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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (администрация сейчас находится в Старобельске) ищет пути примирения в Донбассе. Там будут учить находить общий язык людей с разными взглядами, проводить тренинги по бесконфликтному поведению. И это только часть грантового проекта, который оценили в 1,5 миллиона евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, о проекте "Вільному радіо" рассказал его руководитель, председатель ученого совета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Виталий Курило.

"Интенсификация влияния учителей Луганской области на процессы примирения и установления мира" - это совместный проект Луганского национального университета имени Тараса Шевченко и Луганского областного Института последипломного педагогического образования. Он рассчитан на 3 года.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 01

Общая сумма финансирования - 1 582 841 евро. Это деньги Евросоюза. В конкурсе проектов "Поддержка ЕС для перемещенных учебных заведений на востоке Украины" несколько вузов, которые переехали с оккупированной территории, получили 10 миллионов евро. Наибольший грант выиграл университет имени Шевченко.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 02

"Мы предложили европейцам свою идею. Тщательно прописали проект, провели социологическое исследование настроений людей. Также были победители из Донецкой области - из Краматорска, Мариуполя", - вспоминает Курило.

Цель проекта - создать ряд образовательно-психологических программ для жителей области, а также улучшить условия для студентов и преподавателей университета.

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"Суть в том, чтобы преподаватели вместе со студентами и учителями разработали такие программы, чтобы как можно больше педагогов прошли обучение и в дальнейшем работали с населением области. В первую очередь, по поиску "точек соприкосновения" людей с разными взглядами, в перспективе - с людьми с "той стороны" (оккупированные территории, - Ред.), когда мы воссоединимся. Это предполагает также научную работу, тренинги, семинары. Прежде всего это психология, педагогика, социальная педагогика", - рассказывает руководитель проекта.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 03

Сейчас в рамках проекта уже начали ремонтные работы в общежитии университета в Рубежном. Обновляют и учебные помещения, утепляют здание вуза, впоследствии закупят компьютеры и другую офисную технику. Также создадут сеть из 6 учебных центров (Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Кременная, Лисичанск, Полтава) и 10 центров профессионального развития педагогических работников в громадах области (Старобельск, Кременная, Лисичанск, Белокуракино, Сватово, Беловодск, Троицкое, Новоайдар, Новопсков, Станица Луганская).

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 04

Именно на базе университета должен появиться центр психологического восстановления и адаптации, лаборатория развития творческих навыков, центр развития карьеры, информационный центр и центр инклюзивного образования. Там будут проводить различные тренинги, жители области смогут получить психологическую помощь, пройти профориентацию или переобучение.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 05
Фото: пресс-служба ЛНУ им. Шевченко

"Активных участников проекта будет около 150. Их мы уже определили. Это учителя и студенты-будущие педагоги. А они уже будут работать с большим количеством людей - родителями, детьми", — добавляет Курило.

Отметим, первый и пока единственный конкурс "Поддержка ЕС для перемещенных учебных заведений на востоке Украины" объявили в конце 2018 года. В 2019-м определили победителей, которые начали реализовывать проекты в 2020-м. Деньги также получили:

- ОО "Центр развития филологии" (Бахмут) — 747 112 евро;

- Луганский государственный медицинский университет — 894 297 евро;

- Совместный проект Института высшего образования НАПН Украины, Донецкого государственного университета управления, Луганского национального аграрного университета и Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля - 1 486 830 евро;

- Совместный проект Донецкого национального технического университета и Покровского городского совета — 809 283 евро;

- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского — 810 000 евро:

- Совместный проект Донецкого государственного университета управления, Донецкого юридического института МВД Украины и Мариупольского городского совета — 1 280 050 евро;

- Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко — 898 910 евро;

- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры — 879 793 евро.
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Топ комментарии
+10
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4102
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27.11.2020 09:42
+8
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке.
------------------------------------
Это только мне смешно? Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4322 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4369
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27.11.2020 09:45
+6
гроші у нікуди...
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27.11.2020 09:43
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Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4102
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27.11.2020 09:42 Ответить
Дед давно ласты склеил в нищете,скрутив напоследок дулю проклятым гейропейцам)
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27.11.2020 09:46 Ответить
вот такие постановочные фотки как раз делали пропагандоны РФ, чтобы такие ольгинские тролли как ты их распространяли, вызывая ненависть внутри Украины.
Мрази вы и в любом случае гореть вам в аду.
А ЛДПИ - молодцы, очень правильный подход.
Дорогу осилит идущий. и НАШУ ЛУГАНЩИНУ мы РОССИИ не отдадим!
Потому что Луганщина - это Украина!!
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 6052
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27.11.2020 10:19 Ответить
тоже постановочная фотка?
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 491
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27.11.2020 10:23 Ответить
Під військову українську техніку теж ольгінські тролі лягали? Росія там , звісно, попрацювала, але зерна падали в добрий грунт.
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27.11.2020 11:38 Ответить
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 1826 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 5217 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 7936
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27.11.2020 09:43 Ответить
гроші у нікуди...
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27.11.2020 09:43 Ответить
Почему в никуда? Так не бывает. Обязательно кто то получает бенефиты какие то.В данном случае это судя по всему руководство ЛНУ.
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27.11.2020 09:46 Ответить
ну это да - здесь без слов...
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27.11.2020 12:07 Ответить
ну ничо,не дадут схлопнуться универу...тоже немаловажно,шоб потом с нуля не начинать
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27.11.2020 09:47 Ответить
Деньги на ветер. Как можно примириться с сепарьем,коллаборантами и манкуртами?
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27.11.2020 09:45 Ответить
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке.
------------------------------------
Это только мне смешно? Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4322 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4369
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27.11.2020 09:45 Ответить
Мне тоже.Потому что деньги закончатся гораздо раньше
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27.11.2020 09:47 Ответить
так зато понятно,что раньше трех лет-нечего и ожидать реинтеграции. Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 2338
а не то шо макарыч кравчукча ото гутарить
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27.11.2020 09:49 Ответить
А объясни - зачем это нам с тобой надо?
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27.11.2020 09:53 Ответить
а нам и не дают...а преподовкоторые не сепары,которые переехали на неоккупированную территорию-их как то надо кормить?так лучше так,чем напрямую из бюджета.
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27.11.2020 10:19 Ответить
Гыг. Ты меня порой просто удивляешь. Прочитай еще раз - куда и на кого планируется потратить деньги. Тут ни бюджет ни зарплата преподавателей ни при чем. В двух словах - на деньги ЕС будут учить детишек сепаров в тепличных условиях, которые будут даже лучше. чем в самой Украине. Тебя такое устраивает?
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27.11.2020 10:30 Ответить
меня устраивает,когда любящие свою страну преподы готовят таких же студентов.
если их образовательный уровень будет выше быдла-это уже луч света в туннеле.
другого пути нет,только время,воспитание и образование.
не желающих обучаться и воспитываться никто насильно не держит-рашка рядом.
такими кусками территории и частями народа нельзя разбрасываться.ибо в какое то время и тебя бросят
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27.11.2020 10:44 Ответить
Рассказываю Сюжет из "Антизомби". Три выпускника Харьковского университета гражданской защиты успешно отучились, вернулись в Донецк и приняли присягу ДНР. Хотя ранее присягали народу Украины. Ну и как тебе такое "воспитание".
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27.11.2020 10:50 Ответить
университет не занимается отдельными балалайками,или балалаечниками.его задача в общем поднять уровень небыдлячества.неужели не ясно,что и в остальных вузах Украины достаточно сепаров выпускается?и шо даже в раиське вузы иногда выпускают нормальных людей? Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 2567
другого населения донбассу никто не предоставит (разве что как в раиське,запустить таджиков).надо работать с тем,что есть.бо любые понаехалы будут хуже,чем коренное население.
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27.11.2020 10:57 Ответить
проблема в том, что война идет с 2014 года. Седьмой год. Как думаешь сколько там осталось сторонников Украины? Не может быть реинтеграции без фильтрации и проверки на лояльность. А покупать лояльность жто путь в некуда - "сколько волка не корми..."
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27.11.2020 12:28 Ответить
Ось ці ублюдочні мармизи
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 3113

"Как пояснил Евгений Овчинников, учился он на "временно подконтрольной Украине территории, и решил продолжать работу здесь (в ДНР), на своей земле". Аналогичная мотивация - вернуться в родной город, к родителям - была у Крыжановской и Волошина. "
"В университете подтвердили, что трое молодых людей действительно были курсантами и приняли присягу, больше комментариев вуз не дает. "
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28.11.2020 06:24 Ответить
ну хоть кому-то будет что кушать в тяжелое зеленое время
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27.11.2020 09:46 Ответить
Красота! Тебе дали по морде, выгнали с хаты и ты уехал к родне, чтобы не прибили и с голоду не подох. А теперь ты на деньги, которые нашли родственники, покупаешь бухла, закуски и приглашаешь этих обидчиков бесконфликтно "реинтегрироваться" , но на жилплощади родственников Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 1768?
Считаю, что люди, которые не поддерживают территориальную целостность Украины и не считают Россию страной агрессорам не имеют право учиться в наших учебных заведениях
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27.11.2020 09:52 Ответить
Ну, большинство проблем Украины от уровня образования населения.
Наплодили университетов на базе техникумов механизации - получили поколение зебилов.
В считающих себя ведущими киевских вузах ситуация тоже плачевная.
Могилянка - вообще пародия на вуз, в кгу избирают ректоров человека, диплом которого не подтвердит ни один западный вуз.
Катастрофа.
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27.11.2020 09:59 Ответить
Деньги ЕС девать некуда, что ли? Для того, чтобы поменять взгляды тех, кто 7 лет кормится роSSийской пропагандой, не хватит ни денег, ни жизни. Мои родственники, вроде и не полный отстой, а уверяют меня, что это американцы воюют с роSSией на нашей территории за сферу влияния на Украину. А украинская Армия, как бы путается под ногами, попадая под перекрестный огонь. Ну, вы видали таких прип**денных?!! И таких абсолютное большинство. Права была Тимошенко, там должна быть резервация, обнесенная колючей проволокой с напряжением 380 В и забор до небес, чтобы ракеты не перелетали.
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27.11.2020 10:02 Ответить
піліть бабло і кормити - фінансувати рузьгє защітнігав...
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27.11.2020 10:02 Ответить
ого, сколько ольгинской тролятины набежало.
Значит, хорошие сапоги, надо брать.
(С)
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27.11.2020 10:21 Ответить
беляков ты?
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 2843
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27.11.2020 10:28 Ответить
Може хоч мову державну вивчать .
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27.11.2020 11:31 Ответить
Кого ви дурите? Командувач заявив, що "ТА СТОРОНА" буде стріляти нам у спини. А ви зі своїм поносним "МІРА ВАМ". Вогнем і мечем випалюють зраду. Не вигадала історія інших методів протягом існування людства. Ви або шахраї , або зрадники.
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27.11.2020 11:57 Ответить
 
 