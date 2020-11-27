Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко
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Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. перенесено на декабрь 2021 года.
Об этом чиновник сказал в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"1 июля 2021 года планировалось увеличить минимальную заработную плату до 6 500 грн. Сейчас планируется с 1 декабря. Это объясняется тем, что у нас определенным образом такие шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря - более чем нормальный срок введения 6 500 грн", — пояснил министр.
На вопрос почему не будет повышения зарплат учителям, Марченко ответил: "Почему не будет? Будет. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителя не будут снижены, они будут повышены в запланированных объемах".
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Якщо ні, то "перенос підвищення зарплат" без заморожування цін та тарифів - чистої води елемент Геноциду!
Это 100 % Порошенко виноват , скажет каждый зебил
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Весь мир уже кричит что такой корупции в стране еще небыло ни когда ..
"Событие, о котором стоит сказать. Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное - это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию", - написал Зеленский в своем телеграм-канале
Улыбаемся и машем. Радуемся на позитивной волне, а Гордон понимешь ли с какими-то глупостями, про какую-то коррупцию. Видосики Нелоха смотреть надо, нет у нас коррупции и вообще - всё зашибись.
Такі ж цинічні брехуни як і барига з підбарижниками.
ваши заявления о повышении з/п
уже сделали своё дело
цены выросли