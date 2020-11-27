В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, зафиксированы 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 843 человека, умерли 192 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 069 человек;

летальных случаев - 192;

выздоровели - 8 843 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 693 407 человек;

выздоровели - 326 238 человек;

летальных случаев - 11 909;

проведено ПЦР-тестов - 4 419 791.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773) области, г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях", - рассказал Степанов.







