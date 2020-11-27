"Слуга народа" Качура анонсировал изменения во фракции: "Потому что есть предатели внутри"
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Внутри партии "Слуга народа" есть люди, которые не разделяют стремлений политсилы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.
"Если кто-то из представителей монобольшинства забывает, с какими лозунгами, с какими программными целями мы шли на выборы - это их проблемы. На сегодняшний день мы объединяемся, это такая внутренняя информация, мы объединяемся с людьми, которым небезразлична судьба этого государства. Я сейчас создаю межфракционное объединение, которое будет во главе "Слуги народа", - сказал парламентарий.
По словам Качуры, внутри партии есть люди, которые не разделяют стремлений "Слуги народа".
"Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что есть предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию - это их проблемы. То, что президента сейчас обманывают - это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху", - добавил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
З розпадом одночасно прийдуть поразки. Та й вже ці ознаки і є, засвідчені на цих (минулих) місцевих виборах: зелені не спромоглися зайти в міськради облцентрів Івано-Франківська та Львова, і з великими потугами замовними рішенням суддів (так оцінюють їх противники СН) війшли до складу Тернопільської міськради.
а отакі кацапські ганчірки як качура, дубинське, бужанське, тищенко, гетьманцев та інші на чолі з зеленським, от саме вони й є ворогами України.
- ...есть! Это я и возможно президент.
Качура:"Ты предатель! Ты не разделяешь программу президента, мы выгоним тебя с партии!".
Сколько раз вижу этого персонажа и думаю, он реально дебил, или просто работает на ставке мотиватором НеЛоха?
Весна придёт, САЖАТЬ БУДЕМ.
Источник: https://censor.net/ru/n3233571
Как так обманывают? Он же говорил, что не лох и не дурачок.
Что он имеет в виду? Чтобы что получилось? Хоть бы прямо сказали, что вы хотите сделать.
Есть те, кто предвидя жопу ,разбегаются по
кустам.
"Слуги" -срез общества их поколения.
Отбросили всё лишнее для выживания,
Осталось самое мерзкое.
Ось така херня малята, як сказав би покійний дід Панас.
Суровые бюджетные годы приходят!
- Измена! Измена!
Под холмом сидит Мальчиш-Плохиш, топчет бочку с вареньем и бормочет набитым ртом:
- Вроде бы один косяк курили - его на измену пробило, а меня на хавку..