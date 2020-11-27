Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 ноября в мире зарегистрировали 541 433 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 962 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 61 309 218 случаев инфицирования, из них 541 433 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 437 845 человек, из них 10 962 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 42,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания и Польша.



