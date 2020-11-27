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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 ноября в мире зарегистрировали 541 433 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 962 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 61 309 218 случаев инфицирования, из них 541 433 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 437 845 человек, из них 10 962 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 42,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания и Польша.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн 03
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн 04
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В США резкое падение с 200 до 100 тыс.
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27.11.2020 08:26 Ответить
число критических пациентов не изменилось. всё те же 177 человек.
вопрос - кто умер?
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн - Цензор.НЕТ 8028
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27.11.2020 08:28 Ответить
Да с этим пунктом похоже вообще не парятся, поставили вчерашние 177, хотя понятно что такой цифры быть не может если смертность выше.
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27.11.2020 08:33 Ответить
цифры скоро вообще будут повторятся - по теории вероятности кончено)
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27.11.2020 09:50 Ответить
от алко в год помирает три млн, он курения семь.
и ничего, никакого локдауна.
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27.11.2020 08:45 Ответить
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30
Суд в Португалії визнав, що плр-тести є нікчемними в діагностуванні "ковід-19".
Уся ця статистика така ж нікчемна. Пуста фальшивка, яку поспіхом ковтає "мудрий нарід".
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27.11.2020 09:54 Ответить
Дебилы постили, что ТОЛЬЕО 4000 жертв, напомнить картинку ? А теперь поют вообще какую то дибильную чушь про алкоголь и курение.
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн - Цензор.НЕТ 4508
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27.11.2020 10:32 Ответить
 
 