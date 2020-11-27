США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии

Конфликт в Украине, который начала и подпитывает РФ, не ограничивается Донбассом, но и касается оккупации Россией Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене.

"Конфликт в Украине не ограничивается Донбассом. В Крыму российская оккупационная власть продолжает притеснять, преследовать и арестовывать активистов, журналистов и членов гражданского общества только за то, что они реализуют свои права на мирные собрания или свободу слова или религии", - заявил он.

Глава миссии США при ОБСЕ осудил политически мотивированные преследования и аресты в оккупированном Крыму, а также милитаризацию Россией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей.

"Приближаясь к Совету министров на следующей неделе, мы подтверждаем, что Крым — это Украина. Соединенные Штаты рассматривают оккупацию Россией Крыма, подкрепленную фиктивным референдумом, как ключевой элемент ее агрессии, которая продолжается против суверенного соседа", - заявил Гилмор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит особую репрессивную политику против крымских татар, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Как сообщалось, Соединенные Штаты ожидают, что Министерский совет ОБСЕ, который состоится 3-4 декабря, уделит весомую внимание конфликта в Украине, который начала и подпитывает Россия.