Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь в ответ они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

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"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию и находятся наготове к немедленному реагированию на возможные вызовы со стороны противника", - сообщили в пресс-центре ОС.