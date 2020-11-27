США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии
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Конфликт в Украине, который начала и подпитывает РФ, не ограничивается Донбассом, но и касается оккупации Россией Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене.
"Конфликт в Украине не ограничивается Донбассом. В Крыму российская оккупационная власть продолжает притеснять, преследовать и арестовывать активистов, журналистов и членов гражданского общества только за то, что они реализуют свои права на мирные собрания или свободу слова или религии", - заявил он.
Глава миссии США при ОБСЕ осудил политически мотивированные преследования и аресты в оккупированном Крыму, а также милитаризацию Россией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей.
"Приближаясь к Совету министров на следующей неделе, мы подтверждаем, что Крым — это Украина. Соединенные Штаты рассматривают оккупацию Россией Крыма, подкрепленную фиктивным референдумом, как ключевой элемент ее агрессии, которая продолжается против суверенного соседа", - заявил Гилмор.
Как сообщалось, Соединенные Штаты ожидают, что Министерский совет ОБСЕ, который состоится 3-4 декабря, уделит весомую внимание конфликта в Украине, который начала и подпитывает Россия.
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он расплатился потерей ближайших верных союзников - Украины, а теперь и Беларуси.
Врагами стали и Армения, и Азербайджан. Натовская Турция опустила Россию в Карабахе, и кремль утёрся, признав за Азербайджаном право выбирать союзников (Турцию).
Украина всё равно сближается с НАТО семимильными шагами: НАТО принимает Украину тоже гибридным способом - работает принцип "ехать", а не формальные "шашечки".
Путин просто дебил.
Трамп іде з посади з ганьбою.
Англия прекращает производство автомобилей с ДВС
и переходит на электрику с 2030 года, и другие страны приняли подобные решения.
Так что вы там латайте свои "жигули" - вам ещё долго на них ездить.
Он сказал. что США НАРАЩИВАЮТ закупку российской нефти