понимает, что значат эти слова? Нет, не понимают - их уровень это откаты за транш и повторение медведчуковских страшилок про сланцевый газ (американцы, вышедшие на первое место по добыче сланцевого газа то и не в курсе, что сланцы добьют американский сельхоз).
Потому я решил сделать расшифровку требований МВФ на понятный Офису Президента язык. Потому что МВФ не может и не говорит прямо, ну а я могу, кто мне запретит.
Итак, поехали.
Прайор акшионс (Prior actions).
Что надо выполнить ДО ТОГО как МВФ выделит деньги или сделает пересмотр программы, если вы просрали все сроки по старой программе. Если вам нужен ревью, то есть пересмотр программы, то МВФ выдает прайор по запросу. Это вроде как входной билет, Prior actions вы показываете нормальным людям, что вы тоже нормальный - чистите зубы по утрам и задницу умеете вытирать. Вот когда кто-то кудахтает «мы все выполнили дайте бабки или пришлите миссию до нового года», МВФ дипломатично отвечает не «да ты ж обосранный, какой транш» и не «ну ты и балабол-затейник», а «Prior action ensure that a program will have the necessary foundation for success».
Структурные маяки (structural benchmark, SBs).
Это неколичественные меры, которые имеют критическое значение для реализации программы. Являются, по сути, маркерами НА КОНКРЕТНУЮ ДАТУ. Это своего рода чек-лист перед следующим траншем, например, как список перед организацией дня рождения. Типа там: кабак заказал, гостей позвал, нарядился красиво и т.д. Если ты заказал кабак, но друзей забыл позвать, то нельзя сказать, что программа ДР выполнена на 50%, то есть почти полностью и значит давайте праздновать. Как и нельзя сказать, что маяк выполнен, если ты позвал друзей за пять минут до начала ДР. Так не работает.
Если в процессе выполнения этих мер вы успели накосорезить еще где-то и сломать ранее выполненное - оно добавляется в список прайор экшонс для ревью и выполнения маяков недостаточно. Отмазки что это не вы сделали, не считаются. Всем похер.
Антикоррупционная реформа.
Замглавы ОП Татаров идет нахер. На должности можете оставить, дело ваше. Но все его пожелания можете свернуть в трубочку и засунуть себе в Минфин. На главу САП должен выбраться нормальный человек, а ваша всратая комиссия должна пойти нахер. И отвалите от Сытника - синхронизируйте законодательство с Конституцией как хотите, НАБУ должно продолжать работу. А во главе САП должен оказаться независимый от вас, Татарова, Авакова, Портнова, Коломойского или еще кого-то человек. Аналогично с НАЗК. Не надо говорить, что КСУ вам неподконтролен, в эти сказки никто не верит, а звонки судьям из ОП отслеживаются. Смирнову вообще привет, но он будет в отдельном пункте.
Незаконное обогащение должно быть незаконным, а не как у вас. Да, и для судей тоже, слышали что у вас среди судей тоже коррупция нередка, если не сказать пожестче.
Независимость НБУ.
Глава НБУ Шевченко идет нахер. Этот коррупционер прямо с должности пусть идет нахер. Напоминаем, что претензии к независимости НБУ появились в момент, когда вы политически выдавили Смолия и назначили Шевченко, а не когда Шевченко начал полномочия захватывать в НБУ. Никакие ваши офигительные идеи, как прикрыть узурпацию НБУ Кириллом Евгеньевичем и разрушение реформы НБУ не сработают. Нет, генеральные департаменты не прокатят (у вас еще директора прошлых гендепов не отсидели свои сроки), такое действует только на очень впечатлительных людей вроде Тимофея Милованова. НБУ согласно реформе должен быть коллегиальным органом, где глава первый среди равных, а не порешивающий схематоз в одно лицо царь и бог. Если Шевченко не умеет в коллегиальность, а умеет в окружение себя штатом из жополизов, то пусть идет нахер. Новый глава НБУ должен быть действительно независим, как с САПом, а не как в прошлый раз. Печатать бабки методом рефинанса под ОВГЗ тоже нельзя, и глава НБУ, который на такое согласился, априори не может считаться независмым.
Судебная реформа.
Замглавы ОП Смирнов идет нахер. Тоже лучше бы и с должности. И вместе с Вовком. И Тупицким. Не надо нам говорить, что суды независимы. Мы видели, как вы дирижировали решениями судов в чувствительных для вас вопросах, да и сами судьи бегают к нам жаловаться на политическое давление из ОП для вынесения определенных решений. Как не Ермаку нужных, так Шефиру. Мы видели как вы по сговору с КСУ, пытались в союзе с Коломойским и Медведчуком сносить Сытника и вообще все антикоррупционные реформы. Мы видели, как вы прикрыли Вовка. Потому слушайте - Смирнов идет нахер, желательно совсем. ВРП в текущем составе идет нахер. Новые органы суддивського самоврядування должны собираться без старых коррупционных судей, без аффилированных с вами жмыхов, под контролем международников. Да, обязательно под контролем международников, потому что вам с Вовком веры нет. Правила ваши для контроля над ВККС Вовком идут нахер. Только так, пусть и не сразу.
Корпоративная реформа.
Глава ОП Ермак идет нахер. Мы рады что Ермак отвалил от Нафтогаза, теперь пусть отвалит от Энергоатома и Укрэнерго. И от госбанков тоже, вместе с Шевченко. Если вы думаете, что никто не понял, что ваши ковидные ограничения на выплаты топемнеджерам госпредпритий в размере 47 000 гривен были попыткой дрессировать членов независимых набсветов и глав госкорпораций и госбанков, то разочаруем вас. Все всё поняли. Потому и требовали отменить эти глупые ограничения в прайор акшионс.
Еще раз - пилить с госпредприятий высшему руководству страны плохо. Нехорошо. Нельзя. Проблема даже не в том, что вы деньги воруете. Проблем в том, что назначенная вами плесень неэффективно управляет госактивами в пользу олигархов, что серьезно влияет на стабильность страны в целом. И позволяет потом олигархам с телевизора обнулять ваши же рейтинги и болванить ваш же народ.
Реформа налоговой и таможни.
Нет, то что вы там делаете не называется реформой. Как и с НБУ - если вы хотите и дальше заниматься там коррупцией и воровать вагонными нормами, то никакие рюшечки не смогут прикрыть печальный факт воровства. То что написано в маяках надо выполнять и выполнять в срок. Перестановка кроватей в этом борделе не считается реформой. Там есть пошаговый план вообще для дебилов - ноги в руки и пошли.
Реформа СБУ.
Баканов идет нахер. Желательно прямо с должности, со всеми своими назначенцами и гениальными идеями по обилечиванию бизнеса. Всем понятно, что Баканова настоящий руководитель сидит даже не в ОП, а в Миллениуме, так что давайте без танцев. Просто сразу и решительно. Служба должна ловить шпионов, россиян и крепить пророссийских политиков. А не доить бизнес в карман Баканову и олигархам.
Аудит антиковидного фонда.
Нельзя воровать, прикрываясь эпидемией. Тем более нельзя воровать в таких масштабах и забивать на эпидемию одновременно. Давайте вы как-то аппетиты поумерите, окей? Потому что вы сначала воруете, потом у вас локдауны, а потом бунты. А задача вроде как вас стабилизировать, да?
Приватизация.
Есть кто-то в мире, кроме Наталухи, кто считает, что нельзя заниматься приватизацией во время ковида? Есть кто-то в мире кто считает, что в 21 веке соляные шахты это стратегические предприятия? Прекратите эту дичь. Если основная прибыль НИИ это аренда помещений, то это не НИИ - это контора по сдаче помещений в аренду. Сдача помещений институтами и земли в аренду академиями не является стратегической деятельностью. Стоимость промпредприятия слабо меняется при эпидемии, впрочем как и убытки которые оно приносит бюджету. А у вас говорят денег нет, да?
Бюджет.
Воровать из бюджета нельзя. Оплачивать свои избирательные кампании, кстати, тоже. Бюджет долж
Итак, поехали.
Прайор акшионс (Prior actions).
Что надо выполнить ДО ТОГО как МВФ выделит деньги или сделает пересмотр программы, если вы просрали все сроки по старой программе. Если вам нужен ревью, то есть пересмотр программы, то МВФ выдает прайор по запросу. Это вроде как входной билет, Prior actions вы показываете нормальным людям, что вы тоже нормальный - чистите зубы по утрам и задницу умеете вытирать. Вот когда кто-то кудахтает «мы все выполнили дайте бабки или пришлите миссию до нового года», МВФ дипломатично отвечает не «да ты ж обосранный, какой транш» и не «ну ты и балабол-затейник», а «Prior action ensure that a program will have the necessary foundation for success».
Структурные маяки (structural benchmark, SBs).
Это неколичественные меры, которые имеют критическое значение для реализации программы. Являются, по сути, маркерами НА КОНКРЕТНУЮ ДАТУ. Это своего рода чек-лист перед следующим траншем, например, как список перед организацией дня рождения. Типа там: кабак заказал, гостей позвал, нарядился красиво и т.д. Если ты заказал кабак, но друзей забыл позвать, то нельзя сказать, что программа ДР выполнена на 50%, то есть почти полностью и значит давайте праздновать. Как и нельзя сказать, что маяк выполнен, если ты позвал друзей за пять минут до начала ДР. Так не работает.
Если в процессе выполнения этих мер вы успели накосорезить еще где-то и сломать ранее выполненное - оно добавляется в список прайор экшонс для ревью и выполнения маяков недостаточно. Отмазки что это не вы сделали, не считаются. Всем похер.
Антикоррупционная реформа.
Замглавы ОП Татаров идет нахер. На должности можете оставить, дело ваше. Но все его пожелания можете свернуть в трубочку и засунуть себе в Минфин. На главу САП должен выбраться нормальный человек, а ваша всратая комиссия должна пойти нахер. И отвалите от Сытника - синхронизируйте законодательство с Конституцией как хотите, НАБУ должно продолжать работу. А во главе САП должен оказаться независимый от вас, Татарова, Авакова, Портнова, Коломойского или еще кого-то человек. Аналогично с НАЗК. Не надо говорить, что КСУ вам неподконтролен, в эти сказки никто не верит, а звонки судьям из ОП отслеживаются. Смирнову вообще привет, но он будет в отдельном пункте.
Незаконное обогащение должно быть незаконным, а не как у вас. Да, и для судей тоже, слышали что у вас среди судей тоже коррупция нередка, если не сказать пожестче.
Независимость НБУ.
Глава НБУ Шевченко идет нахер. Этот коррупционер прямо с должности пусть идет нахер. Напоминаем, что претензии к независимости НБУ появились в момент, когда вы политически выдавили Смолия и назначили Шевченко, а не когда Шевченко начал полномочия захватывать в НБУ. Никакие ваши офигительные идеи, как прикрыть узурпацию НБУ Кириллом Евгеньевичем и разрушение реформы НБУ не сработают. Нет, генеральные департаменты не прокатят (у вас еще директора прошлых гендепов не отсидели свои сроки), такое действует только на очень впечатлительных людей вроде Тимофея Милованова. НБУ согласно реформе должен быть коллегиальным органом, где глава первый среди равных, а не порешивающий схематоз в одно лицо царь и бог. Если Шевченко не умеет в коллегиальность, а умеет в окружение себя штатом из жополизов, то пусть идет нахер. Новый глава НБУ должен быть действительно независим, как с САПом, а не как в прошлый раз. Печатать бабки методом рефинанса под ОВГЗ тоже нельзя, и глава НБУ, который на такое согласился, априори не может считаться независмым.
Судебная реформа.
Замглавы ОП Смирнов идет нахер. Тоже лучше бы и с должности. И вместе с Вовком. И Тупицким. Не надо нам говорить, что суды независимы. Мы видели, как вы дирижировали решениями судов в чувствительных для вас вопросах, да и сами судьи бегают к нам жаловаться на политическое давление из ОП для вынесения определенных решений. Как не Ермаку нужных, так Шефиру. Мы видели как вы по сговору с КСУ, пытались в союзе с Коломойским и Медведчуком сносить Сытника и вообще все антикоррупционные реформы. Мы видели, как вы прикрыли Вовка. Потому слушайте - Смирнов идет нахер, желательно совсем. ВРП в текущем составе идет нахер. Новые органы суддивського самоврядування должны собираться без старых коррупционных судей, без аффилированных с вами жмыхов, под контролем международников. Да, обязательно под контролем международников, потому что вам с Вовком веры нет. Правила ваши для контроля над ВККС Вовком идут нахер. Только так, пусть и не сразу.
Корпоративная реформа.
Глава ОП Ермак идет нахер. Мы рады что Ермак отвалил от Нафтогаза, теперь пусть отвалит от Энергоатома и Укрэнерго. И от госбанков тоже, вместе с Шевченко. Если вы думаете, что никто не понял, что ваши ковидные ограничения на выплаты топемнеджерам госпредпритий в размере 47 000 гривен были попыткой дрессировать членов независимых набсветов и глав госкорпораций и госбанков, то разочаруем вас. Все всё поняли. Потому и требовали отменить эти глупые ограничения в прайор акшионс.
Еще раз - пилить с госпредприятий высшему руководству страны плохо. Нехорошо. Нельзя. Проблема даже не в том, что вы деньги воруете. Проблем в том, что назначенная вами плесень неэффективно управляет госактивами в пользу олигархов, что серьезно влияет на стабильность страны в целом. И позволяет потом олигархам с телевизора обнулять ваши же рейтинги и болванить ваш же народ.
Реформа налоговой и таможни.
Нет, то что вы там делаете не называется реформой. Как и с НБУ - если вы хотите и дальше заниматься там коррупцией и воровать вагонными нормами, то никакие рюшечки не смогут прикрыть печальный факт воровства. То что написано в маяках надо выполнять и выполнять в срок. Перестановка кроватей в этом борделе не считается реформой. Там есть пошаговый план вообще для дебилов - ноги в руки и пошли.
Реформа СБУ.
Баканов идет нахер. Желательно прямо с должности, со всеми своими назначенцами и гениальными идеями по обилечиванию бизнеса. Всем понятно, что Баканова настоящий руководитель сидит даже не в ОП, а в Миллениуме, так что давайте без танцев. Просто сразу и решительно. Служба должна ловить шпионов, россиян и крепить пророссийских политиков. А не доить бизнес в карман Баканову и олигархам.
Аудит антиковидного фонда.
Нельзя воровать, прикрываясь эпидемией. Тем более нельзя воровать в таких масштабах и забивать на эпидемию одновременно. Давайте вы как-то аппетиты поумерите, окей? Потому что вы сначала воруете, потом у вас локдауны, а потом бунты. А задача вроде как вас стабилизировать, да?
Приватизация.
Есть кто-то в мире, кроме Наталухи, кто считает, что нельзя заниматься приватизацией во время ковида? Есть кто-то в мире кто считает, что в 21 веке соляные шахты это стратегические предприятия? Прекратите эту дичь. Если основная прибыль НИИ это аренда помещений, то это не НИИ - это контора по сдаче помещений в аренду. Сдача помещений институтами и земли в аренду академиями не является стратегической деятельностью. Стоимость промпредприятия слабо меняется при эпидемии, впрочем как и убытки которые оно приносит бюджету. А у вас говорят денег нет, да?
Бюджет.
Воровать из бюджета нельзя. Оплачивать свои избирательные кампании, кстати, тоже. Бюджет должен быть сбалансированным и хотя бы теоретически выполнимым. Хотя бы теоретически. В таком виде он должен выезжать из Минфина. Дальше депутаты, конечно, могут вносить правки и пытаться немного напилить себе в карман. Они выбраны народом Украины, могут делать что хотят, но вы им передайте, что мы тут тоже выбраны акционерами и денег не дадим, если бюджет не будет вписываться в параметры.
Мы то понимаем, что вы опять не забудете про себя и про министра всего, а разденете учителей, врачей и капиталку, но если украинский народ не против таких депутатов и властей - это дело украинского народа.
Ну и там все остальное. Тарифы должны быть рыночные, закупки медицинские не с запросами от МОЗ и расширены, если уж эпидемия, службу финрасследований запилите и конкурсы туда тоже надо норм, бюджетное планирование, экономику от силовиков забрать и многое чего еще про что мне лень подробно писать.
Очень надеюсь, что подобный список облегчит общение между Офисом Президента и Международным Валютным Фондом. Как мы видим как минимум в части верстки бюджета выполнение требований МВФ началось, теперь посмотрим как депутаты проголосуют. Им тоже можете кинуть этот текст, лишним не будет.
До скорых встреч, ждем миссию и транш.
Антон Швец, Демократична Сокира.
Будет профицит?