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МВД (9224) насилие (364) Нацполиция (15749) Павличенко Екатерина (17)

Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД

В этом году, по сравнению с прошлым, полицейские получили на 54% больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на пресс-брифинге, посвященном проведению Всеукраинской информационной кампании "16 дней против насилия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году, по сравнению с прошлым, полицейскими получено на 54% больше заявлений и сообщений о фактах домашнего насилия, было составлено на 27% больше протоколов об административном правонарушении, было вынесено в 5 раз больше срочных запрещенных предписаний и взято на учет на 22% больше обидчиков", - рассказала Павличенко.

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По её словам, это является свидетельством не только изменения подходов в борьбе с домашним насилием, а также постоянного обучения подразделений МВД, привлечения разных подразделений к противодействию и предупреждению домашнего насилия из числа подразделений Национальной полиции, а также - свидетельством готовности общества открыто говорить на эту тему.

"Действительно, карантин, который был вызван пандемией COVID-19 ещё больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предупреждению и противодействию этому явлению", - добавила Павличенко.

Она рассказала о мерах, которые применяют правоохранительные органы для противодействия домашнему насилию, в частности, увеличено количество специализированных мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия.

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По её словам, сегодня их 54 по всей стране. При этом, заметила Павличенко, к реагированию на случаи домашнего насилия привлекаются и другие подразделения.
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Топ комментарии
+4
А я думаю, чего она такая грустная ходит Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 3761
Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 5791
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27.11.2020 09:09
+1
Із скарги: Чоловік не ходить на роботу а постійно мене пи*дить. )
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27.11.2020 09:49
+1
Почему картинка с мужским кулаком а женщины разве агрессивны не бывают?
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27.11.2020 10:01
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А я думаю, чего она такая грустная ходит Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 3761
Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 5791
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27.11.2020 09:09 Ответить
мамуриму вообще в 4руки/4ноги избивали. Ленка в это время дома зализывала раны
Поліцейські отримали на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого року, - МВС - Цензор.НЕТ 4809
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27.11.2020 12:31 Ответить
и у меня намедни сосед насрал на коврик так к комуж обращаца как не в милицию?
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27.11.2020 09:20 Ответить
Обратитесь в магазин "Спорттовары". По чём там биты.
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27.11.2020 09:27 Ответить
Сделайте людей ещё беднее, и получите насилие не только дома, ссуки зелёные.
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27.11.2020 09:26 Ответить
Не просто беднее, а еще и закрыть по домам в жесткий карантин, где у них не будет на кого выплеснуть весь негатив кроме как на своих сожителях
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27.11.2020 09:32 Ответить
Ждем цифры 73% с тяжелым исходом
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27.11.2020 09:30 Ответить
У ізолянта ковід на лиці.
Два тижні часу треба на синці.
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27.11.2020 09:30 Ответить
І надалі цей спосіб віджиму майна буде процвітати ще більше.
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27.11.2020 09:34 Ответить
Із скарги: Чоловік не ходить на роботу а постійно мене пи*дить. )
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27.11.2020 09:49 Ответить
Почему картинка с мужским кулаком а женщины разве агрессивны не бывают?
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27.11.2020 10:01 Ответить
 
 