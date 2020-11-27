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Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки дважды нарушил режим

За прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь в ответ они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

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"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию и находятся наготове к немедленному реагированию на возможные вызовы со стороны противника", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки дважды нарушил режим тишины на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
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Точно,гибридная война-обстрелы есть,а боевых потерь-нет. Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8183
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27.11.2020 07:48 Ответить
Війна іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Зебіли, що ви наробили?
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27.11.2020 07:52 Ответить
Хорош уже нам втирать про режим прекращения огня, который и гроша ломаного не стоит.
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27.11.2020 07:59 Ответить
Будем надеяться, что потерь действительно(!) нет.......
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27.11.2020 08:10 Ответить
Нажаль втрати є. Ми кожен день втрачаємо свою гідність.
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27.11.2020 08:51 Ответить
Що це за таке перемир'є , коли кожного дня дізнаємося про його порушення московськими виродками ?
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27.11.2020 09:42 Ответить
Зелене ( гібридне). Коли українцям заборонено захищати Батьківщину, а загарбникам дозволено їх вбивати.
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27.11.2020 10:18 Ответить
Алена Трофименко про бойові втрати зараз офіційно не повідомляють. а вони є
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27.11.2020 10:42 Ответить
 
 