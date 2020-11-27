Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. перенесено на декабрь 2021 года.

Об этом чиновник сказал в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"1 июля 2021 года планировалось увеличить минимальную заработную плату до 6 500 грн. Сейчас планируется с 1 декабря. Это объясняется тем, что у нас определенным образом такие шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря - более чем нормальный срок введения 6 500 грн", — пояснил министр.

На вопрос почему не будет повышения зарплат учителям, Марченко ответил: "Почему не будет? Будет. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителя не будут снижены, они будут повышены в запланированных объемах".

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