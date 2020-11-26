Украина вторая в мире по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году
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Украина - вторая в мире страна по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году.
Об этом говорится в отчете Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В прошлом году американцы усыновили 298 украинских детей. Из них 54% - мальчики, 46% - девочки. 150 детей из всех усыновленных в США - это подростки от 13 до 17 лет. Еще 109 детей, которых усыновили американские пары, были в возрасте от 5 до 12 лет.
Отмечается, что большинство из этих детей - с особыми потребностями или старшего возраста. Некоторые были усыновлены вместе с братьями и сестрами.
В течение последних лет количество усыновленных из Украины в США детей снижается. Для сравнения, в 2014 году американцы усыновили 521 ребенка, а наибольший всплеск усыновления в США пришелся на начало 2000-х годов. К примеру, в 2001 году американцы усыновили в Украине 1 240 детей.
В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об охране детства" - усыновление ребенка, являющегося гражданином Украины, иностранцами производится, если были исчерпаны все возможности передачи под опеку, попечительство, на усыновление или воспитание в семьи граждан Украины.
Страной-лидером по количеству усыновления в США продолжает быть Китай, откуда в прошлом году американцы усыновили - 819 детей, в основном в возрасте от рождения до 2 лет.
Среди соседних с Украиной стран граждане США усыновили в прошлом году: в Польше - 6 детей, в Румынии - 5 детей, в Венгрии - 30 детей. Россия запретила гражданам США усыновлять. В Беларуси вообще запрещено международное усыновление.
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Ви очевидно не звернули увагу, що моя відповідь, адресувалася попередньому коментаторові.
Не пишут, почему русские запретили усыновление. После 20ти убитых детей.
Украинского ребенка недавно тоже убили америк. усыновители. Никто и не квакнул.
А вообще в этой области такая жесть творится, под тем соусом, что укр. общество ложило большой болт на проблему.
Забрали, увезли головную боль - ну и х* с ним.
такого наверное нет ни в одной стране мира, как у нас
Чтоб вы понимали: Украина не проверяет усыновителей.
Может приехать бомж, шизофреник, неадекват, религиозный фанатик, и забрать ребенка из детдома. И все. Там с ним делать, что хочет. И государству Украина все равно. Никто ничего не спрашивает.
Иногда им везет. Иногда - нет. Иногда очень не везет.
Как недавно был процесс усыновителей об экстрадиции усын. ребенка назад в Украину. Прецедент в америк. праве !
Тема ужасная.
Но 20 убитых детей американцами никто не отменял.
По-моему, лучше жить в интернате, чем лежать в земле, убитым неадекватом.
Особенно порадовал этот баран Андрей Сафhjyjd.
Бедные детки. Спаси их всех, Господи Иегова!