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США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии

Конфликт в Украине, который начала и подпитывает РФ, не ограничивается Донбассом, но и касается оккупации Россией Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене.

"Конфликт в Украине не ограничивается Донбассом. В Крыму российская оккупационная власть продолжает притеснять, преследовать и арестовывать активистов, журналистов и членов гражданского общества только за то, что они реализуют свои права на мирные собрания или свободу слова или религии", - заявил он.

Глава миссии США при ОБСЕ осудил политически мотивированные преследования и аресты в оккупированном Крыму, а также милитаризацию Россией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей.

"Приближаясь к Совету министров на следующей неделе, мы подтверждаем, что Крым — это Украина. Соединенные Штаты рассматривают оккупацию Россией Крыма, подкрепленную фиктивным референдумом, как ключевой элемент ее агрессии, которая продолжается против суверенного соседа", - заявил Гилмор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит особую репрессивную политику против крымских татар, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Как сообщалось, Соединенные Штаты ожидают, что Министерский совет ОБСЕ, который состоится 3-4 декабря, уделит весомую внимание конфликта в Украине, который начала и подпитывает Россия.
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Топ комментарии
+8
Нужно принять изменения в Конституцию Украины. крым должен фигурировать как Симферопольская область. А город севаштополь должен быть признан районным центром!!! США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии - Цензор.НЕТ 3589
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27.11.2020 08:41
+7
Но-но, не приуменьшайте значение моей малой родины! Я родилась в КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ и так оно и должно быть, без всяких автономий. А Севастополь должен быть лишен особого статуса. Вот и весь компот. Но совершенно справедливо, это должно быть проведено через парламент.
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27.11.2020 09:14
+5
кацапы они такие кацапы - ты прав смыцькый...
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27.11.2020 09:20
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Нужно принять изменения в Конституцию Украины. крым должен фигурировать как Симферопольская область. А город севаштополь должен быть признан районным центром!!! США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии - Цензор.НЕТ 3589
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27.11.2020 08:41 Ответить
Но-но, не приуменьшайте значение моей малой родины! Я родилась в КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ и так оно и должно быть, без всяких автономий. А Севастополь должен быть лишен особого статуса. Вот и весь компот. Но совершенно справедливо, это должно быть проведено через парламент.
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27.11.2020 09:14 Ответить
Підтримую. А ще краще назвати цю область Кримсько-Тарарською і записати в Конституції, що повертаються землі з татарами, а окупанти і їх посібники-поліцаї - геть в Московію!!!
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27.11.2020 09:15 Ответить
У путина отстутствует стратегическое мышление: за краткосросную хуцпу с Крымом
он расплатился потерей ближайших верных союзников - Украины, а теперь и Беларуси.
Врагами стали и Армения, и Азербайджан. Натовская Турция опустила Россию в Карабахе, и кремль утёрся, признав за Азербайджаном право выбирать союзников (Турцию).
Украина всё равно сближается с НАТО семимильными шагами: НАТО принимает Украину тоже гибридным способом - работает принцип "ехать", а не формальные "шашечки".
Путин просто дебил.
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27.11.2020 08:48 Ответить
Американці підтримують народ України, розуміючи, що країну зараз очолюють зрадники.
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27.11.2020 08:55 Ответить
Бо американці самі скуштували шо воно таке - бути очолюваним зрадником.
Трамп іде з посади з ганьбою.
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27.11.2020 09:31 Ответить
Якби ви падлюки не всунули свого носа в 2014 році у внутрішні справи України - нічого б цього не було!
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27.11.2020 08:57 Ответить
кацапы они такие кацапы - ты прав смыцькый...
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27.11.2020 09:20 Ответить
США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии, а ОБСЕ говорит,что Россия больше выступает как наблюдатель,а не агрессор и что даже Президент Украины пытается посмотреть в глаза главному наблюдателю с кооператива "Озеро" США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии - Цензор.НЕТ 3770
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27.11.2020 09:01 Ответить
ОБСЕ на подсосе у кремля и заглядьівают путину во все места.
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27.11.2020 09:32 Ответить
Давите Россию экономически, санкциями, скоро она развалится. Уже Российская Дума в третьем чтении утвердила проект закона, который продлевает "заморозку" накопительной части пенсии россиян. Пенсионные накопления россиян будут заморожены как минимум на 3 ближайших года до конца 2023 г. Развал России где-то близок
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27.11.2020 10:09 Ответить
США свои стратегические запасы открыло, потому что скоро нефть некуда будет девать.
Англия прекращает производство автомобилей с ДВС
и переходит на электрику с 2030 года, и другие страны приняли подобные решения.
Так что вы там латайте свои "жигули" - вам ещё долго на них ездить.
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27.11.2020 10:50 Ответить
Кремлёвский бот самоустранился.
Он сказал. что США НАРАЩИВАЮТ закупку российской нефти
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27.11.2020 10:53 Ответить
Ти відкрив йому очі і він напевно застрелився
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27.11.2020 12:17 Ответить
Чому в цій темі так мало кацапів ,як думаєте?
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27.11.2020 20:00 Ответить
 
 