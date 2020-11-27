Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке. ФОТОрепортаж

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (администрация сейчас находится в Старобельске) ищет пути примирения в Донбассе. Там будут учить находить общий язык людей с разными взглядами, проводить тренинги по бесконфликтному поведению. И это только часть грантового проекта, который оценили в 1,5 миллиона евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, о проекте "Вільному радіо" рассказал его руководитель, председатель ученого совета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Виталий Курило.

"Интенсификация влияния учителей Луганской области на процессы примирения и установления мира" - это совместный проект Луганского национального университета имени Тараса Шевченко и Луганского областного Института последипломного педагогического образования. Он рассчитан на 3 года.

Общая сумма финансирования - 1 582 841 евро. Это деньги Евросоюза. В конкурсе проектов "Поддержка ЕС для перемещенных учебных заведений на востоке Украины" несколько вузов, которые переехали с оккупированной территории, получили 10 миллионов евро. Наибольший грант выиграл университет имени Шевченко.

"Мы предложили европейцам свою идею. Тщательно прописали проект, провели социологическое исследование настроений людей. Также были победители из Донецкой области - из Краматорска, Мариуполя", - вспоминает Курило.

Цель проекта - создать ряд образовательно-психологических программ для жителей области, а также улучшить условия для студентов и преподавателей университета.

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"Суть в том, чтобы преподаватели вместе со студентами и учителями разработали такие программы, чтобы как можно больше педагогов прошли обучение и в дальнейшем работали с населением области. В первую очередь, по поиску "точек соприкосновения" людей с разными взглядами, в перспективе - с людьми с "той стороны" (оккупированные территории, - Ред.), когда мы воссоединимся. Это предполагает также научную работу, тренинги, семинары. Прежде всего это психология, педагогика, социальная педагогика", - рассказывает руководитель проекта.

Сейчас в рамках проекта уже начали ремонтные работы в общежитии университета в Рубежном. Обновляют и учебные помещения, утепляют здание вуза, впоследствии закупят компьютеры и другую офисную технику. Также создадут сеть из 6 учебных центров (Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Кременная, Лисичанск, Полтава) и 10 центров профессионального развития педагогических работников в громадах области (Старобельск, Кременная, Лисичанск, Белокуракино, Сватово, Беловодск, Троицкое, Новоайдар, Новопсков, Станица Луганская).

Именно на базе университета должен появиться центр психологического восстановления и адаптации, лаборатория развития творческих навыков, центр развития карьеры, информационный центр и центр инклюзивного образования. Там будут проводить различные тренинги, жители области смогут получить психологическую помощь, пройти профориентацию или переобучение.



Фото: пресс-служба ЛНУ им. Шевченко

"Активных участников проекта будет около 150. Их мы уже определили. Это учителя и студенты-будущие педагоги. А они уже будут работать с большим количеством людей - родителями, детьми", — добавляет Курило.

Отметим, первый и пока единственный конкурс "Поддержка ЕС для перемещенных учебных заведений на востоке Украины" объявили в конце 2018 года. В 2019-м определили победителей, которые начали реализовывать проекты в 2020-м. Деньги также получили:

- ОО "Центр развития филологии" (Бахмут) — 747 112 евро;

- Луганский государственный медицинский университет — 894 297 евро;

- Совместный проект Института высшего образования НАПН Украины, Донецкого государственного университета управления, Луганского национального аграрного университета и Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля - 1 486 830 евро;

- Совместный проект Донецкого национального технического университета и Покровского городского совета — 809 283 евро;

- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского — 810 000 евро:

- Совместный проект Донецкого государственного университета управления, Донецкого юридического института МВД Украины и Мариупольского городского совета — 1 280 050 евро;

- Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко — 898 910 евро;

- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры — 879 793 евро.