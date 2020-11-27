ЕС в ОБСЕ: Россия должна срочно предоставить Красному Кресту доступ в ОРДЛО

Евросоюз призывает Россию проявить конструктивный подход на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также предоставить доступ Международному комитету Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы снова призываем Россию продемонстрировать конструктивный подход в ТКГ. Украина уже продемонстрировала свою готовность двигаться вперед по 4 участкам разведения и 19 участкам разминирования. Также необходимо срочно предоставить МККК доступ к удерживаемым лицам в неподконтрольных правительству районах, как это сделано в районах, контролируемых украинским правительством", - отмечается в заявлении.

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В ЕС также призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта в Донбассе путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также выразили беспокойство касаемо присутствия российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины.

В ЕС напомнили, что продолжительность экономических санкций против России остается четко привязанной к полной реализации Минских договоренностей.