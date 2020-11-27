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В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, зафиксированы 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 843 человека, умерли 192 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 01

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03госпитализированы - 2 069 человек;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03летальных случаев - 192;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03выздоровели - 8 843 человека;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).

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За все время пандемии в Украине:

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07заболели - 693 407 человек;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07выздоровели - 326 238 человек;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07летальных случаев - 11 909;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 4 419 791.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773) области, г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 10
В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 11
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Топ комментарии
+25
В общемировом рейтинге идиотов, ЗЕ и его коМанда точно войдут в финалисты: асфальтировать дороги за деньги короновирусного фонда, когда в стране лютует вирус - это просто эталонный случай феерического идиотизма, который точно войдет в учебники всего мира.
Кстати, население "73%" тоже мировой лидер в идиотизме: уничтожить экономику и цивилизованное будущее собственной страны, ради того, чтобы в интернете смотреть клёвые видосики со смешным актером - это очень сильная заявка на чемпионство.
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27.11.2020 08:22
+20
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 08:17
+15
Ковід, ковід, ковідниця,
Карантин мені вже сницця.
А мед. поміч ніяка,
Дай степашке копняка! (с) Підлога Маккартні

Запасайтесь колядками на праздники...
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27.11.2020 08:12
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т.е. "нарид муд.рый" во всем мире, ибо там точно так же тестируют?
ты хотел обосрать "зелебобов", но обосрался и сам))
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27.11.2020 12:42 Ответить
Ні, не так тестують. В більшості країн разом із позитивним результатом тесту лабораторія також видає кількість циклів ампліфікації, при якому отримано цей результат.

Тому обісрався зараз ти.
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27.11.2020 12:58 Ответить
А, ну то к Стебанову тогда.
Илон Маск, гад вообще сделал 4 теста в одно время в том же месте и..... 50 - 50 % получил. полуболен типо)
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27.11.2020 13:25 Ответить
при зеленому ваві це щє не рекорд а досягнення...
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27.11.2020 10:09 Ответить
все вместе!

вырубаем рашабота Rijal Stranger! В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 345
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27.11.2020 11:51 Ответить
как говорит степанов, половина коек все равно свободна..., так что не страшно, сколько бы заболевших не случилось, половина всегда наша, это вселяет: 1-ое - оптимизм, 2-е - сомнения во вменяемости рассказчика...
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27.11.2020 12:02 Ответить
Ну во-первых , я думаю что статистика , не правдивая , не 16000 , а в два раза больше В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 4718 Во -вторых , в Украине до сих пор в транспорте расплачиваются деньгами , наличкой В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 3705 Плюс переполненный транспорт , плюс на лицо гражданский конфликт , одни хотят носить маски и карантин , другим все пофигу , В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 4290 , как то так , и что с этим делать , в феодальном государстве , при слабой центральной власти , хрен его знает , как то так В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 5488
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27.11.2020 14:56 Ответить
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