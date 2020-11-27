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"По локдауну все очень просто", - замглавы ОП Тимошенко рассказал, когда может быть принято решение о введении жесткого карантина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинские власти могут принять решение вводить или не вводить локдаун в связи с коронавирусом после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября).

Как информируеи Цензор.НЕТ, об этом он заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Гордон".

"По локдауну все очень просто. Сейчас у нас "карантин выходного дня", он будет третьи выходные. Чего мы пытаемся добиться "карантином выходного дня"? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Заполняются больницы, открываются другие перепрофилированные больницы, начинают везти в другие места, люди снимают на видео, как переполнены больницы, выкладывают в соцсети, не зная о том, что соседняя больница полупустая и туда теперь везут всех пациентов. Это же тоже такая чуть-чуть накрученная штука. Мы пытаемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и за это время увеличивать количество коек, в первую очередь – с кислородом и другим необходимым оборудованием. Полный локдаун, который многие обсуждают, может он быть или не может, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на "карантине выходного дня". И будем принимать соответствующие решения", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что в вопросе возможного локдауна советуются с местными властями.

"Это решение базируется в первую очередь на том, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц. Потому что главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми. Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом. Если будет локдаун, мы выйдем с полнейшей коммуникацией, и она будет заранее", – сказал замглавы ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов

Напомним, карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и до 30 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

"Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", - считает Степанов.
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Топ комментарии
+12
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 08:05
+10
Реально елементарну маску важко надіти я вчора був в 3 магазинах всюди без масок що продавці що покупці.... В одному ху...ло якесь кашляло без маски і ніхто йому нічого не сказав з продавців..
тому що в медіа постійно пости що маска не допомагає, але реально якщо влючити мізки то якщо пчихаешь і кашляешь гів.... далеко не летить а залишаеться на масці...
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27.11.2020 08:24
+6
Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями **********, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай. timeze2019.blogspot.com
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27.11.2020 08:09
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Правила форума Совет форумчан
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
показать весь комментарий
27.11.2020 08:05 Ответить
Реально елементарну маску важко надіти я вчора був в 3 магазинах всюди без масок що продавці що покупці.... В одному ху...ло якесь кашляло без маски і ніхто йому нічого не сказав з продавців..
тому що в медіа постійно пости що маска не допомагає, але реально якщо влючити мізки то якщо пчихаешь і кашляешь гів.... далеко не летить а залишаеться на масці...
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27.11.2020 08:24 Ответить
Только не надо плвторять слова Степановп что мы такме непослушные не носим как следует поэтому сколько больных,Маска защищает но все равно вирус попадает через предметы ручки дверей 100 % не уберегтись как ты не обливайся антисептиком но это не спасает,вся Европа даже на улицах с лета ходит в их и по 20 000 всё равно
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27.11.2020 08:51 Ответить
Не суть в тому що не захворієш а суть в тому щоб не було раптово багато хворих, тому що не зможуть всіх взяти в лікарні і почнуть масово вмирати вдома...
Я також рахую що нах... та вакцинація безтолкова вакцина як і проти грипу, але в пік напливу хворих маски зменшують кількість заражених в даний момент
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27.11.2020 09:59 Ответить
Нихера она не защищает от вируса, только от штрафов.
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27.11.2020 10:46 Ответить
а нахер мне что то кому то говорить??? Что бы выстрелил в спину или ножа воткнул???
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27.11.2020 09:18 Ответить
Нука, быстренько, а где это было? Ато у меня совершенно противоположные сведения.
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27.11.2020 10:45 Ответить
Если бы ввели дистанционное обучение, то не было бы такого стремительного роста заболевания. Но популисты, очень не хотели проблем перед выборами с идиотами, которым некуда девать детей.
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27.11.2020 08:38 Ответить
Бред сивой кобылы, самые уразливи завжди це щенки и дети до всех болезней. И тут появляется феноменальная брехня что этот ковидный вирус детей не трогает. Хотя ковид выявили еще в 59 году и иследуют его с тех пор, ежегодно он в статисике. Ну а в нашей жизни все может случиться , можно помереть и даже заболеть. Но эта не та причина по кторой жизнь надо прожить ховаясь по норам.
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27.11.2020 09:01 Ответить
ну если у тебя жизнь длиной в 3 недели, как у амёбы - то может нахер так жить?)
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27.11.2020 10:07 Ответить
Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями **********, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай. timeze2019.blogspot.com
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27.11.2020 08:09 Ответить
или дыру в бюджете все проблемы а с локдауном еще все усубится на карантин он виновен списать на коронавирус
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27.11.2020 08:13 Ответить
Все намного проще, он просто дебил.
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27.11.2020 08:35 Ответить
А хто воно таке, ото кіріло тімашенка??? замзама по господарству ну і за сумісництвом дячок в мацковській секті рускаправаславних! чого це лайно випустили коментувати рішення державної ваги???
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27.11.2020 08:36 Ответить
Це та кирило тімашенка, після розмови з якою, інша юля тімашенка проголосувала (разом зі своєю фракцією) за проект бюджету-21. Той самий бюджет, який називала "бюджетом катастрофи" за годину до цієї розмови...
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27.11.2020 08:51 Ответить
Ага, у зеГниди всі в охфісі - презеденти, і можуть коментувати ситуацію в Україні. Не здивуюсь, якщо скоро в новинах будуть подавати мнєніє помощніків дєрьмака з клірингу: тьоті Раї і тьоті Клави.
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27.11.2020 08:55 Ответить
Откуда столько идиотов на наши головы взялось?! А нах.. же вы тогда весной этот цирк устроили, даже из парков нас выгоняли?!
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27.11.2020 09:08 Ответить
По локдауну всё очень просто- нужно просто перестать жрать
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27.11.2020 09:09 Ответить
просто еще не вышли на плато - 30.000 под уровнем земли..
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27.11.2020 09:44 Ответить
Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали
"Із локдауном усе дуже просто", - заступник голови ОП Тимошенко розповів, коли може бути ухвалено рішення про жорсткий карантин - Цензор.НЕТ 8460
А то договорятся, и придут на Майдан.
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27.11.2020 09:48 Ответить
Офис простых решений-берутся самые неадекватные и из них выбирается худший
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27.11.2020 10:16 Ответить
Если введут карантин то людям станет жить лучше! Полный локдаун!"Із локдауном усе дуже просто", - заступник голови ОП Тимошенко розповів, коли може бути ухвалено рішення про жорсткий карантин - Цензор.НЕТ 2136
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27.11.2020 10:23 Ответить
 
 