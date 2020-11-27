"По локдауну все очень просто", - замглавы ОП Тимошенко рассказал, когда может быть принято решение о введении жесткого карантина

Украинские власти могут принять решение вводить или не вводить локдаун в связи с коронавирусом после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября).

Как информируеи Цензор.НЕТ, об этом он заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Гордон".

"По локдауну все очень просто. Сейчас у нас "карантин выходного дня", он будет третьи выходные. Чего мы пытаемся добиться "карантином выходного дня"? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Заполняются больницы, открываются другие перепрофилированные больницы, начинают везти в другие места, люди снимают на видео, как переполнены больницы, выкладывают в соцсети, не зная о том, что соседняя больница полупустая и туда теперь везут всех пациентов. Это же тоже такая чуть-чуть накрученная штука. Мы пытаемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и за это время увеличивать количество коек, в первую очередь – с кислородом и другим необходимым оборудованием. Полный локдаун, который многие обсуждают, может он быть или не может, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на "карантине выходного дня". И будем принимать соответствующие решения", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что в вопросе возможного локдауна советуются с местными властями.

"Это решение базируется в первую очередь на том, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц. Потому что главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми. Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом. Если будет локдаун, мы выйдем с полнейшей коммуникацией, и она будет заранее", – сказал замглавы ОПУ.

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Напомним, карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и до 30 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

"Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", - считает Степанов.