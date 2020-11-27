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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2548) Качура (168)

"Слуга народа" Качура анонсировал изменения во фракции: "Потому что есть предатели внутри"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Внутри партии "Слуга народа" есть люди, которые не разделяют стремлений политсилы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"Если кто-то из представителей монобольшинства забывает, с какими лозунгами, с какими программными целями мы шли на выборы - это их проблемы. На сегодняшний день мы объединяемся, это такая внутренняя информация, мы объединяемся с людьми, которым небезразлична судьба этого государства. Я сейчас создаю межфракционное объединение, которое будет во главе "Слуги народа", - сказал парламентарий.

По словам Качуры, внутри партии есть люди, которые не разделяют стремлений "Слуги народа".

"Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что есть предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию - это их проблемы. То, что президента сейчас обманывают - это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху", - добавил нардеп.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
ето которий топит за рузкий мир наканала зажоп
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27.11.2020 09:27
+19
"Слуга народа" Качура анонсировал изменения во фракции: "Потому что есть предатели внутри" - Цензор.НЕТ 7738
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27.11.2020 09:31
+16
вслед за Леросом выгонят и Чернева.
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27.11.2020 09:27
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вслед за Леросом выгонят и Чернева.
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27.11.2020 09:27 Ответить
один БАРАН похвалил ОЧЕНЬ тупого осла
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27.11.2020 11:24 Ответить
ето которий топит за рузкий мир наканала зажоп
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27.11.2020 09:27 Ответить
я тоже хочу раздавать всем бабло, но отсутствие бабла мешает
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27.11.2020 09:27 Ответить
😃 в зеленом стаде разброд и шатания...
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27.11.2020 09:27 Ответить
Окремою характерною особливістю партії «Слуга народу» є те, що склад її еліти (той, що в парламенті; той що в адмінстрації, ой, в офісі на Банковій; чи в Кабміні) - надзвичайно різношерстний. Зустрічав висловлювання деяких аналітиків про те, що там слід виділяти сім основних груп: 1)колишні регіонали, які перебігли під крило більш фартових, ніж «Опоблок»; 2)******* «соросята», «грантоїди», яким пощастило влаштуватися в більш потужну силу, ніж їх «Голос»; 3)колишні і навіть чинні медведчуківці, з його «укр.вибору» руского міра; 4)соратники і прихильники «замайбах бені»; 5)колишні соціалісти і навіть комуністи з відповідною ідеологією; 6)просто «акакаяразніца», тобто, елементарні пристосуванці і кар'єристи; 7)прихильники ЄС і Порошенка, ідеологічно близькі правим в «слугах». Я схильний повірити, що саме так і є. Більше того, там, на мою думку, існує ще декілька менш впливових і менш чисельних груп; але «то таке». Я вже не кажу про відвертих адептів, якщо не агентів ворожих спецслужб… Так от, різношерстність і невизначеність еліти СН робить цю політичну силу нестійкою, рихлою і нездатною повести за собою виборця під певною ідеєю та політичною ідеологією. Тому недовговічність і швидкий розпад «слуг» - гарантовано. Не вперше. Досвід свідчить: розпадались і не виживали і не такі різношерстні сили.
З розпадом одночасно прийдуть поразки. Та й вже ці ознаки і є, засвідчені на цих (минулих) місцевих виборах: зелені не спромоглися зайти в міськради облцентрів Івано-Франківська та Львова, і з великими потугами замовними рішенням суддів (так оцінюють їх противники СН) війшли до складу Тернопільської міськради.
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27.11.2020 10:51 Ответить
Якщо сказати коротше - партія СН , так само як і її фракція , складається з абсолютно випадкових людей - пристосуванців !
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27.11.2020 14:02 Ответить
Враги, которых Зеленский привел во власть, теперь ему сильно мешают.
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27.11.2020 09:28 Ответить
"Слуга народа" Качура анонсировал изменения во фракции: "Потому что есть предатели внутри" - Цензор.НЕТ 7738
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27.11.2020 09:31 Ответить
Деньги он делит. Народные. Между собой и олигархами.
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27.11.2020 09:36 Ответить
старому зольдату. Ти як завжди сказав коротко і влучно. Однак між ним (презом) і олігархами щось багато хто хоче стати касирами. Ось і качур хоче завести своїх власних качок і стати касиром. Он його старший товариш разумков "взетел над суєтой" і здалеку поглядає на цей процес так званої консолідації. не хай звернуться до великого езопа угро-фінсько-татарсько-чувашсько-хозарського епосу крилова -"а ви друзья как не садитесь" і "лебедь, рак и щука"
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27.11.2020 10:03 Ответить
Больше не будет шутить)))
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27.11.2020 09:48 Ответить
ворогами зеленського всередині "слугнароду" є ті поодинокі депутати, які переймаються інтересами саме України та українства (щоправда їх не чутно й я їхніх прізвищ не назву, але припускаю, що такі є).
а отакі кацапські ганчірки як качура, дубинське, бужанське, тищенко, гетьманцев та інші на чолі з зеленським, от саме вони й є ворогами України.
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27.11.2020 09:45 Ответить
зрадників геть з партії
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27.11.2020 09:30 Ответить
Вот только не надо так горячится, бо так и партии не станет😜
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27.11.2020 09:42 Ответить
Так тиж блін перший прєдатєль Зе! "Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 6640 Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути
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27.11.2020 09:31 Ответить
Для Качуры ( и Зели ? ) предатели те, кто не хочет объединяться с медведчуковцами.
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27.11.2020 09:44 Ответить
- ...а не предатели в Вашей фракции есть?
- ...есть! Это я и возможно президент.
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27.11.2020 09:32 Ответить
Любой адекватный депутат: "Мне не нравится что Зеленский насрал в штаны и ходит воняет".
Качура:"Ты предатель! Ты не разделяешь программу президента, мы выгоним тебя с партии!".
Сколько раз вижу этого персонажа и думаю, он реально дебил, или просто работает на ставке мотиватором НеЛоха?
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27.11.2020 09:32 Ответить
Совмещает. Дебил на ставке.
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27.11.2020 09:35 Ответить
"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 9988
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27.11.2020 09:35 Ответить
Ну... после его фразьі "президент умньій..." считать Качуру адекватньім, не дебилом т.е., невозможно по умолчанию
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27.11.2020 09:51 Ответить
Вы све этой своей ОПГ "Слуга народа" предатели.
Весна придёт, САЖАТЬ БУДЕМ.
"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 3732
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27.11.2020 09:34 Ответить
"Предатели" - это те, что без нужной суммы в конверте не хотят работать?....
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27.11.2020 09:34 Ответить
"президент умный, он разберется" - орнул в голос🤣
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27.11.2020 09:35 Ответить
"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині" - Цензор.НЕТ 9784
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27.11.2020 09:35 Ответить
І перший зрадник ригівський коаліціянт з мандючуком качура.
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27.11.2020 09:35 Ответить
"То, что президента сейчас обманывают - это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху", - добавил нардеп.

Источник: https://censor.net/ru/n3233571

Как так обманывают? Он же говорил, что не лох и не дурачок.
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27.11.2020 09:42 Ответить
Главная банда - Дубинского.Много от ЕС вурдалаков,банда Богдана.В общем бильшисть- лоскутное одеяло.Идеология одна должна быть- здравый смысл,борьба с ордой,посадка топ коррупционеров.Всё упёрлось в гордиев узел-Суды всех мастей.
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27.11.2020 09:45 Ответить
Вы там все предатели Украины.
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27.11.2020 09:51 Ответить
""Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло." - ти ліпше зроби, щоб у Віслюка зайшло, бо виходить з нього одне лайно.
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27.11.2020 09:52 Ответить
"Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло."

Что он имеет в виду? Чтобы что получилось? Хоть бы прямо сказали, что вы хотите сделать.
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27.11.2020 10:03 Ответить
Та що вже... Який народ, така й влада. Правду казав один жидик, директор ПТУ перед референдумом у 1991 р. "Да никогда Украина не будет независима! Ето такой народ... почитайте историю..." Будемо завжди, принижені, страждати і сумні пісні співати... ))
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27.11.2020 10:04 Ответить
.лядь, вони будуть шукати того хто ******* чи все ж таки хто *******
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27.11.2020 10:12 Ответить
Во власти нет предателей, по определению.
Есть те, кто предвидя жопу ,разбегаются по
кустам.
"Слуги" -срез общества их поколения.
Отбросили всё лишнее для выживания,
Осталось самое мерзкое.
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27.11.2020 10:12 Ответить
коли остап бендер готувався переїхати в ріо-де-жанейро через дністровські плавні, він придбавав драгметал. і придбав золотий портсигар з дарчим написом -"Федьке Кастраке в честь зрелости" а після слова "честь" цвяхом було нацарапано "половой". Качур досяг політичної "полової" зрілості і формує свій загін. як говорив один епізодний герой з фільмів про Шурика - прошу огласить весь список. Цирк.
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27.11.2020 10:15 Ответить
Для того , щоб формувати щось ,,своє,, - треба мати гроші . У того хлопчика грошей нема . Шукаємо кому з грошових мішків вигідно .
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27.11.2020 14:09 Ответить
І так, цифри говорять більше ніж слова
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27.11.2020 10:15 Ответить
Влітку 2019 року ЗЕ вирішив нагодувати народ. Взяв картоплі, цибулю, 1 кг цукпу, пів пачки солі, пляшку оцету, 1 тапочок, 2 старі шкарпетки Коломойського. Все це зварив і в кінці добавив 2 лопати гівна. Так появилась фракція (чи фрікція) "Слуги народу". 73% населення поїли це пойло і сказали 👍. І ось через рік деякі з них почали підозрювати, що їх нагодували гівном.

Ось така херня малята, як сказав би покійний дід Панас.
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27.11.2020 10:16 Ответить
"Слуги" разом з медведчікістами хочуть здати Україну, а "прєдатєлі" мішають. От "біда".
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27.11.2020 10:20 Ответить
И начнется очень интересная сепарация по признакам преданности БЕне, ПИНе (в Голос пойдут) ,ну чисто Ахметке и плюс Кремлю. И Украина увидеть сколько там останется вменяемых украинцев.
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27.11.2020 10:22 Ответить
особенно улыбнули последние слова: "президент умный..."
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27.11.2020 10:23 Ответить
Арестович на вопрос журналиста Апострофа (ютуб )о недавней поддержке Порошенко и о его месте у ноги Ермака сейчас - я увидел в ОПУ там такой патриотизм и преданность Украине, ну шо просто ох..(фиг)..ел -передаю близко к содеРЖАНИЮ сказанного своими словами.
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27.11.2020 10:38 Ответить
Сомкнуть ряды, зебелята!
Суровые бюджетные годы приходят!
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27.11.2020 10:30 Ответить
Вся эта куйня под названием СН состоит из предателей или идиотов
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27.11.2020 10:41 Ответить
а в слуг уродів яка ідеологія? Чось ніхто не розібрався в цьому, коли вони йшли на вибори, ні після...
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27.11.2020 10:43 Ответить
Мальчиш-Кибальчиш стоит на холме и машет флагом, кричит:
- Измена! Измена!
Под холмом сидит Мальчиш-Плохиш, топчет бочку с вареньем и бормочет набитым ртом:
- Вроде бы один косяк курили - его на измену пробило, а меня на хавку..
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27.11.2020 10:47 Ответить
Президент умный. 😀 Повеселил. Как он сам не заржал, когда говорил?
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27.11.2020 11:11 Ответить
"МОНО" СН- ТО ДУЖЕ РОЗРІЗНЕНА СТРУКТУРА ЯКА СТВОРЕНА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕЗИ ПУЙЛА - АБИ НЕ ПОРОХ-. ТАМ І ПРИБІЧНИКИ ПРОПУТІНСКОЇ ОПЗЖ І ВЕЛИКА ГРУПА КОЛОМОШІ А ОТ ПАТРІОТІВ МІГ БИ ОБ"ЄДНАТИ ЧЕРНЕВ НЕ РОЗУМІЮ ЧОМУ ВІН ЦЬОГО НЕ РОБИТЬ
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27.11.2020 11:16 Ответить
Готовят почву для коалиции с ОПЗЖ.
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27.11.2020 12:56 Ответить
Первый предатель Украины и слуг народа это сам Качура!! Лживый трёхличный и подленький выкормыш!
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27.11.2020 14:02 Ответить
А де він збирається набрати депутатів, які розділяють ідеї Зеленського? ОПЗЖ? Ну, там треба самому Зеленському підкоригувати свої ідеї аби його прийняли.
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27.11.2020 15:07 Ответить
 
 