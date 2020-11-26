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Украина вторая в мире по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Украина вторая в мире по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году

Украина - вторая в мире страна по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В прошлом году американцы усыновили 298 украинских детей. Из них 54% - мальчики, 46% - девочки. 150 детей из всех усыновленных в США - это подростки от 13 до 17 лет. Еще 109 детей, которых усыновили американские пары, были в возрасте от 5 до 12 лет.

Отмечается, что большинство из этих детей - с особыми потребностями или старшего возраста. Некоторые были усыновлены вместе с братьями и сестрами.

В течение последних лет количество усыновленных из Украины в США детей снижается. Для сравнения, в 2014 году американцы усыновили 521 ребенка, а наибольший всплеск усыновления в США пришелся на начало 2000-х годов. К примеру, в 2001 году американцы усыновили в Украине 1 240 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 лет в Украине усыновлены 23,8 тыс. детей, из них иностранцами - 6,1 тыс., - Минсоцполитики

В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об охране детства" - усыновление ребенка, являющегося гражданином Украины, иностранцами производится, если были исчерпаны все возможности передачи под опеку, попечительство, на усыновление или воспитание в семьи граждан Украины.

Страной-лидером по количеству усыновления в США продолжает быть Китай, откуда в прошлом году американцы усыновили - 819 детей, в основном в возрасте от рождения до 2 лет.

Среди соседних с Украиной стран граждане США усыновили в прошлом году: в Польше - 6 детей, в Румынии - 5 детей, в Венгрии - 30 детей. Россия запретила гражданам США усыновлять. В Беларуси вообще запрещено международное усыновление.

Также читайте: Иностранцы усыновили за 2018 год почти 12 000 детей из Украины, - МИД

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
тема в статье не раскрыта.
Не пишут, почему русские запретили усыновление. После 20ти убитых детей.
Украинского ребенка недавно тоже убили америк. усыновители. Никто и не квакнул.
А вообще в этой области такая жесть творится, под тем соусом, что укр. общество ложило большой болт на проблему.
Забрали, увезли головную боль - ну и х* с ним.
такого наверное нет ни в одной стране мира, как у нас
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26.11.2020 23:55
+3
На эту тему хочется процитировать Д. Хармса: "Травить детей - это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!"
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26.11.2020 23:58
+3
Логіка стверджує, що дебіл той, з чиєї країни дітей вивозять.
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27.11.2020 08:21
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Правила форума Совет форумчан
Дети, богатство любой страны.
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26.11.2020 23:27 Ответить
Ого, як рашистські боти активізувались. Особливо розважає, як вони приводять у приклад рашку, де заборонили всиновлення іноземцями, де тепер по дитячим будинках відбувається страшне. В США та Європі такий контроль за приймаючими сім'ями та іх дітьми, що вам і не снилось ніколи. В них тварин краще контролюють (є навіть тваринна поліція)ніж у вас дітей. Те, що зараз мафія у сфері всиновлення- погоджусь. Але не бачу особливо небезпечного. Як украінець, так і іноземець може за однакову взятку всиновити дитину. Якщо ти не можеш заплатити 5-10 тис доларів, то чи ти зможеш утримувати дитину?! З іншого боку- ще один засіб залучення коштів до краіни. Цих нещасних дітей, з поганих родин, з корумпованоі краіни виривають у кращий світ, у кращі умови, де вони, скоріш за все (гени ж)не повторять шлях своіх батьків-асоціалів, не зіп'ються, не пробухають своє життя, не будуть плодиться як кролики, не усвідомлюючи наслідків
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27.11.2020 07:02 Ответить
Дивлячись на бєспрєдєл з банками, земельними ресурсами, транснаціональним розпилом бабла, політичними системами, коли президентами і прем'єр міністрами призначають содомітів у всіх перед очами, легко уявити добропорядність і ступінь контролю за безбатченками.
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27.11.2020 07:42 Ответить
"Активізувались не тільки рашистські боти, а навіть один дебіл...
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27.11.2020 08:00 Ответить
Логіка стверджує, що дебіл той, з чиєї країни дітей вивозять.
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27.11.2020 08:21 Ответить
А я про що?
Ви очевидно не звернули увагу, що моя відповідь, адресувалася попередньому коментаторові.
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27.11.2020 08:55 Ответить
Та таких не один. Зараз повно буратін, для яких вавилонська блудниця в бєлом вєнчікє із роз.
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27.11.2020 09:22 Ответить
Да, сейчас ваш омон вовсю их на улицах и вучастках избивает... А кое-кто детям и оружие раздает...
Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. - Цензор.НЕТ 9317
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27.11.2020 07:29 Ответить
Украине все не как у людей . Какая-то матрица !
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26.11.2020 23:35 Ответить
Най уже всю Вкраїну всиновлять, бо місцеві "кровосісі" вже задовбали
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26.11.2020 23:36 Ответить
Рабская риторика, так нельзя добавь смайлик пошутил Украина вторая в мире по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году - Цензор.НЕТ 4868
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26.11.2020 23:38 Ответить
Я про мрію Шевченка, буквально. А пан вважає що ми суб'єкт?
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26.11.2020 23:56 Ответить
Пан шутит ,а также желает добра хорошим людям и вам тоже
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27.11.2020 00:06 Ответить
Походу первая в мире по количеству усыновленых из других стран.
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26.11.2020 23:44 Ответить
тема в статье не раскрыта.
Не пишут, почему русские запретили усыновление. После 20ти убитых детей.
Украинского ребенка недавно тоже убили америк. усыновители. Никто и не квакнул.
А вообще в этой области такая жесть творится, под тем соусом, что укр. общество ложило большой болт на проблему.
Забрали, увезли головную боль - ну и х* с ним.
такого наверное нет ни в одной стране мира, как у нас
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26.11.2020 23:55 Ответить
На эту тему хочется процитировать Д. Хармса: "Травить детей - это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!"
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26.11.2020 23:58 Ответить
что-нибудь... это отдать кому попало и куда попало, без всякого контроля со стороны государства.

Чтоб вы понимали: Украина не проверяет усыновителей.

Может приехать бомж, шизофреник, неадекват, религиозный фанатик, и забрать ребенка из детдома. И все. Там с ним делать, что хочет. И государству Украина все равно. Никто ничего не спрашивает.

Иногда им везет. Иногда - нет. Иногда очень не везет.

Как недавно был процесс усыновителей об экстрадиции усын. ребенка назад в Украину. Прецедент в америк. праве !

Тема ужасная.
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27.11.2020 00:36 Ответить
Почему запретели усыновлять детей? разве это не известно? Очень даже не новость, поводом стало дело Магнитского. Это единственные "сенкции", которые могла ввести рассия против США. А убийство приемных детей, к сожалению, только повод.
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27.11.2020 08:50 Ответить
возможно и повод.
Но 20 убитых детей американцами никто не отменял.
По-моему, лучше жить в интернате, чем лежать в земле, убитым неадекватом.
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27.11.2020 21:11 Ответить
Тема эта сильная. Но только те могут что либо здесь предлагать, мнение, решение, запрет итд. Кто хоть раз побывал в интернатах, особенно у группах от примерно 2-7 лет. Там невозможно выдержать взгляды.
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27.11.2020 00:14 Ответить
Это ужас.
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27.11.2020 00:16 Ответить
именно..((((((((( это кошмар и боль за маленьких несмышленых граждан, которым жизни на родине ...НЕТ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....
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27.11.2020 01:30 Ответить
А у пенсионера есть шанс?
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27.11.2020 04:54 Ответить
Ого, як рашистські боти активізувались. Особливо розважає, як вони приводять у приклад рашку, де заборонили всиновлення іноземцями, де тепер по дитячим будинках відбувається страшне. В США та Європі такий контроль за приймаючими сім'ями та іх дітьми, що вам і не снилось ніколи. В них тварин краще контролюють (є навіть тваринна поліція)ніж у вас дітей. Те, що зараз мафія у сфері всиновлення- погоджусь. Але не бачу особливо небезпечного. Як украінець, так і іноземець може за однакову взятку всиновити дитину. Якщо ти не можеш заплатити 5-10 тис доларів, то чи ти зможеш утримувати дитину?! З іншого боку- ще один засіб залучення коштів до краіни. Цих нещасних дітей, з поганих родин, з корумпованоі краіни виривають у кращий світ, у кращі умови, де вони, скоріш за все (гени ж)не повторять шлях своіх батьків-асоціалів, не зіп'ються, не пробухають своє життя, не будуть плодиться як кролики, не усвідомлюючи наслідків.
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27.11.2020 07:01 Ответить
Якщо висловитись толерантно на твою адресу, і не писати слово ду***нь, то це буде звучати так? Ти не розумна людина...
Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. - Цензор.НЕТ 7020
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27.11.2020 08:04 Ответить
Понятно, почему либерасты свергают бацьку, он запрещает педофильный экспорт.
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27.11.2020 07:20 Ответить
Ни для кого не секрет, для чего берут этих бедных маленьких деток в Америку. Для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Пусть страшная Божья кара ляжет на головы не только тех, кто это творит, и убивает их, но и на тех, кто позволяет, чтобы это творилось, кто разрешает эти ,,усыновления".
Особенно порадовал этот баран Андрей Сафhjyjd.
Бедные детки. Спаси их всех, Господи Иегова!
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27.11.2020 10:44 Ответить
Отдавать детей из страны -- это преступление и перед ними, и перед страной!
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27.11.2020 10:46 Ответить
 
 